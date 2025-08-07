Tutkijat löysivät uusia tarantulalajeja – urosten selviytymiskeinona pitkät paritteluelimet
Tutkijat löysivät uusia tarantulalajeja, jotka ovat niin aggressiivisia, että uroksille on kehittynyt parittelusta selviytymiseksi ennätyspitkät sukuelimet.
Turun yliopiston johtama kansainvälinen tutkijaryhmä on löytänyt Arabian niemimaalta ja Afrikan sarvesta neljä uutta tarantulalajia, jotka poikkeavat merkittävästi muista tarantuloista.
– Rakenteensa ja geneettisten piirteidensä perusteella nämä lajit eroavat niin paljon lähimmistä sukulaisistaan, että meidän piti nimetä kokonaan uusi suku niiden luokittelua varten. Annoimme uudelle suvulle nimen Satyrex, kertoo tutkimusta johtanut tohtori Alireza Zamani Turun yliopistosta.
Suvun nimi on yhdistelmä sanoista Satyyri ja rex. Satyyri on kreikkalaisesta mytologiasta peräisin oleva hahmo, osittain ihminen ja osittain eläin, jolla on poikkeuksellisen suuret sukuelimet. Latinankielinen sana rex taas tarkoittaa kuningasta.
Miksi nimeen valikoituivat juuri satyyri ja kuningas?
– Näiden hämähäkkien uroksilla on kaikista tunnetuista tarantuloista pisimmät palpit, eli leukaraajat, jotka ovat hämähäkin paritteluelimet. Alustava olettamuksemme on, että pitkät palpit saattavat auttaa urosta pysymään turvallisemmalla etäisyydellä parittelun aikana ja siten auttavat sitä välttämään erittäin aggressiivisen naaraan hyökkäyksen ja syödyksi tulemisen, Zamani selittää.
Satyrex-suvun suurin laji on Satyrex ferox, jonka jalkojen kärkiväli on noin 14 senttimetriä, ja sen urospalppi voi olla jopa 5 senttimetrin pituinen, mikä on lähes neljä kertaa pidempi kuin hämähäkin vartalon etuosa ja melkein yhtä pitkä kuin sen pisimmät jalat. Tyypillinen palpin pituus tarantuloilla on 1,5-2 kertaa etuvartalon pituus.
– Nimi ferox tarkoittaa hurjaa, mikä sopii hyvin tälle lajille, joka on erittäin puolustautuva. Pienimmästäkin häiriöstä se nostaa eturaajansa uhkaavaan asentoon ja tuottaa kovan sihisevän äänen hankaamalla eturaajojen tyviosien erikoiskarvoja toisiaan vasten, Zamani kertoo.
Suvun muille tarantuloille tutkijat antoivat nimeksi S. arabicus ja S. somalicus, lajien alkuperäalueiden mukaan, ja S. speciosus sai nimensä kirkkaasta ja kauniista väristään. Uuteen sukuun kuuluu myös vanhempi laji, S. longimanus, joka kuvattiin alun perin Jemenistä vuonna 1903 ja sijoitettiin aiemmin eri sukuun.
– Satyrex longimanus, jolla myös on pitkänomainen palppi, luokiteltiin aiemmin Monocentropus-sukuun, jossa tarantuloiden urospalpin pituus on vain noin 1,6 kertaa selkäkilven pituus. S. longimanuksen ja neljän äskettäin kuvatun lajin paljon pidemmät palpit olivat tärkein syy, kun päätimme perustaa näille hämähäkeille uuden suvun sen sijaan, että olisimme sijoittaneet ne Monocentropukseen, Zamani sanoo.
Kaikki tämän suvun lajit ovat fossoriaalisia, eli ne elävät maan alla, joko pensaiden juurella tai kivien välissä olevissa koloissa.
Tutkimus julkaistiin ZooKeys-lehdessä heinäkuussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Alireza ZamaniTurun yliopisto, biodiversiteettiyksikköPuh:046 900 0517alireza.zamani@utu.fialirezazamani.com/about/
Mediapalveluarkisin klo 9-15Puh:+358 50 567 7197viestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Turun yliopisto avaa erillishaun varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen7.8.2025 14:15:10 EEST | Tiedote
Turun yliopisto avaa erillishaun varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmassa yhteishaussa täyttämättä jääneisiin opiskelupaikkoihin. Samalla haku vastaa työelämässä vallitsevaan varhaiskasvatuksen opettajien suureen kysyntään.
Jo lieväkin maksan rasvoittuminen voi heikentää elimistön insuliiniherkkyyttä – uusi tutkimus ehdottaa tiukempia raja-arvoja7.8.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Uusi tutkimus osoittaa, että jopa lievästi kohonnut maksan rasvapitoisuus voi liittyä heikentyneeseen insuliiniherkkyyteen ja haitallisiin muutoksiin aineenvaihdunnassa. Tutkimustulokset tukevat tiukempaa määritelmää maksan normaalille rasvamäärälle ja korostavat varhaisen puuttumisen merkitystä metabolisten sairauksien ehkäisyssä.
WORK2025-konferenssissa aiheena työ tekoälyn aikakaudella6.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Alan asiantuntijat ympäri maailmaa kokoontuvat Turun yliopiston järjestämään WORK2025-konferenssiin 20.–22. elokuuta. Kyseessä on monitieteinen ja kansainvälinen tapahtuma, joka keskittyy työhön ja työelämätutkimukseen. Tekoälyn vaikutukset ovat uudenlaisia ja nopeita, mutta seuraukset yhä osin tuntemattomia. Tutkimustulokset osoittavat, että tekoälyn tuottamisen taustalla on usein epäeettistä ihmistyötä. Mitä voimme odottaa tulevaisuuden yhteiskunnalta ja työelämältä tekoälyn yleistyessä?
Väitös: Ympäristökemikaalit ja syöpälääkkeet voivat vaarantaa miesten hedelmällisyyden6.8.2025 10:22:53 EEST | Tiedote
Turun yliopistossa tarkastetussa väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, että perfluorattuihin yhdisteisiin kuuluva PFOA ja moderneina syöpälääkkeinä käytetyt imatinibi ja dasatinibi voivat vaikuttaa miehen kivessoluihin ja sitä myötä hedelmällisyyteen.
Väitös: Istumisen vähentäminen ei välttämättä ole riittävä tavoite sydänterveyden edistämiseksi30.7.2025 09:21:22 EEST | Tiedote
TtM Jooa Norhan väitöstutkimuksessa pelkkä runsaan istumisen vähentämisen tavoittelu ei riittänyt sydämen ja verenkiertoelimistön terveyden edistämiseen. Onnistunut arkiliikkumisen lisäys paransi kuitenkin sydänterveyttä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme