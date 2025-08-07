Kuninkuusraveissa maksettiin pelaajille voittoja yli 3,1 miljoonaa euroa
Oulun Äimäraution Kuninkuusravit keräsivät paikan päälle yli 40 000 katsojaa viettämään ravikesän suurinta juhlaa. Viikonlopun aikana rikottiin ennätyksiä, koettiin suuria tunteita ja nautittiin huippu-urheilusta.
Oulun Kuninkuusravit olivat jälleen maamme suurimpia urheilutapahtumia ja ylivoimaisesti vuoden tärkein viikonloppu Veikkauksen Toto-peleissä.
- Kuninkuusravit olivat jälleen menestys kaikilla mittareilla. Toto-pelien suosio ja pelaajamäärät olivat ennätyksellisen suuria. Voittoja maksettiin Kuninkuusravien peleistä viikonlopun aikana pelaajille yli 3,1 miljoonaa euroa, mikä kertoo osaltaan vedonlyönnin suosiosta ja kisojen jännittävyydestä, sanoo Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna.
Myös TotoTV:n osalta viikonloppu oli menestys.
- TotoTV:n katsojaluvuissa saavutettiin uusi ennätys, sillä katsojia oli enemmän kuin koskaan aiemmin. Kesän ravitapahtumien huipentuma todellakin kiinnostaa suomalaista yleisöä suuresti, iloitsee Ahjolinna.
Veikkaus toimi Oulun Kuninkuusravien yhtenä pääyhteistyökumppanina.
- Yhteistyökumppanuuden myötä tarjosimme asiakkaillemme esimerkiksi arvontoja ja lippuetuja tapahtumaan. Asiakasedut olivat erittäin suosittuja ja tämä kertoo osaltaan siitä, että vuoden suurin ravitapahtuma on asiakkaillemme tärkeä ja odotettu tapahtuma. Lämpimät kiitokset asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille, raviurheilijoille, taustajoukoille ja tapahtuman järjestäjille upeasta viikonlopusta.
- Kuninkuusravit osoittivat jälleen, kuinka vahva yhteisö suomalaisen raviurheilun ympärille on rakentunut. Veikkaus on sitoutunut kehittämään lajia yhdessä sen sidosryhmien ja urheilijoiden kanssa ja katseemme kääntyvätkin jo kohti tulevia raviurheilun huippuhetkiä, Juha Ahjolinna summaa.
Ravikesä jatkuu kuumana ja vauhdikkaana myös Kuninkuusravien jälkeen. Toto75-pelin juhlat jatkuvat lauantaina 9.8., kun Forssan Tammavaltikkaravit tarjoavat uuden huipputapahtuman. Mahtavien Kuninkuusravien kunniaksi juhlistamme tuoreita kuninkaallisia näyttävällä jackpotilla. Toto75-pelissä on jaossa 70 000 euron jackpot, ja potti voi nousta jopa 200 000 euroon.
