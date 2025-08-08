Naisyrittäjyyden kriisi vaatii uudenlaista tukea – lähes 100 naisyrittäjää käynnistää yhteisöllisen kasvumatkan elokuussa
Suomessa on kolmen vuoden aikana käynyt naisyrittäjien kato. Tutkimusten mukaan naisyrittäjät tarvitsevat menestyäkseen eri asioita kuin miesyrittäjät: verkostoja, rohkaisua ja toisia naisia yrittäjäpolun varrelle. Neam Business Oy haluaa mahdollistaa naisyrittäjien kasvun.
Elokuussa lähes sata naisyrittäjää aloittaa Yhdessä kohti kasvua -ohjelman, joka on kehitetty vastaamaan yksinyrittäjien todelliseen tarpeeseen: työyhteisön tuntuun, vertaistukeen ja pitkäjänteiseen kehitykseen. Ohjelman taustalla on tutkimustietoa ja kolmen vuoden käytännön kokemus naisyrittäjien valmentamisesta.
Ohjelma pilotoi uudenlaista yhteisöllistä tekemistä 30 päivän ajan. Toteutus on pääsääntöisesti verkkoympäristössä, joka mahdollistaa yrittäjien ketterän yhteistyön ympäri Suomea. Päivittäiset ohjatut askeleet ovat yritystoiminnan kannalta merkittäviä ja kasvun mahdollisuuksia tukevia.
– Monet yrittäjät tekevät samoja asioita päivittäin yksin omissa poteroissaan, mm. myyntiä, markkinointia, tuotekehitystä jne. Toki jokainen omalla yksilöllisellä tavallaan. Miksi emme tekisi näitä enemmän yhdessä, yhteistyössä muiden samanhenkisten yrittäjien kanssa? Tutkimukset tukevat yhteistyön merkitystä menestyksen tukena, kertoo Minna Olkinuora, Neamin toimitusjohtaja.
Uusi tapa kasvaa ja rakentaa kestävää yrittäjyyttä
Yhdessä kohti kasvua -ohjelma tuo yksinyrittäjän arkeen kollegiaalisuutta ja rakennetta, joka auttaa ottamaan yrittäjyyden kannalta ratkaisevia askeleita. Metodi pohjautuu kolmeen kulmakiveen: rohkeus, yhdessä tekeminen ja pitkäjänteisyys.
Elokuun startti merkitsee konkreettista vastausta siihen, mitä yrittäjät kaipaavat todella: vaikuttavaa yhdessä tekemistä. Haku pilottiin on käynnissä 15.8.2025 saakka, ja mukaan voi hakea kuka tahansa kasvua tavoitteleva naisyrittäjä Neamin verkkosivuilta.
Minna OlkinuoraToimitusjohtajaneam business oy
Merkityksellisen menestyksen kumppani
Neam Business Oy
Neam Business Oy on naisyrittäjien kasvuun tähtäävä valmennusyritys. Yrityksen tavoitteena on rakentaa menestyneitä naisyrittäjiä maailmaan yhdessä tekemällä. Yritys on perustettu 2023.
