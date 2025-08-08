Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Sopeutusneuvotteluja vetävä Valkonen: Hyvinvointiyhteiskunnan kestävä rahoitus vaatii uusia toimia

8.8.2025 13:48:06 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Pääministeri Orpo on asettanut hallituspuolueiden edustajista koostuvan neuvottelutyöryhmän etsimään uusia julkista taloutta vahvistavia toimia osana hallituksen budjettivalmistelua. Työryhmän puheenjohtajana toimii kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Ville Valkonen.

Työryhmä koostuu yhdestä jokaisen hallituspuolueen nimeämästä kansanedustajasta ja talouspoliittisista erityisavustajista.

”Hyvinvointiyhteiskunnan kestävä rahoitus vaatii uusia toimia. Kesällä tapahtunut luottoluokituksen lasku oli taas uusi hälyttävä merkki julkisen talouden tilanteesta. On tärkeää, että hallitus koko kautensa ajan pystyy tekemään tervehdyttäviä toimia. Julkisen talouden pysyvä vakauttaminen on usean vaalikauden työ, joka edellyttää jokaisen puolueen sitoutumista velkajarruun”, Valkonen avaa tilannetta.

Hallitus on päättänyt tähän mennessä jo lähes 10 miljardin sopeutusohjelmasta. Ilman sopeutustoimia velkasuhteen kehitys olisi Valkosen mukaan ajautunut jo hallitsemattomalle uralle. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että velkasuhteen vakauttaminen vaalikauden aikana edellyttää puoliväliriihen jälkeen päivittyneen talousennusteen perusteella vielä noin miljardin euron lisäsopeutusta 2027 tasossa.

Valkonen toteaa, että mitään sopeutuskohteita ei suljeta tarkastelun ulkopuolelle tälläkään neuvottelukierroksella.

”Hallitus tekee päätökset syyskuun budjettiriihessä. Työryhmä tukee hallituksen prosessia ja tuottaa oman ehdotuksen puolueiden puheenjohtajille elokuun aikana. Taloutta pitää hoitaa harkiten ja vastuullisesti”, Valkonen sanoo.

Valkonen arvioi, että neuvotteluista tulee haastavat, mutta luottaa kaikkien hallituspuolueiden jakavan yhteisen näkemyksen talouden vaikeasta tilanteesta. Hän muistuttaa, että julkisen talouden hyvin haastava tilanne on Suomessa melko pysyvä olotila mutta Suomessa säilyy edelleen kattava hyvinvointiyhteiskunta. Suomen julkiset menot olivat 152,6 miljardia euroa vuonna 2023.

Avainsanat

EduskuntaKokoomus

Yhteyshenkilöt

Ville ValkonenKansanedustaja

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Puh:044 567 2201

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Kinnari: Maanomistajat saavat jatkossa oikeudenmukaisen korvauksen pakkolunastetuista maista6.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan valiokuntavastaava Teemu Kinnari pitää hiljattain eduskunnassa hyväksyttyä lunastuslain uudistusta yhtenä merkittävimmistä uudistuksista maanomistajien oikeusturvalle. Jatkossa pakkolunastuksista maksetaan markkina-arvon mukainen korvaus nykyisen käyvän arvon sijaan. Lisäksi lunastuksiin lisättäisiin kiinteä 25 prosentin korotus.

Kokoomuksen Partanen: Miksi SDP kääntää selkänsä yrityksille, jotka haluaisivat työllistää?5.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Karoliina Partanen sanoo Orpon hallituksen tarttuneen työmarkkinoiden uudistamiseen tavalla, jota Suomessa on odotettu pitkään. Hallitus lisää erityisesti pk-yritysten rohkeutta palkata uutta työvoimaa, mutta SDP on torjunut uudistukset yksi toisensa jälkeen tarjoamatta tilalle mitään. "Onko SDP:llä enää mitään sanottavaa niille yrittäjille, jotka haluaisivat työllistää?" Partanen kysyy.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye