Sopeutusneuvotteluja vetävä Valkonen: Hyvinvointiyhteiskunnan kestävä rahoitus vaatii uusia toimia
Pääministeri Orpo on asettanut hallituspuolueiden edustajista koostuvan neuvottelutyöryhmän etsimään uusia julkista taloutta vahvistavia toimia osana hallituksen budjettivalmistelua. Työryhmän puheenjohtajana toimii kokoomuksen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Ville Valkonen.
Työryhmä koostuu yhdestä jokaisen hallituspuolueen nimeämästä kansanedustajasta ja talouspoliittisista erityisavustajista.
”Hyvinvointiyhteiskunnan kestävä rahoitus vaatii uusia toimia. Kesällä tapahtunut luottoluokituksen lasku oli taas uusi hälyttävä merkki julkisen talouden tilanteesta. On tärkeää, että hallitus koko kautensa ajan pystyy tekemään tervehdyttäviä toimia. Julkisen talouden pysyvä vakauttaminen on usean vaalikauden työ, joka edellyttää jokaisen puolueen sitoutumista velkajarruun”, Valkonen avaa tilannetta.
Hallitus on päättänyt tähän mennessä jo lähes 10 miljardin sopeutusohjelmasta. Ilman sopeutustoimia velkasuhteen kehitys olisi Valkosen mukaan ajautunut jo hallitsemattomalle uralle. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että velkasuhteen vakauttaminen vaalikauden aikana edellyttää puoliväliriihen jälkeen päivittyneen talousennusteen perusteella vielä noin miljardin euron lisäsopeutusta 2027 tasossa.
Valkonen toteaa, että mitään sopeutuskohteita ei suljeta tarkastelun ulkopuolelle tälläkään neuvottelukierroksella.
”Hallitus tekee päätökset syyskuun budjettiriihessä. Työryhmä tukee hallituksen prosessia ja tuottaa oman ehdotuksen puolueiden puheenjohtajille elokuun aikana. Taloutta pitää hoitaa harkiten ja vastuullisesti”, Valkonen sanoo.
Valkonen arvioi, että neuvotteluista tulee haastavat, mutta luottaa kaikkien hallituspuolueiden jakavan yhteisen näkemyksen talouden vaikeasta tilanteesta. Hän muistuttaa, että julkisen talouden hyvin haastava tilanne on Suomessa melko pysyvä olotila mutta Suomessa säilyy edelleen kattava hyvinvointiyhteiskunta. Suomen julkiset menot olivat 152,6 miljardia euroa vuonna 2023.
Ville Valkonen
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
