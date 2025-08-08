Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Vuosaaren Heteniitynkenttä peruskorjataan – rakennustöiden valmistelu alkaa puiden kaadolla elokuussa

8.8.2025 13:59:07 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Suurimpana uudistuksena liikuntakentälle rakennetaan tekojää, joka palvelee luistelijoita myös lauhtuvina talvina. Lisäksi liikunta-alueita ja ulkoilureittejä kunnostetaan ja parkkialuetta laajennetaan.

Ilmakuva urheilukentästä, jossa on jalkapallokenttä, tenniskenttiä ja juoksurata.
Heteniitynkentän ilmakuva. Uusi tekojäärata tulee kuvassa vasemmalla olevien jalkapallokentän ja tenniskenttien alueelle. Yleisurheilukentällä ei tehdä kunnostustöitä. Helsingin karttapalvelu

Heteniitynkentän liikunta-alueille, ulkoilureiteille ja parkkialueelle tehdään vuosien 2025–2027 aikana mittava kunnostus.  

Varsinaiset rakennustyöt alkavat aikaisintaan syyskuun lopulla. Kenttä palvelee käyttäjiä normaalisti rakennustöiden alkuun saakka. Kentän käyttäjille tiedotetaan tarkemmin remontin vaikutuksista, kun urakoitsija on valittu ja remontin aikataulu tarkentuu. 

Elokuun puolivälissä alueelta poistetaan joitakin kymmeniä puita sekä pensaita uusien toimintojen ja reittien rakentamisen, puiden huonokuntoisuuden tai näkymien avaamisen vuoksi. Peruskorjauksen yhteydessä istutetaan uusia puita. Puiden kaadon aikana kenttä on käytössä, mutta joitakin alueita saatetaan joutua hetkellisesti sulkemaan. Työstä vastaa Stara. 

Liikunta-alueita kunnostetaan ja laajennetaan 

Heteniitynkentän jalkapallo- ja tenniskentät peruskorjataan ja niihin asennetaan jäähdytysputkistot tekojäätä varten. Jalkapallokentälle tulee täyteaineeton tekonurmi. 

Koripallokentän asfaltti kunnostetaan ja kenttä saa uuden, värikkään pinnan. Nykyisen ulkokuntoilupaikan laitteita uusitaan, ja metsäiselle puistoalueelle lisätään uusia kuntoilupaikkoja. 

Ulkoilualueen kulkureittejä kunnostetaan, ja lisäksi perustetaan uusia kivituhkapintaisia reittejä ja lisätään oleskelupaikkoja. Alueen valaistusta uusitaan, ja hulevesien hallintaa parannetaan.  

Heteniitynkentän pohjoisosan paikoitusaluetta laajennetaan vastaamaan kentän käyttäjämääriä. Lisäksi vanha huoltorakennus uusitaan. 

Alueen puustoinen ilme säilyy, ja sen kasvillisuusalueita kunnostetaan. Uusia puita istutetaan huoltorakennuksen, paikoitusalueen, kulkuyhteyksien ja kuntoilualueiden läheisyyteen. Metsäalueille istutetaan uusia metsäpuun taimia. 

Avainsanat

peruskorjaustekojääkunnostusliikunta-alueetpuidenkaatourheilukenttävuosaari

Yhteyshenkilöt

Elina Laitinen
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
09 310 52 874
elina.laitinen@hel.fi

Kuvat

Ilmakuva urheilukentästä, jossa on jalkapallokenttä, tenniskenttiä ja juoksurata.
Heteniitynkentän ilmakuva. Uusi tekojäärata tulee kuvassa vasemmalla olevien jalkapallokentän ja tenniskenttien alueelle. Yleisurheilukentällä ei tehdä kunnostustöitä.
Helsingin karttapalvelu
Lataa
Tekonurmikenttä puiden ympäröimänä kirkkaassa päivänvalossa.
Heteniitynkentän tekonurmi uusitaan ja siihen asennetaan tekojäälaitteisto.
Helsingin kaupunki
Lataa

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye