Vuosaaren Heteniitynkenttä peruskorjataan – rakennustöiden valmistelu alkaa puiden kaadolla elokuussa

Heteniitynkentän liikunta-alueille, ulkoilureiteille ja parkkialueelle tehdään vuosien 2025–2027 aikana mittava kunnostus.

Varsinaiset rakennustyöt alkavat aikaisintaan syyskuun lopulla. Kenttä palvelee käyttäjiä normaalisti rakennustöiden alkuun saakka. Kentän käyttäjille tiedotetaan tarkemmin remontin vaikutuksista, kun urakoitsija on valittu ja remontin aikataulu tarkentuu.

Elokuun puolivälissä alueelta poistetaan joitakin kymmeniä puita sekä pensaita uusien toimintojen ja reittien rakentamisen, puiden huonokuntoisuuden tai näkymien avaamisen vuoksi. Peruskorjauksen yhteydessä istutetaan uusia puita. Puiden kaadon aikana kenttä on käytössä, mutta joitakin alueita saatetaan joutua hetkellisesti sulkemaan. Työstä vastaa Stara.

Liikunta-alueita kunnostetaan ja laajennetaan

Heteniitynkentän jalkapallo- ja tenniskentät peruskorjataan ja niihin asennetaan jäähdytysputkistot tekojäätä varten. Jalkapallokentälle tulee täyteaineeton tekonurmi.

Koripallokentän asfaltti kunnostetaan ja kenttä saa uuden, värikkään pinnan. Nykyisen ulkokuntoilupaikan laitteita uusitaan, ja metsäiselle puistoalueelle lisätään uusia kuntoilupaikkoja.

Ulkoilualueen kulkureittejä kunnostetaan, ja lisäksi perustetaan uusia kivituhkapintaisia reittejä ja lisätään oleskelupaikkoja. Alueen valaistusta uusitaan, ja hulevesien hallintaa parannetaan.

Heteniitynkentän pohjoisosan paikoitusaluetta laajennetaan vastaamaan kentän käyttäjämääriä. Lisäksi vanha huoltorakennus uusitaan.

Alueen puustoinen ilme säilyy, ja sen kasvillisuusalueita kunnostetaan. Uusia puita istutetaan huoltorakennuksen, paikoitusalueen, kulkuyhteyksien ja kuntoilualueiden läheisyyteen. Metsäalueille istutetaan uusia metsäpuun taimia.