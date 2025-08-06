Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan päällystyskohteet viikolle 33

11.8.2025 08:00:00 EEST | Pirkanmaan ELY-keskus | Tiedote

Viikolla 33 päällystykset jatkuvat Virroilla ja Lempäälässä. Lisäksi tietä päällystetään Sastamalassa, Urjalassa ja Parkanossa.

Päällystystyöt:

  • Mt 694 Virrat: Kurjenkyläntie
  • Mt 3041 Lempäälä: Koivisto
  • Mt 284 Urjala: Välkkilä
  •  Vt 11 Sastamala: kt 44 liittymä – Varsinais-Suomen maakuntaraja
  • Vt23 Virrat – Kossi
  • Vt 3 Parkano: Visurinlampi, yötyö

Liikennehaitat hankalia, mutta välttämättömiä

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat ruuhkautumista ja matka-aikojen pidentymistä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia. Säät ja konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa sekä varautumista mahdollisiin viivästyksiin.

Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin. Urakkakohteita voi tarkistaa myös https://suomenvaylat.vayla.fi/ .

Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa työmaista myös Instagramin kohokohdissa, @pirkanmaanely

Yhteyshenkilöt

Tomi Keisala, ylläpitovastaava
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi. 

