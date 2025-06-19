Tampere Filharmonian 95-juhlasyksy käynnistyy Puistokonsertilla – koe livenä Sorsapuistossa ja löydä vapaalippu syksyn konsertteihin

Tampere Filharmonian ja Tampere-talon järjestävät yhteistyössä Tampereen Energian kanssa loppukesän perinteisen Puistokonsertin Sorsapuistossa lauantaina 9. elokuuta 2025 klo 18 alkaen. Puistokonsertti käynnistää orkesterin 95-vuotisjuhlasyksyn ja sen ohjelma johdattelee alkavan kauden teemoihin, suuriin tunteisiin ja musiikillisiin rakkaustarinoihin.

Konsertti alkaa komeasti kauden 2025/26 teemasäveltäjän Sebastian Fagerlundin fanfaarilla Skylines. Musiikillisia rakkaustarinoita iltaan tuovat muun muassa tunnetut ooppera- ja balettisävelmät.

Tampere Filharmonian Puistokonsertin ohjelma 9.8.2025 klo 18





Sebastian Fagerlund: Skylines, fanfaari orkesterille

Edvard Grieg: Orkesterisarja Henrik Ibsenin näytelmään Peer Gynt, osat: Aamutunnelma, Vuorenkuninkaan luolassa

Oskar Merikanto: Päivyt paistaos*

Antonín Dvořák: Rusalkan laulu kuulle oopperasta Rusalka*

Jean Sibelius: Orkesterisarjat 1 & 2 William Shakespearen näytelmään Myrsky, osat: Sadonkorjaajat, Nymfien tanssi, Miranda, Myrsky

Giacomo Meyerbeer: Catherinen huiluaaria oopperasta Pohjantähti (L’Étoile du Nord)*

Sergei Prokofjev: Montaguet ja Capuletit baletista Romeo ja Julia

Pjotr Tšaikovski: Valssi baletista Prinsessa Ruusunen, Pas de Deux baletista Pähkinänsärkijä

Erkki Melartin: Perhosvalssi, Minä metsän polkuja kuljen*

Erna Tauro: Höstvisa* (suom. Syyslaulu), sanat: Tove Jansson

Maurice Ravel: Boléro

Sopraanosolisti Anu Komsin esittämät kappaleet on merkitty ohjelmaan *.

Konsertti kestää noin puolitoista tuntia.

Puistokonsertin aikana Sorsapuiston tapahtuma-alueella on myynnissä kylmää ja kuumaa juotavaa sekä suolaista ja makeaa syötävää. Ravintola Tuhto palvelee konserttipäivänä laajennetuin aukioloajoin klo 12–21 ja tarjoilee tavallisen ruokalistan lisäksi pientä purtavaa, jota voi viedä myös puiston puolelle. Tampere-talon lipunmyynnistä voi konserttipäivänä ostaa tarjoushintaisia lippuja syksyn konsertteihin ja tapahtumiin. Ennen Tampere Filharmonian esiintymistä DJ Juissi viihdyttää Sorsapuiston kuulijoita jo klo 15 alkaen.

Kaupunginorkesteri haluaa 95-juhlavuotenaan kutsua ystäviään kokemaan musiikin iloa ja elämyksiä matalalla kynnyksellä, ja jakaa alkavan syksyn konsertteihin 95 vapaalippua. Ensimmäiseksi vapaalippuja eli Tampere Filharmonian VIP-konserttikortteja voi löytää Puistokonsertin aikana Sorsapuistosta ja Tampere-talon tiloista lauantaina 9. elokuuta. Myöhemmin syksyllä konserttikortteja voi löytää myös muista Tampereen kaupungin kulttuurikohteista. Lisätietoja kampanjasta Tampere Filharmonian verkkosivuilta.

Puistokonsertin kanssa samana päivänä klo 12–17 Tampere-talossa vietetään koko perheen muumiteemaista Suuri syntymäpäiväjuhla -tapahtumaa Muumien 80-vuotisjuhlavuoden ja Tove Janssonin syntymäpäivän kunniaksi. Tarjolla on muun muassa pannukakkua, tanssiaisia, ystävyyskorujen askartelua, keskusteluita, musiikkiesityksiä sekä perinteinen Muumipeikko-patsaan seppelöinti. Molempiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Koska tapahtumapäivä kerää paikalle tuhansittain juhlaväkeä, paikalle kannattaa saapua hyvissä ajoin suosien kävelyä, pyöräilyä tai julkisia kulkuneuvoja.