Tampere Filharmonian 95-juhlasyksy käynnistyy Puistokonsertilla – koe livenä Sorsapuistossa ja löydä vapaalippu syksyn konsertteihin
Lauantai 9. elokuuta klo 18 alkaen Tampere Filharmonian Puistokonsertin sävelet soivat Sorsapuistossa. Orkesteria johtaa ylikapellimestari Matthew Halls ja solistina sädehtii sopraano Anu Komsi. Konserttiin on vapaa pääsy. Tänä vuonna Puistokonserttia ei televisioida, joten sen voi kokea ainoastaan livenä. Merkkivuotensa kunniaksi orkesteri jakaa 95 vapaalippua syksyn konsertteihin. Ensimmäiseksi VIP-konserttikortteja voi löytää Sorsapuistosta ja Tampere-talosta Puistokonsertin aikana.
Tampere Filharmonian ja Tampere-talon järjestävät yhteistyössä Tampereen Energian kanssa loppukesän perinteisen Puistokonsertin Sorsapuistossa lauantaina 9. elokuuta 2025 klo 18 alkaen. Puistokonsertti käynnistää orkesterin 95-vuotisjuhlasyksyn ja sen ohjelma johdattelee alkavan kauden teemoihin, suuriin tunteisiin ja musiikillisiin rakkaustarinoihin.
Konsertti alkaa komeasti kauden 2025/26 teemasäveltäjän Sebastian Fagerlundin fanfaarilla Skylines. Musiikillisia rakkaustarinoita iltaan tuovat muun muassa tunnetut ooppera- ja balettisävelmät.
Tampere Filharmonian Puistokonsertin ohjelma 9.8.2025 klo 18
Sebastian Fagerlund: Skylines, fanfaari orkesterille
Edvard Grieg: Orkesterisarja Henrik Ibsenin näytelmään Peer Gynt, osat: Aamutunnelma, Vuorenkuninkaan luolassa
Oskar Merikanto: Päivyt paistaos*
Antonín Dvořák: Rusalkan laulu kuulle oopperasta Rusalka*
Jean Sibelius: Orkesterisarjat 1 & 2 William Shakespearen näytelmään Myrsky, osat: Sadonkorjaajat, Nymfien tanssi, Miranda, Myrsky
Giacomo Meyerbeer: Catherinen huiluaaria oopperasta Pohjantähti (L’Étoile du Nord)*
Sergei Prokofjev: Montaguet ja Capuletit baletista Romeo ja Julia
Pjotr Tšaikovski: Valssi baletista Prinsessa Ruusunen, Pas de Deux baletista Pähkinänsärkijä
Erkki Melartin: Perhosvalssi, Minä metsän polkuja kuljen*
Erna Tauro: Höstvisa* (suom. Syyslaulu), sanat: Tove Jansson
Maurice Ravel: Boléro
Sopraanosolisti Anu Komsin esittämät kappaleet on merkitty ohjelmaan *.
Konsertti kestää noin puolitoista tuntia.
Puistokonsertin aikana Sorsapuiston tapahtuma-alueella on myynnissä kylmää ja kuumaa juotavaa sekä suolaista ja makeaa syötävää. Ravintola Tuhto palvelee konserttipäivänä laajennetuin aukioloajoin klo 12–21 ja tarjoilee tavallisen ruokalistan lisäksi pientä purtavaa, jota voi viedä myös puiston puolelle. Tampere-talon lipunmyynnistä voi konserttipäivänä ostaa tarjoushintaisia lippuja syksyn konsertteihin ja tapahtumiin. Ennen Tampere Filharmonian esiintymistä DJ Juissi viihdyttää Sorsapuiston kuulijoita jo klo 15 alkaen.
Kaupunginorkesteri haluaa 95-juhlavuotenaan kutsua ystäviään kokemaan musiikin iloa ja elämyksiä matalalla kynnyksellä, ja jakaa alkavan syksyn konsertteihin 95 vapaalippua. Ensimmäiseksi vapaalippuja eli Tampere Filharmonian VIP-konserttikortteja voi löytää Puistokonsertin aikana Sorsapuistosta ja Tampere-talon tiloista lauantaina 9. elokuuta. Myöhemmin syksyllä konserttikortteja voi löytää myös muista Tampereen kaupungin kulttuurikohteista. Lisätietoja kampanjasta Tampere Filharmonian verkkosivuilta.
Puistokonsertin kanssa samana päivänä klo 12–17 Tampere-talossa vietetään koko perheen muumiteemaista Suuri syntymäpäiväjuhla -tapahtumaa Muumien 80-vuotisjuhlavuoden ja Tove Janssonin syntymäpäivän kunniaksi. Tarjolla on muun muassa pannukakkua, tanssiaisia, ystävyyskorujen askartelua, keskusteluita, musiikkiesityksiä sekä perinteinen Muumipeikko-patsaan seppelöinti. Molempiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Koska tapahtumapäivä kerää paikalle tuhansittain juhlaväkeä, paikalle kannattaa saapua hyvissä ajoin suosien kävelyä, pyöräilyä tai julkisia kulkuneuvoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena Mäki-SuominenViestintäasiantuntijaTampere FilharmoniaPuh:+358 50 388 7168leena.maki-suominen@tampere.fi
Kuvat
Linkit
Tampere Filharmonia
Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia on täysimittainen 97 muusikon sinfoniaorkesteri, joka konsertoi Suomen suurimmassa konserttisalissa Tampere-talossa. Orkesterin ylikapellimestarina ja taiteellisena johtajana toimii Matthew Halls. Tampere Filharmonia soittaa orkesterikonserttien lisäksi vuosittain oopperaa ja balettia. Orkesterilla on oma kamarimusiikkisarja, ja se panostaa vahvasti lasten ja nuorten musiikkikasvatukseen. Orkesterin historia alkaa vuodesta 1930 ja sen ylikapellimestareina ovat toimineet muiden muassa Santtu-Matias Rouvali, Hannu Lintu ja John Storgårds. Tänä vuonna Tampere Filharmonia viettää 95-merkkivuottaan. tamperefilharmonia.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampere Filharmonia
Matthew Halls jatkaa Tampere Filharmonian ylikapellimestarina19.6.2025 10:57:00 EEST | Tiedote
Tampere Filharmonian ylikapellimestariksi ja taiteelliseksi johtajaksi vuonna 2022 nimitetty Matthew Halls jatkaa tehtävässään kesään 2027 asti. Sopimukseen kuuluu konsertteja, levytyksiä ja muita mahdollisia erikoisprojekteja sekä orkesterin taiteellinen suunnittelu ja kehittäminen. Seuraavaksi Halls ja tänä vuonna 95-juhlavuottaan viettävä Tampere Filharmonia konsertoivat yhdessä Tampereella 9. elokuuta perinteisessä Puistokonsertissa Sorsapuistossa.
Tampere Filharmonian kesäisessä Puistokonsertissa ihastuttavat aurinkoiset sävelmät ja klassiset suosikkiteokset11.6.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Tampere Filharmonia, Tampereen Energia ja Tampere-talo järjestävät loppukesän perinteisen Puistokonsertin Sorsapuistossa lauantaina 9. elokuuta 2025. Ylikapellimestari Matthew Hallsin johtaman orkesterin solistina säväyttää sopraano Anu Komsi. Konsertin ohjelmassa kuullaan musiikillisia satuja ja tarinoita sekä klassisia suosikkisävelmiä. Tampere Filharmonian konsertti alkaa klo 18, ja DJ Juissi virittää puistotunnelman jo klo 15 alkaen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Tampere Filharmonian odotettu levy SOUTH BY NORTHEAST – ETELÄSTÄ KOILLISEEN vaalii säveltäjä Jouni Kaipaisen musiikkiperintöä20.5.2025 18:15:00 EEST | Tiedote
Tänä vuonna 95-vuotisjuhlaansa viettävä Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia julkaisee pitkän tauon jälkeen uuden levyn, joka sisältää orkesterin edesmenneen nimikkosäveltäjän Jouni Kaipaisen teoksia maailman ensilevytyksenä. Albumilla SOUTH BY NORTHEAST orkesteria johtaa kapellimestari Hannu Lintu ja pianokonserton solistina esiintyy Juhani Lagerspetz. Albumi jatkaa Tampere Filharmonian yhteistyötä Alba Recordsin kanssa.
Tampere Philharmonic Orchestra’s new album cherishes the rich musical heritage of the Finnish composer Jouni Kaipainen20.5.2025 18:15:00 EEST | Press release
After a while, Tampere Filharmonia is releasing a new album. The album is featuring the world premiere of works by composer Jouni Kaipainen, with whom the orchestra had a long and fruitful co-operation. The album SOUTH BY NORTHEAST features conductor Hannu Lintu and pianist Juhani Lagerspetz as soloist. The album continues Tampere Philharmoninic Orchestra's collaboration with Alba Records.
Tampere Filharmonian 95-juhlasyksyssä soivat suuret tunteet ja musiikilliset rakkaustarinat20.5.2025 18:12:00 EEST | Tiedote
Tampere Filharmonian konserttisyksy tarjoaa sykähdyttäviä musiikkielämyksiä, joiden yhdistävänä teemana on rakkaus eri muodoissaan. Musiikki kertoo tarinoita ihmissuhteista, tunteista ja elämän kohtaloista. Teokset ulottuvat juhlavuoden huipentavasta Bachin Jouluoratoriosta aivan uuteen musiikkiin ja ensiesityksiin. Kauden 2025/26 teemasäveltäjä on Sebastian Fagerlund.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme