Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksissa, kirjastoissa ja museoissa runsaasti maksutonta tarjontaa Taiteiden yönä
Kaupungin kulttuurikeskuksissa, kirjastoissa ja museoissa juhlitaan Taiteiden yötä 14.8. runsaalla ohjelmalla kaikenikäisille. Kaupunkifestivaali Malmin tapahtumakesässä esiintyvät Vilma Jää ja Josén Pimeä Puoli. Espan lavalle nousevat saamelaisesta kulttuuriperinteestä ammentava kokoonpano Ánnámáret sekä harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen. Uudistetun Duunarimuseon avajaisia juhlitaan Alppilassa. Uimastadionilla otetaan varaslähtö Taiteiden yöhön jo keskiviikkona 13.8., kun maauimalassa järjestetään perinteinen Jerobeam Salakyttä Teamin pellehyppyshow. Koko tarjontaan voi tutustua verkkosivuilla: tapahtumat.hel.fi
Kulttuurikeskusten Taiteiden yö
Helsingin kulttuurikeskuksissa ympäri kaupunkia on maksuttomia tapahtumia Taiteiden yönä kaikenikäisille. Kaupunkifestivaali Malmin tapahtumakesässä esiintyvät Vilma Jää ja Josén Pimeä Puoli. Luvassa on myös kesätori sekä liuta työpajoja niin aikuisille kuin lapsillekin. Middle East Jam Festival tuo Taiteiden yönä Stoaan esityksiä, huippuartisteja, työpajoja, ruokakojuja ja paljon muuta.
Kulttuurikeskus Caisassa käynnistyy Outsider Art Festivaali, joka levittäytyy koko Elannon Leipätehtaan alueelle ja Tekstin talolle. Caisassa nähdään muun muassa outsider-taiteen taidenäyttely, keraamisia veistoksia ja noisea yhdistävä installaatio sekä musiikkiesityksiä. Kanneltalon viereisellä Sitratorilla juhlitaan Taiteiden yötä musiikin ja tarinoiden maailmassa. Torilla esiintyy lastenmusiikkiorkesteri INDABA ja lisäksi voi osallistua suomen- ja arabiankielisiin satutuokioihin tai taiteilla metsäisiä asetelmia Hupsansaan työpajoissa.
Maunula-talossa pääsee Taiteiden yönä kokeilemaan improteatteria, rustailemaan runoja Black Out Poetry-työpajassa tai laulamaan yhdessä kesän suosikkikappaleita. Illan aikana esiintyy myös Ogeli Big Band. Vuotalon Taiteiden yössä voi osallistua Jättimuskariin, taidenäyttelyn avajaisiin tai monikulttuuristen perhejärjestöjen tapahtumatorille. Illan aikana voit kokea myös Delado Internationalin vesiputouksesta inspiroituneen tanssi- ja musiikkiesityksen.
Lasten ja nuorten omassa taidekeskuksessa Annantalossa juhlitaan Taiteiden yötä koko perheelle sopivalla ohjelmalla. Illan aikana voi osallistua muun muassa nonstop-työpajoihin, suosittuun AnnanHouse-diskoon ja gallerian näyttelyn avajaisiin.
Espan lavalla Ánnámáret ja Kimmo Pohjonen
Espan lavalla kuullaan Taiteiden yönä Etno-Espa-festivaalin päätöskonsertti, jolloin lavalle nousee saamelaisesta kulttuuriperinteestä ammentava kokoonpano Ánnámáret. Konsertissa Anna Näkkäläjärvi-Länsmanin saamelainen joiku yhdistyy Ilkka Heinosen jouhikkoon ja Turkka Inkilän elektroniseen musiikkiin sekä Marja Viitahuhdan videotaiteeseen. Taiteiden yönä Espan lavalla esiintyy myös ympäri maailmaa mainetta niittänyt, harmonikkataiteilija ja säveltäjä Kimmo Pohjonen. Espan lavan konsertteihin on vapaa pääsy.
Duunarimuseo avataan Taiteiden yönä
Duunarimuseon avajaisia juhlitaan Taiteiden yönä klo 11–20. Tunnelmaa luo Dj Old Crank, joka soittaa sellakkalevyjä veivattavalla gramofonilla klo 17 alkaen. Duunarimuseo sijaitsee Alppilassa, aivan Linnanmäen naapurissa. Osoite on Kirstinkuja 4.
Duunarimuseon avajaisista on helppo suunnata keskustaan jatkamaan illan kierrosta. Hakasalmen huvilan Kimallus ja kumarrus -näyttelyyn on vapaa pääsy klo 17–22. Suomen Kamarimusiikkiseuran muusikot pitävät klo 17 alkaen tasatunnein pienoiskonsertteja, joissa kuullaan 1800-luvun kartanoiden maailmaan sopivaa musiikkia.
Kruununhaassa, Ruiskumestarin talossa, järjestetään koko perheen kaksikielinen pihakonsertti, jossa kuullaan vanhoja lastenlauluja ja tarinoita entisajan kotieläimistä. Opera Tellus -kollektiivin Tellurei-lastenmusiikkiyhtye esiintyy klo 18 ja 19. Museoon voi tutustua klo 17–20.
Kaupunginmuseossa Falkmanin pihalla katsellaan Helsinki- ja roska-aiheisia lyhytelokuvia ja mainoksia klo 19–22.30 vanhanajan analogisella 35 mm elokuvaprojektorilla. Konehuoneeseen pääsee tutustumaan klo 19 alkaen Falkmanin ateljeessa. Ovet ovat avoinna klo 23 asti.
Liikunnan Taiteiden yön etkot
Helsingin Uimastadionilla otetaan varaslähtö Taiteiden yöhön jo keskiviikkona 13.8., kun maauimalassa järjestetään perinteinen ja naurettavan märkä Jerobeam Salakyttä Teamin pellehyppyshow kello 18 alkaen. Pellehyppyshow’n pääsyliput maksavat 5 €/henkilö (alle 3-vuotiaat maksutta). Ennakkolippuja voi ostaa Uimastadionin ja Kumpulan maauimaloiden kassoilta.
Pellehyppypäivänä 13.8. ennakkolipulla pääsee Uimastadionin katsomoon kello 16 alkaen. Paikan päällä lippuja voi tuolloin ostaa kello 17 alkaen, mikäli niitä on yhä jäljellä.
Kirjastojen Taiteiden yö
Kirjastoissa ympäri Helsinkiä on Taiteiden yönä tarjolla monenlaisia mielenkiintoisia tapahtumia ja tekemistä. Kontulan kirjasto järjestää Taiteiden yön katujuhlan Kontula-aukiolla. Luvassa on klo 14 alkaen muun muassa Wanhan ajan katutanssit, kasvomaalauksia, puuhapöytä lapsille sekä pop up -kahvila.
Kannelmäen kirjastossa voi lähteä kirjakävelylle Kantsun maisemiin ja nähdä, miltä Kannelmäki näyttää kirjallisuudessa. Lähtö on klo 16 Kanneltalon portailta. Kallion kirjastossa voi askarrella oman naamion kierrätysmateriaaleista tai osallistua kirjallisuusterapeuttiseen runotyöpajaan kello 17–19. Rikhardinkadun kirjastossa on luvassa kaksi englanninkielistä lukuhetkeä noin 6–10-vuotiaille koululaisille. Tuokiot alkavat klo 18 ja 19.
Myllypuron kirjastossa nähdään klo 18–19.30 Haaveiden kääntöraide -dokumenttielokuva sekä keskustellaan elokuvan herättämistä ajatuksista ohjaaja Janne Koivulan johdolla.
Oodissa keskustellaan Taiteiden yönä kello 17–18.30 Kalevalasta. Keskustelijat ovat kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme, kirjailija-tutkija Tiina Piilola, taiteilija Lotta Esko, vapaa-ajan Kalevalan tutkija Kalervo Pääkkö sekä kalevalainen (nainen) Helena Rossi. Heitä haastattelee Kalevalaseuran toiminnanjohtaja Niina Hämäläinen.
Kaikki kirjastojen Taiteiden yön tapahtumat löydät osoitteesta helmet.fi/tapahtumat.
Minna Roine
Johanna Yrjölä
Helsingfors stads kulturcentrum, bibliotek och museer erbjuder ett brett utbud av gratisprogram på Konstens natt11.8.2025 11:49:21 EEST | Pressmeddelande
Stadens kulturcentrum, bibliotek och museer firar Konstens natt den 14 augusti med ett omfattande programutbud – gratis för deltagare i alla åldrar. På agendan bland andra: Vilma Jää och Josén Pimeä Puoli på Malms evenemangssommar, Ánnámáret med samisk kulturinspiration och dragspelskonstnären Kimmo Pohjonen på Esplanadestraden. Det nya Donarmuseet öppnar i Alphyddan, Simstadion tjuvstartar den 13 augusti med clownhoppshow och på Nordhuset sjunger Annica Cloe & co för fred. Se hela programutbudet på webbplatsen tapahtumat.hel.fi.
Donarmuseet öppnar på Konstens natt 14.87.8.2025 10:30:00 EEST | Pressmeddelande
Det nya Donarmuseet slår upp sina dörrar för besökare på Konstens natt den 14 augusti. Helsingfors stadamuseum har blåst nytt liv i och uppdaterat det tidigare Arbetarmuseet för att förmedla en levande, nyanserad och genuin bild av arbetarnas liv i 1900-talets i Alphyddan.
Duunarimuseo avautuu Taiteiden yönä 14.8.7.8.2025 10:30:00 EEST | Tiedote
Duunarimuseo avautuu peruskorjauksen jälkeen yleisölle Taiteiden yönä 14. elokuuta. Päivitetty museo tarjoaa elävän ja moniaistisen kuvan duunareiden elämästä työväenasuntokorttelissa Alppilassa.
