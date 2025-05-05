Puutarha- ja viljelysegmentille soveltuvat pakkaukset esillä Lepaan näyttelyssä
Aaltopahvista valmistettavat pakkaukset soveltuvat erinomaisesti niin marjojen, vihannesten, juuresten kuin puutarha- ja kasvihuonetuotteiden pakkaamiseen. Lepaan näyttelyssä Hattulassa 14.-16. elokuuta DS Smith on esittelemässä laajaa valikoimaa pakkauksia ja kertomassa, miten pakkaus voi vaikuttaa moneen asiaan.
Kansainvälinen pakkausalan yritys DS Smith, joka on osa globaalia International Paper -konsernia, osallistuu tänä vuonna Lepaan puutarha-alan näyttelyyn 14.-16. elokuuta Hattulassa. DS Smith esittelee innovatiivisia pakkauksia ja kierrätettäviä ratkaisuja, jotka soveltuvat niin marjojen, vihannesten, juuresten kuin puutarha- ja kasvihuonetuotteiden pakkaamiseen.
- Olemme iloisia päästessämme esittelemään kiertotalouden huomioivia pakkausratkaisujamme Lepaan näyttelyssä. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme paitsi erinomaista palvelua, myös laadukkaita pakkauksia, jotka suojaavat tuotteita koko toimitusketjun ajan, kertoo myyntipäällikkö Ville Laiho.
Sekä tuottajat että kuluttajat arvostavat, että pakkaukset huomioivat kestävän kehityksen. Tuottajat arvostavat fiksuja pakkauksia, joihin on helppo pakata ja joilla varmistetaan tuotteiden säilyminen perille saakka. Myös pakkausten halutaan näyttävän hyvältä ja houkuttelevalta ja olevan helppoja kuluttajalle kierrättää.
DS Smithin yli 700 suunnittelijaa kehittävät jatkuvasti uudenlaisia pakkausratkaisuja, joiden avulla sen asiakkaat voivat saavuttaa enemmän omassa liiketoiminnassaan ja samalla siirtyä kohti kiertotaloutta. Lepaan näyttely tarjoaakin DS Smithille oivan tilaisuuden jakaa tietoa kiertotalouden mukaisista pakkausratkaisuistaan.
Tervetuloa tutustumaan DS Smithin osastoon U74 Lepaan puutarha-alan näyttelyssä 14.-16. elokuuta!
Yhteyshenkilöt
Suvi HjelmMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö, SuomiDS SmithPuh:+358102452453Puh:+358405778797suvi.hjelm@dssmith.com
Tietoja julkaisijasta
DS Smith, joka on International Paper -konsernin yritys, on johtava kestävien kuitupohjaisten pakkausratkaisujen globaali toimittaja päätuotteenaan aaltopahvipakkaukset. Yrityksen kierrätys- ja paperinvalmistustoiminnot tukevat sen menestystä. Yritys on keskeinen kumppani verkkokauppatoimijoille, kuluttajatuotevalmistajille, elintarvike- ja juomateollisuudelle sekä teollisuustuotteiden valmistajille. DS Smithillä on kunnianhimoinen Now & Next -kestävän kehityksen strategia ja se on sitoutunut johtamaan koko toimialan siirtymistä kiertotalouteen samalla toimittaen kiertotalouden mukaisia pakkausratkaisuja asiakkaille. Yritys keskittyy toiminnoissaan ongelmallisten muovien korvaamiseen, hiilen poistamiseen toimitusketjuista, kiertotalouden mukaisten ratkaisujen tarjoamiseen sekä innovaatioihin ja investointeihin tutkimus- ja kehitystoimintaan, kattaen myös vaihtoehtoiset materiaalit ja kuidut. Suomessa liiketoiminnan juuret ovat vuodessa 1911, jolloin yritys aloitti Tampereella valmistamaan aaltopahvia Suomen ensimmäisenä tehtaana. DS Smithin tehtaita on Suomessa viidellä paikkakunnalla (Tampere, Nummela, Pirkkala, Akaa ja Ii). Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.dssmith.com
International Paper (NYSE: IP; LSE: IPC) on globaali johtava toimija kestävän kehityksen mukaisissa pakkausratkaisuissa. Pääkonttori sijaitsee Memphisissä, Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa, ja EMEA-alueen (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) pääkonttori on Lontoossa Isossa-Britanniassa. Konsernina International Paper työllistää yli 65 000 työntekijää ja palvelee asiakkaitaan ympäri maailmaa yli 30 maassa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa yritys tekee maailmasta turvallisemman ja tuottavamman, yksi kestävä pakkausratkaisu kerrallaan. Liikevaihto vuonna 2024 oli 18,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vuonna 2025 International Paper osti DS Smithin muodostaen yhdessä maailman johtavan kestävän kehityksen mukaisten pakkausten valmistajan. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.internationalpaper.com
