Väitös: Kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyössä on merkittävästi jännitteitä
Kuntien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden väliset jännitteet liittyvät muun muassa roolien epäselvyyksiin, arvostuksen puutteeseen sekä ristiriitaisiin näkemyksiin kuntastrategian toteuttamisesta, osoittaa väitöstutkimus.
Turun yliopistossa väittelevä Jenni Sipilä tarkastelee valtio-opin alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan viranhaltijoiden tunteita ja yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa. Sipilä myös työskentelee Maskun kunnan konsernihallinnon johtajana.
– Tutkimuksessani tuon esiin viranhaltijoiden kokemuksia kunnallisen päätöksenteon valmistelusta ja yhteistyöstä luottamushenkilöiden kanssa. Tarkastelin, millaisia odotuksia, haasteita ja tunteita viranhaltijat liittävät työhönsä ja yhteistyöhön poliitikkojen kanssa, Sipilä kertoo.
Väitöstutkimus pohjautuu laajaan vuonna 2021 toteutettuun kyselyyn ja teemahaastatteluihin. Kyselytutkimukseen vastasi 350 johtavaa viranhaltijaa ja haastatteluihin osallistui 15 johtavaa viranhaltijaa eri kokoisista kunnista kaikkien Suomen maakuntien alueilta.
Kuntien viranhaltijoilla kokemuksia arvostuksen puutteesta
Väitöstutkimuksen keskeiset tulokset osoittavat, että viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyössä esiintyy merkittäviä jännitteitä, jotka liittyvät muun muassa roolien epäselvyyksiin, arvostuksen puutteeseen sekä ristiriitaisiin näkemyksiin kuntastrategian toteuttamisesta.
– Viranhaltijat kokevat usein, että heidän asiantuntemustaan ei arvosteta riittävästi ja että poliittinen päätöksenteko ei aina perustu strategisiin tavoitteisiin tai tietoon, vaan tunteisiin ja poliitikon omaan agendaan, Sipilä sanoo.
Tutkimuksessaan Sipilä yhdisti byrokratian ja demokratian välisen suhteen sekä strategisen johtamisen tunnetoimijuuden teoriaan. Hän avaa tutkimuksessaan perinteisesti neutraaleina pidettyjen viranhaltijoiden tunnekokemuksia ja niiden aiheuttajia uudella ja yksityiskohtaisella tavalla.
– Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välinen luottamus, vuoropuhelu ja roolien kunnioittaminen ovat keskeisiä tekijöitä toimivan ja tuloksellisen kuntajohtamisen kannalta, Sipilä korostaa.
Sipilä toivoo, että hänen väitöstutkimuksensa toimisi keskustelunavaajana ja tukena viranhaltijatyön ja kunnallisen päätöksenteon kehittämisessä.
– Tämä on erityisen tärkeää aikana, jolloin kuntatalous on tiukassa tilanteessa ja kuntien hallinnollisista resursseista on pystyttävä ammentamaan niiden kaikki potentiaali.
Tutkijan kehittämisehdotuksia kuntien johtamiseen:
- strategia ohjaamaan vahvemmin johtamista
- luottamushenkilöiden perehdytykseen panostaminen
- tietoinen tunneilmaston parantaminen
- viranhaltijoiden työrauhan turvaaminen.
Väitöstilaisuus perjantaina 22. elokuuta
VTM Jenni Sipilä esittää väitöskirjansa ”Kunnallinen byrokratia edustuksellisen demokratian palveluksessa: Johtavien viranhaltijoiden kokemuksia yhteistyöstä luottamushenkilöiden kanssa” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 22.8.2025 klo 12.00 (Turun yliopisto, päärakennus, Tauno Nurmela -sali, Turku).
Vastaväittäjänä toimii professori Arto Haveri (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Maija Setälä (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on valtio-oppi.
