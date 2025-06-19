Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 12.8. kokouksen ennakkotiedote

8.8.2025 16:59:20 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Jaa

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kokoontuu tiistaina 12. elokuuta klo 16.15.

Syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan lautakunta käsittelee mm. suun terveydenhuollon tarveaineiden ja tarvikkeiden hankintaa sekä kotiin vietävien ateriapalvelujen ja kauppapalvelujen hankintaa.

​Linkit

  1. Kokouksen esityslista sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla
  2. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan lautakunnan verkkosivulla kokouksen jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella

Toinen linja 4A

PL 6000 00099 Helsingin kaupunki

09 310 5015 (vaihde)

www.hel.fi/sotepe

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 17.6. kokouksen ennakkotiedote13.6.2025 14:57:25 EEST | Tiedote

Helsingin uusi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kokoontuu ensimmäistä kertaa tiistaina 17. toukokuuta klo 16.15. Kyseessä on ensimmäinen kokous apulaispormestari Maarit Vierusen johdolla. Uuden lautakunnan kokoonpano löytyy verkkosivuiltamme. ​Linkit Kokouksen esityslista sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla Lautakunnan sivulla julkaistaan kokouksen päätöstiedote kokouksen jälkeen

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye