S-Pankki lanseeraa uuden brändimainonnan konseptin – Suomen mutkattomin pankki vastaa tämän päivän asiakasodotuksiin
S-Pankki lanseeraa tänään 11.8. uuden brändimainonnan kampanjan. Kampanjan keskiössä on kuvitteellinen henkilöhahmo Per Tieeri. Hieman humoristisenkin kampanjan myötä S-Pankki haluaa kertoa tahtotilastaan olla asiakkailleen Suomen mutkattomin pankki. Mutkattomuus näkyy S-Pankissa muun muassa asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisenä sekä helppokäyttöisinä ja laadukkaina digipalveluina.
S-Pankki on tänään julkaissut uuden brändimainonnan konseptin. Konseptin ytimessä kulkee viesti Suomen mutkattomimmasta pankista. Kyseessä on S-Pankin strateginen tahtotila, jota kohti pankki kulkee määrätietoisesti.
“Valtaosa asiakkaistamme kokee, että palvelumme ovat mutkattomia ja helppokäyttöisiä. Haluamme olla asiakkaillemme paremman arjen kumppani ja kehittää siten palveluitamme entistäkin mutkattomammiksi”, S-Pankin asiakkuuksista ja brändistä vastaava johtaja Anni Hiekkanen sanoo.
Asiakkaiden toiveet heijastelevat kuluttajakäyttäytymisen suurempaa murrosta. Pankkiasioita halutaan hoitaa entistä joustavammin osana arkea, jolloin erityisesti digitaalisia palveluita kohtaan kohdistuu suuria odotuksia.
S-Pankki on kuluvalla strategiakaudellaan kääntänyt tarinassaan uuden luvun, mikä tarkoittaa sekä kannattavaa kasvua että merkittäviä panostuksia asiakaslähtöisyyteen ja digitaalisten palveluiden kehitykseen.
“Asiakkaamme odottavat meiltä turvallisia ja helppokäyttöisiä digipalveluita, ja onneksi voimme jo nyt ylpeydellä näitä tarjota. Teemme joka päivä töitä sen eteen, että voimme tarjota maailman luokan digipalveluita myös jatkossa”, Hiekkanen jatkaa.
Mainoskonseptissa mennyt pankkimaailma kohtaa mutkattomuuden
Kampanjan mainosvideoissa menneisyyden pankkimaailman ruumiillistuma Per Tieeri harmittelee S-Pankin mutkattomia ja digitaalisia palveluita, sillä hän kokee, että S-Pankki on vienyt pankkiasioinnista kaiken vanhan hyvän ajan glamourin. Modernia mutkattomuutta lähestytäänkin kampanjassa korostaen sen kontrastia menneiden aikojen pankkipalveluiden hierarkisuuteen ja jähmeyteen.
Tänään käynnistynyt kampanja tulee näkymään valtakunnallisesti erilaisilla mainospinnoilla muun muassa tv:ssä, radiossa ja elokuvateattereissa. Konseptin on suunnitellut Bob the Robot.
Näet mainoksen täältä: Arkista, helppoa ja niin tätä päivää | S-Pankki
S-Pankki
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa.
