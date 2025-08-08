Singaporesta ei vastusta Suomen salibandynaisille – nyt verkko heilui 20 kertaa
Suomen naisetkin ottivat The World Games -tapahtumassa Kiinan Chengdussa toisen murskavoiton, kun Singapore kaatui maalein 20-0.
Singapore piti maalinsa puhtaana yli kuusi minuuttia ennen kuin Jenna Saario avasi Suomen maalitilin puttaamalla Sofia Mittentagin tarjoileman pallon aivan maalin edestä verkkoon. Vielä avauserässä maaleja syntyi vain viisi, joista Suvi Hämäläisen ja Oona Kaupin osumat ylivoimalla. Toisessa erässä pelattiin välillä hetkittäin Suomenkin kenttäpuoliskolla ja pallo kävi pahimmillaan Miia Maarasen maalin ylärimassa. Maalit teki kuitenkin Suomi, kun verkko venyi toisessa päässä peräti 11 kertaa. Päätöserässä tahti laantui Suomen osuessa enää neljästi.
Veera Kaupin tehot olivat tänään 4+2, Suomen parhaana palkitun Milla Nordlundin 4+1, Oona Kaupin 2+3, Ulla Valtolan 3+1 ja Suvi Hämäläisen 2+2.
Lauantaina Suomen naiset kohtaavat alkulohkon päätteeksi Tshekin. Välierät ovat vuorossa maanantaina ja mitaliottelut keskiviikkona.
Salibandya, Chengdu, Kiina
The World Games, naiset
Singapore–Suomi 0-20 (0-5, 0-11, 0-4)
1. erä: 6.23 Jenna Saario (Sofia Mittentag) 0-1, 8.25 Suvi Hämäläinen (Veera Kauppi) 0-2 yv, 8.47 Milla Nordlund (Alma Laitila) 0-3, 12.50 Oona Kauppi (My Kippilä) 0-4 yv, 14.01 Ulla Valtola 0-5.
2. erä: 15.19 Veera Kauppi (Oona Kauppi) 0-6, 16.56 Valtola (Emilia Pietilä) 0-7, 19.31 Nordlund (Hämäläinen) 0-8, 19.41 Veera Kauppi (Oona Kauppi) 0-9, 20.31 Oma maali 0-10, 20.40 Nordlund (Hämäläinen) 0-11, 26.22 Valtola 0-12, 26.54 Daniela Westerlund 0-13, 27.18 Veera Kauppi (Oona Kauppi) 0-14, 29.10 Oona Kauppi (Veera Kauppi) 0-15, 29.37 Veera Kauppi (Kippilä) 0-16.
3. erä: 31.39 Saario (Natalia Pitkäkangas) 0-17, 33.12 Hämäläinen 0-18, 35.07 Nordlund (Valtola) 0-19, 41.34 Westerlund (Kippilä) 0-20.
Torjunnat:
Shazana Mohamed Noor Singapore 14+10+(0)=24 ja Shermaine Goh Singapore (0)+1+12=13, (vaihto 26.23)
Miia Maaranen Suomi 2+2+2= 6.
Jäähyt: Singapore 2×2 min, Suomi 2 min.
Erotuomarit: Håkan Söderman ja Glenn Boström, Ruotsi.
Yleisöä: 657.
Suomen parhaana palkittiin Milla Nordlund.
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
