Eurojackpotin päävoitto matkaan - tänne lähtee yli 36 miljoonaa euroa
Perjantaina Eurojackpotin kierroksella 32/2025 napsahti päävoitto Ruotsiin. Voittaja saa täysosumallaan yli 36,5 miljoonaa euroa.
Kierroksen 32/2025 oikea rivi on 7, 16, 23, 41 ja 42. Tähtinumerot ovat 1 ja 4.
Illan arvonnassa löytyi yksi pääosuma, joka matkasi tällä kertaa Ruotsiin. Ruotsalainen voittaja sai täysosumallaan 36 553 237,20 euroa
5+1-tuloksia löytyi arvonnassa kaksi kappaletta ja nämä molemmat oli pelattu Saksassa. Voitto-osuudet 5+1 tuloksissa oli hieman yli miljoona euroa. 5+0-tuloksia löytyi kahdeksan: neljä Saksasta, kaksi Tanskasta, yksi Espanjasta ja vielä yksi illan onnekkaimmasta maasta eli Ruotsista. Kunkin voitto-osuus oli noin 143 300,70 euroa.
Ensi viikon tiistaina Eurojackpotin päävoittona on 10 miljoonaa euroa.
Perjantain Milli-arvonnan oikea rivi on 10, 11, 26, 34, 38, 40 ja lisänumero 32. Tänä iltana ei löytynyt yhtään päävoittoa.
Perjantai-Jokerin voittorivi on 2 0 7 9 2 2 2. Kierroksella ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Lomatonnin voittorivi on Berliini 96. Tonnin voittoja lähti jakoon kahdeksan kappaletta.
