Uudistuneen Flow’n perjantaissa kuultiin häikäiseviä esityksiä ja vastustamattomia elektronisia rytmejä

Ranskalainen taidepopduo Air helli yleisöä majesteetillisella esiintymisellään, jossa ikonisen Moon Safari -levyn musiikki kohosi lempeästi auringossa hehkuvan Suvilahden taivaan ylle. Myöhemmin vuoroin eteerisesti ja väkivahvasti esiintynyt FKA twigs sytytti päälavalla koko Suvilahden räjähtävän elinvoimaisella ja kehollisella ilmaisullaan, jossa laulun ja tanssin tulkinta kutoi yleisön osaksi täydellisesti rytmitettyä performanssia.

Elektroninen musiikki oli voimakkaasti läsnä Flow’n perjantaissa. Hanasaaren alueelle siirtynyt Front Yard keräsi valtavan määrän hurmoksellisia tanssijoita kokemaan urbaanin teollisuusympäristön ensimmäistä kertaa. Joy Orbisonin ja NIGHT manoeuvresin kouriintuntuvat UK Bass -setit ja Malan dubstep hyökyivät yleisöön vastustamattomina aaltoina. X Gardenissa puolestaan Sluts Against Technon ja DJ Fuckoffin räävittömät setit kiihdyttivät yleisön villiin tamppaukseen, kun taas Colleen ‘Cosmo’ Murphy muutti Heineken Backyardin vastustamattomaksi grooven tyyssijaksi. Black Tentissä Autechre esiintyi pimeydessä, joka resonoi täydellisesti yhtyeen kolisevan, kokeellisen elektronisen musiikin kanssa, kun taas Silver Arenalla Bicep veti teltan täyteen synesteettisellä esityksellään.

Balloon 360° -lavalla Fabiana Palladinon sielukas esiintyminen teki lähtemättömän vaikutuksen festivaaliyleisöön. Kattilahallissa Kalle Vainion multimedia-installaatio The Land Where It Always Rains loi unenomaisen tunnelman kelanauhojen ja sadeaiheisten visualisointien siimeksessä. Samassa tilassa järjestetyn The Other Soundin ohjelmassa Ada Aik lumosi katsojat moniaistisella esityksellään, ja paljain jaloin soittanut pianisti Keval Shah esiintyi kuin kirkas, hämärässä säihkyvä tähti.

Flow Talks ohjelma käynnistyi yhdessä Googlen kanssa toteutetulla Flow Talks AI -keskustelulla, jossa tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie ja Googlen tekoälyasiantuntija Itxaso Araque puhuivat tekoälyn mahdollisuuksista. The Sustainable Food -kilpailun finalisteista puolestaan löytyi voittaja. Tiukan arvioinnin päätteeksi tuomaristo myönsi palkinnon ravintola Greenfinchille, jonka herkulliset annokset toimivat suvereenisti niin maun, vastuullisuuden kuin kestävyydenkin tasolla.

Flow Festival jatkuu lauantaina ja sunnuntaina. Viikonlopun aikana festivaalilla esiintyvät muun muassa nigerialainen supertähti Burna Boy, nykypopin uudistaja Charli XCX, elektronisen musiikin legenda Underworld, rajoja rikkonut drain gang -duo Yung Lean & Bladee, instrumentaalimusiikin mestari Khruangbin, tähden lailla nouseva brittilaulaja-lauluntekijä Lola Young sekä moni muu. Upeiden artistien lisäksi festivaalivieraat saavat nauttia korkealaatuisesta ruokatarjonnasta, ensiluokkaisesta taiteesta sekä ajankohtaisesta puheohjelmasta koko viikonlopun ajan.

