Toukolan kehitysvammaisten ryhmäkodin asukkaat palaavat lämpöevakosta kotiin Toukolaan maanantaina 6.8.2025 14:53:02 EEST | Tiedote

Toukolan kehitysvammaisten ryhmäkodin asukkaiden on tarkoitus palata kotiin ja normaaliin arkeen Jyväskylän Toukolaan maanantaina 11.8.2025. Lämpöevakko jatkuu vielä loppuviikon ja viikonlopun. Toukolan sisälämpötila on laskenut, mutta ei vielä riittävästi.