Kvaliti lahjoittaa 150 kuvakirjaa Oulu Pridessa – tukea lasten lukemiseen

Viltti ja Vanu -kirjasarja tutustuttaa sateenkaariperheeseen neutraalilla tavalla 1.7.2024 13:09:20 EEST | Tiedote

Jenni Skyttä-Forssellin ja Giannetta Portan (kuv.) Viltti ja Vanu -kuvakirjat kertovat kahden sisaruksen tavallisesta lapsuudesta, johon kuuluu yhdessäolon lisäksi monenlaista hauskaa tekemistä ja pienten mysteerienkin selvittelyä Toivo-enon ja hänen puolisonsa Topin luona.