Kvaliti lahjoittaa 150 kuvakirjaa Oulu Pridessa – tukea lasten lukemiseen

9.8.2025 10:08:39 EEST | Kvaliti Oy | Tiedote

Lastenkirjakustantamo Kvaliti lahjoittaa 150 Viltti ja Vanu -kuvakirjaa Oulu Pride -puistojuhlan lasten ja nuorten alueella lauantaina 9.8.2025 klo 13 alkaen. Lahjoituksella halutaan tukea lasten lukuharrastusta. Samalla kustantamo on mukana tekemässä Oulusta lukevinta Euroopan kulttuuripääkaupunkia 2026.

Kvaliti lahjoittaa Oulun Sateenkaariperheet ry:n kautta 150 Viltti ja Vanu -kuvakirjaa Oulu Pride -tapahtumassa.

Oulu Pride -puistojuhlan lapsille, nuorille ja perheille suunnattu alue järjestetään tänä vuonna toista kertaa. Puistossa on monipuolista ohjelmaa koko päivän ajan.

– Kun Oulun Sateenkaariperheet pyysi meitä mukaan Oulu Prideen, innostuimme heti, kertoo kustantaja Hanna Sinkkonen Kvalitilta. – Lukeminen kehittää empatiaa, laajentaa maailmankuvaa ja vahvistaa keskittymiskykyä. Siksi on tärkeää kannustaa lapsia kirjojen pariin jo pienestä pitäen.

Viltti ja Vanu -sarja, jonka on kirjoittanut Jenni Skyttä Forssell ja kuvittanut Giannetta Porta, kertoo kahden sisaruksen lämminhenkisistä vierailuista Toivo-enon ja Topin luo. Kirjasarja tutustuttaa lukijat neutraalilla tavalla sateenkaariperheeseen. Ikäsuositus on 3–6 vuotta.

Kvaliti on yksi Suomen suurimmista lastenkirjakustantamoista ja julkaisi viime vuonna 54 uutta lasten- ja nuortenkirjaa.

