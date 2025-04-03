Kvaliti lahjoittaa 150 kuvakirjaa Oulu Pridessa – tukea lasten lukemiseen
Lastenkirjakustantamo Kvaliti lahjoittaa 150 Viltti ja Vanu -kuvakirjaa Oulu Pride -puistojuhlan lasten ja nuorten alueella lauantaina 9.8.2025 klo 13 alkaen. Lahjoituksella halutaan tukea lasten lukuharrastusta. Samalla kustantamo on mukana tekemässä Oulusta lukevinta Euroopan kulttuuripääkaupunkia 2026.
Oulu Pride -puistojuhlan lapsille, nuorille ja perheille suunnattu alue järjestetään tänä vuonna toista kertaa. Puistossa on monipuolista ohjelmaa koko päivän ajan.
– Kun Oulun Sateenkaariperheet pyysi meitä mukaan Oulu Prideen, innostuimme heti, kertoo kustantaja Hanna Sinkkonen Kvalitilta. – Lukeminen kehittää empatiaa, laajentaa maailmankuvaa ja vahvistaa keskittymiskykyä. Siksi on tärkeää kannustaa lapsia kirjojen pariin jo pienestä pitäen.
Viltti ja Vanu -sarja, jonka on kirjoittanut Jenni Skyttä Forssell ja kuvittanut Giannetta Porta, kertoo kahden sisaruksen lämminhenkisistä vierailuista Toivo-enon ja Topin luo. Kirjasarja tutustuttaa lukijat neutraalilla tavalla sateenkaariperheeseen. Ikäsuositus on 3–6 vuotta.
Kvaliti on yksi Suomen suurimmista lastenkirjakustantamoista ja julkaisi viime vuonna 54 uutta lasten- ja nuortenkirjaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Sinkkonentoimitusjohtaja, kustantajaKvaliti OyPuh:+358 40 7328171hanna.sinkkonen@kvaliti.com
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kvaliti on lasten- ja nuortenkirjoihin erikoistunut kustantamo, joka panostaa laadukkaisiin – mutta samalla myös hauskoihin! – kirjoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kvaliti Oy
Nostalginen Martta vie lapset aikamatkalle 1950-luvulle3.4.2025 17:21:23 EEST | Tiedote
Jenni Skyttä-Forssellin ja Giannetta Portan (kuv.) valloittavassa lastenkirjasarjassa palataan takaisin 1950-luvun alun Suomeen. Sodasta on kulunut kymmenisen vuotta, ja arki on löytänyt omat uomansa. Kirjat raottavat historian verhoa lapselle ymmärrettävällä tasolla sekä rohkaisevat keskusteluihin vanhempien ja isovanhempien kanssa.
Lapsiperheet hurmanneita Sallin isä -kirjoja saatavilla nyt suurimmista Prisma-hypermarketeista18.1.2025 10:01:37 EET | Tiedote
Yli miljoona kirjaa Tanskassa myynyt Sallin isä -kirjasarja on hurmannut lapsiperheet myös Suomessa. Sirpa Alkusen suomentamia kirjoja on julkaistu tähän mennessä neljä kappaletta, keväällä ilmestyy kaksi kirjaa lisää. Nyt kirjoja voi ostaa myös suurimmista Prisma-hypermarketeista kautta maan.
Kekseliäästi toteutettu tietokirja opettaa ensiaputaitoja lapsille hauskalla tavalla22.9.2024 10:31:50 EEST | Tiedote
Pirjo Ilmasti yhdisti lastenrunouden ja sairaanhoitajan ammattitaitonsa. Syntyi esi- ja alakouluikäisille suunnattu lasten tietokirja ENSIAPUA! – Lasten ensiaputaidot tutuiksi riimitellen, jossa ensiapuohjeita annetaan helposti mieleen jäävissä loruissa.
Viltti ja Vanu -kirjasarja tutustuttaa sateenkaariperheeseen neutraalilla tavalla1.7.2024 13:09:20 EEST | Tiedote
Jenni Skyttä-Forssellin ja Giannetta Portan (kuv.) Viltti ja Vanu -kuvakirjat kertovat kahden sisaruksen tavallisesta lapsuudesta, johon kuuluu yhdessäolon lisäksi monenlaista hauskaa tekemistä ja pienten mysteerienkin selvittelyä Toivo-enon ja hänen puolisonsa Topin luona.
Punni-kunniamaininta Tittamari Marttisen säeromaanille Tähdet syntyvät sattumalta3.5.2024 14:00:00 EEST | Tiedote
Punni-kirjallisuuspalkinto ja -kunniamaininnat jaetaan vuosittain kotimaisille lasten- ja nuortenkirjojen tekijöille esikoisteoksesta tai rohkeasta avauksesta lasten- ja nuortenkirjallisuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme