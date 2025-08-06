Tekoäly ja tunteet runouden keinoin – uusi kokoelma rikkoo rajoja

Pyhtääläisen Ville Vanhalan kolmannessa romaanissa mahdoton on todellista ja todellinen mahdollista 23.7.2025 08:30:00 EEST | Tiedote

Ville Vanhalan romaani Seurataloromaani on julkaistu Aviadorin kustantamana. Puhallinorkesteri soittaa pieleen, mutta ei se mitään. Näytelmää näytellään vähän sinne päin. Ihmissuhteetkin ovat vähän sinne päin, mutta kaikki tarkoittavat hyvää. Kaikki ikäluokat ja iät elävät ihmisten mielissä sulassa ristiriitaisessa sovussa, yhdessä ja erillisinä. Elämä on ihanaa, kipeää ja käsittämätöntä. Ville Vanhalan (s. 1965 Pyhtää) kolmas romaani sukkuloi rintamamuistoista ja huvielämän sodanjälkeisestä kulta-ajasta nykyaikaan kaikessa parhaansa tekeviä ihmisiä lempeän humoristisesti kuvaten – elämän surrealistisia piirteitäkään unohtamatta. VANHALA, VILLE : Seurataloromaani 111 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789523813694 Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi (HUOM! Aikavälillä 4.7. –