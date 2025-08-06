Tekoäly ja tunteet runouden keinoin – uusi kokoelma rikkoo rajoja
Tämän kirjan jokainen säe on ihmisen kirjoittama – koneita käsittelevä, mutta ei koneen tekemä.
Ville K. Taipaleen uusi runokokoelma Merenneitosingulariteetti on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Tekoälyn läsnäolo arjessa, kielessä ja ihmisyydessä toimii lähtökohtana teokselle, joka ei kaihda suuria kysymyksiä:
Miltä maailma näyttää, kun tekoälystä tulee ajatteleva, tunteva ja ennakoiva voima? Peili kääntyy meihin – paljastuuko varjo vai rajaton vapaus?
Runoteos rakentuu kahdesta osasta. Ensimmäinen tarkastelee tekoälyn mahdollisuuksia ja uhkia ihmisyyden näkökulmasta. Toinen sijoittuu kehon, ajan ja olemisen todellisuuksiin. Kieli on kirkasta ja kutsuvaa, mutta sen pintaa syvemmällä kulkee kerroksia, jotka palkitsevat uteliaan ja syvälle sukeltavan lukijan. Teos on yhtä aikaa henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen – kielellinen vastalause teknologian yksisuuntaisuudelle.
Ville K. Taipale (s. 1977) on lemiläinen runoilija, jonka esikoisteos Merenneito nyrjäyttää nilkkansa (Momentum Kirjat 2024) sai myönteisen vastaanoton. Hän on esiintynyt runoklubeilla ja kirjastoissa ympäri Suomea. Taipaleen runoudessa yhdistyvät selkeys ja symboliikka, arki ja ajattelu. Merenneitosingulariteetti on hänen toinen runoteoksensa.
TAIPALE, VILLE K.: Merenneitosingulariteetti
110 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN 9789523813892
Ilmestymisaika: Elokuu 2025
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
