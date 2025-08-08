Kokoomuksen Autto: Budjettineuvottelut käydään hallituksen sisällä, ei sanomalehtien palstoilla
Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto kommentoi keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohen puheita: ”Pääministeri Orpo on käynnistänyt neuvottelut hallituspuolueiden kesken, eikä prosessissa ole tältä osin mitään epäselvää.”
Keskustan kansanedustaja Markus Lohi kritisoi tänään tiedotteessaan hallituksen budjettivalmisteluja ja vaati tietää, mistä hallitus aikoo sopeuttaa.
”Pääministeri Orpo on sanonut selvästi, että pohjana ensi viikolla käynnistyvissä budjettineuvotteluissa on valtiovarainministeriön virkapohja. Kaikki hallituspuolueet tuovat neuvottelupöytään omat ehdotukset ja niistä neuvotellaan. On erikoista, että budjettiriihen tuloksia vaaditaan julkisuuteen ennen kuin mitään neuvotteluja on edes käyty”, Autto kommentoi Kokoomuksen puoluevaltuuston yhteydessä.
Autton mukaan hallituspuolueet jakavat yhteisen näkemyksen siitä, että hyvinvointivaltion rahoitus on turvattava ja julkista taloutta sopeutettava. Sopeutuksen mittakaava tarkentuu, kun hallitus saa valtiovarainministeriön seuraavan talousennusteen.
”Julkisen talouden tilanne on edelleen vakava siitä huolimatta, että hallitus on jo tehnyt lähes 10 miljardin euron sopeutuspäätökset. Vaikka ne eivät ole olleet helppoja ratkaisuja, tämä hallitus on aina kyennyt tilanteen vaatimiin päätöksiin. Samaa ei voi sanoa edellisestä hallituksesta, jossa keskustalaisten valtiovarainministerien siunauksella kaikki ongelmat ratkaistiin jakamalla lisää rahaa”, Autto sanoo.
Autto muistuttaa, että hallitus on vaikeassa suhdannetilanteessa tehnyt jo merkittävän määrän työntekoa, yrittämistä ja talouskasvua edistäviä toimenpiteitä.
”Tämä hallitus on parantanut yrittäjyyden ja kestävän talouskasvun edellytyksiä enemmän kuin yksikään hallitus aiemmin. Kokoomukselle on tärkeää, että kasvun edellytysten vahvistamista jatketaan myös budjettiriihessä”, Autto päättää.
Heikki AuttoKansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja
