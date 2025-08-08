Salibandynaiset punnersivat kahden maalin takaa lohkovoittoon

Avauserää hallitsi selvästi Tshekki ja karkasi Sarka Stankovan maalilla johtoon samalla, kun Suomi ei saanut koko erässä laukaustakaan maalivahdille saakka. Toisessa erässä Karolina Stujova hiipi takatolpalle nostamaan jo toisen pallon Miia Maarasen maalin kattoon, mutta Suomi paransi otteitaan ja sai kellon käydessä koko ajan paremmin pelistä kiinni. Veera Kauppi iski sadannen maaottelunsa kunniaksi kavennuksen Oona Kaupin ilmassa tarjoilemasta laitavapaalyönnistä, ja kolmannessa erässä osui enää Suomi. Sofia Mittentag kiskaisi taskusta tasoituksen heti erän alkuun, ja paremman maalieron omannut Suomi oli jo kiinni lohkovoitossa. Voittomaalin laukoi Suvi Hämäläinen, joka nappasi vastustajien kautta kimpoilleen maalivahti Miia Maarasen heittoavauksen haltuunsa ja iski pallon verkkoon. Kaukana ei ollut Suomen neljäskään maali, kun Natalia Pitkäkankaan laukaus oman nousun kruunuksi kimahti ylärimasta takaisin kentälle.

Suomi kohtaa maanantain välierässä aamukahdeksalta Suomen aikaa A-lohkon kakkosen, joka näillä näkymin on Sveitsi.

Salibandya, Chengdu, Kiina

The World Games, naiset

Suomi–Tshekki 3-2 (0-1, 1-1, 2-0)

1. erä: 9.43 Sarka Stankova (Karolina Klubalova) 0-1.

2. erä: 18.01 Karolina Stujova (Nikola Stekerova) 0-2, 25.36 Veera Kauppi (Oona Kauppi) 1-2.

3. erä: 30.52 Sofia Mittentag (Jenna Saario) 2-2, 36.14 Suvi Hämäläinen (Miia Maaranen) 3-2.

Torjunnat:

Miia Maaranen Suomi 4+1+3=8,

Nikola Prileska Tshekki 0+1+1=2.

Jäähyt: Suomi 0 min, Tshekki 0 min.

Erotuomarit: Christian Friemel ja Erik Hasselberg, Sveitsi.

Suomen parhaana palkittiin Suvi Hämäläinen.