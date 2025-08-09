Suomen Salibandyliitto ry

Suomen miehetkin nousivat voittoon Tshekistä – Juuso Ahola upotti unelmalaukauksen

9.8.2025 18:51:44 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

Jaa

Naisten maajoukkueen tavoin myös Suomen salibandymiehet nousivat Kiinan Chengdussa Tshekkiä vastaan tappiolta voittoon ja The World Games -tapahtuman lohkoykkösiksi. Kahdesti tappiolla ollut Suomi vei päätöserän peräti 6-0 ja löi Tshekin lopulta selvästi 8-2.

Filip Langer laukoi Tshekin avauserässä kahdesti johtoon Juuso Aholan onnistuttua välissä tasoituksessa, mutta siihen vastustajan maalinteko tänään päättyi. Toisessa erässä Joona Rantala pommitti kaukolaukauksen etukulmaan ja pelin tasoihin, ja päätöserä oli täysin Suomen. Voittomaaliksi jäänyt 3-2 oli päivän komein osuma, kun Juuso Ahola kiersi kulmasta pienen kantin ja kilautti pallon aivan Tomas Jurcon maalin yläristikkoon. Kohta iski Sami Johansson eron kahteen syöttäjä Alpo Laitilan voitettua ensin kaksinkamppailun päädyssä, ja Tshekin alkaessa yrittää hyvissä ajoin riskillä lukemat ehtivät vielä revetä. Juuso Ahola sekä Waltteri Vesterinen osuivat tyhjään verkkoon, ja Suomen parhaana palkittu Luukas Hyvärinen viimeisteli kaksi osumaa Tomas Jurcon ulottumattomiin.

Maanantain välierässä Suomi saa vastaansa A-lohkon kakkosen.

Salibandya, Chengdu, Kiina

The World Games, miehet

Suomi–Tshekki 8-2 (1-2, 1-0, 6-0)

1. erä: 4.02 Filip Langer (Ondrej Nemecek) 0-1, 11.12 Juuso Ahola (Waltteri Vesterinen) 11, 12.56 Langer (Lukas Puncochar) 1-2.
2. erä: 22.14 Joona Rantala (Ahola) 2-2.
3. erä: 31.35 Ahola (Juho Repo) 3-2, 33.45 Sami Johansson (Alpo Laitila) 4-2, 39.56 Luukas Hyvärinen (Otto Lehkosuo) 5-2, 40.26 Ahola (Hyvärinen) 6-2 tm, 42.18 Waltteri Vesterinen 7-2 tm, 42.42 Hyvärinen (Vesterinen) 8-2.

Torjunnat:
Markus Laakso Suomi 2+3+3=8,
Tomas Jurco Tshekki 5+2+1=8.

Jäähyt: Suomi 0 min, Tshekki 0 min.

Erotuomarit: Josef Fässler ja Benjamin Schläpfer, Sveitsi.

Suomen parhaana palkittiin Luukas Hyvärinen.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye