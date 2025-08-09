Suomen miehetkin nousivat voittoon Tshekistä – Juuso Ahola upotti unelmalaukauksen
Naisten maajoukkueen tavoin myös Suomen salibandymiehet nousivat Kiinan Chengdussa Tshekkiä vastaan tappiolta voittoon ja The World Games -tapahtuman lohkoykkösiksi. Kahdesti tappiolla ollut Suomi vei päätöserän peräti 6-0 ja löi Tshekin lopulta selvästi 8-2.
Filip Langer laukoi Tshekin avauserässä kahdesti johtoon Juuso Aholan onnistuttua välissä tasoituksessa, mutta siihen vastustajan maalinteko tänään päättyi. Toisessa erässä Joona Rantala pommitti kaukolaukauksen etukulmaan ja pelin tasoihin, ja päätöserä oli täysin Suomen. Voittomaaliksi jäänyt 3-2 oli päivän komein osuma, kun Juuso Ahola kiersi kulmasta pienen kantin ja kilautti pallon aivan Tomas Jurcon maalin yläristikkoon. Kohta iski Sami Johansson eron kahteen syöttäjä Alpo Laitilan voitettua ensin kaksinkamppailun päädyssä, ja Tshekin alkaessa yrittää hyvissä ajoin riskillä lukemat ehtivät vielä revetä. Juuso Ahola sekä Waltteri Vesterinen osuivat tyhjään verkkoon, ja Suomen parhaana palkittu Luukas Hyvärinen viimeisteli kaksi osumaa Tomas Jurcon ulottumattomiin.
Maanantain välierässä Suomi saa vastaansa A-lohkon kakkosen.
Salibandya, Chengdu, Kiina
The World Games, miehet
Suomi–Tshekki 8-2 (1-2, 1-0, 6-0)
1. erä: 4.02 Filip Langer (Ondrej Nemecek) 0-1, 11.12 Juuso Ahola (Waltteri Vesterinen) 11, 12.56 Langer (Lukas Puncochar) 1-2.
2. erä: 22.14 Joona Rantala (Ahola) 2-2.
3. erä: 31.35 Ahola (Juho Repo) 3-2, 33.45 Sami Johansson (Alpo Laitila) 4-2, 39.56 Luukas Hyvärinen (Otto Lehkosuo) 5-2, 40.26 Ahola (Hyvärinen) 6-2 tm, 42.18 Waltteri Vesterinen 7-2 tm, 42.42 Hyvärinen (Vesterinen) 8-2.
Torjunnat:
Markus Laakso Suomi 2+3+3=8,
Tomas Jurco Tshekki 5+2+1=8.
Jäähyt: Suomi 0 min, Tshekki 0 min.
Erotuomarit: Josef Fässler ja Benjamin Schläpfer, Sveitsi.
Suomen parhaana palkittiin Luukas Hyvärinen.
