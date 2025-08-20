Mentori – kirkkonummelaisen Anna Vuoren psykologinen trilleri elämänmuutoksesta
Anna Vuoren psykologinen trilleri Mentori on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Karoliina on kolmikymppinen uranainen ja entinen kilpaurheilija, joka tuntee olevansa jumissa elämässään. Merkityksettömältä tuntuva työ ja uusia haasteita kaipaava arki saavat toivotun käänteen Karoliinan ryhtyessä mentoriksi Minervalle, joka kamppailee omien haasteidensa kanssa. Kahden ihmisen kohtaaminen omine kasvukipuineen sysää molemmat matkalle, joka ravistelee heidän käsityksiään itsestään ja elämästään. Kuinka pitkälle ihminen on valmis menemään muuttaakseen elämänsä? Kuinka pitkälle saa mennä?
Anna Vuori (s. 1970) on luova markkinoinnin ammattilainen ja kirjoittaja Kirkkonummelta. Hänen tarinansa liikkuvat eri genreissä, mutta niiden kantavana teemana on ihmisten välinen yhteys ja matka kohti itseymmärrystä. Teoksissaan Vuori tutkii elämän mysteeriä ja ihmisen henkistä kasvua luoden kertomuksia, jotka herättävät lukijan pohtimaan omia valintojaan ja suuntaansa elämässä.
VUORI, ANNA : Mentori
308 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789524171304
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
