Mentori – kirkkonummelaisen Anna Vuoren psykologinen trilleri elämänmuutoksesta

Anna Vuoren psykologinen trilleri Mentori on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Karoliina on kolmikymppinen uranainen ja entinen kilpaurheilija, joka tuntee olevansa jumissa elämässään. Merkityksettömältä tuntuva työ ja uusia haasteita kaipaava arki saavat toivotun käänteen Karoliinan ryhtyessä mentoriksi Minervalle, joka kamppailee omien haasteidensa kanssa. Kahden ihmisen kohtaaminen omine kasvukipuineen sysää molemmat matkalle, joka ravistelee heidän käsityksiään itsestään ja elämästään. Kuinka pitkälle ihminen on valmis menemään muuttaakseen elämänsä? Kuinka pitkälle saa mennä?

Anna Vuori (s. 1970) on luova markkinoinnin ammattilainen ja kirjoittaja Kirkkonummelta. Hänen tarinansa liikkuvat eri genreissä, mutta niiden kantavana teemana on ihmisten välinen yhteys ja matka kohti itseymmärrystä. Teoksissaan Vuori tutkii elämän mysteeriä ja ihmisen henkistä kasvua luoden kertomuksia, jotka herättävät lukijan pohtimaan omia valintojaan ja suuntaansa elämässä.

VUORI, ANNA : Mentori

308 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524171304

Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.