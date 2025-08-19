Juha Kosken elämäkerta kertoo, millaista on elää elektroniikan kriittisten kehitysvaiheiden läpi
Miten päädyimme aikaan, jossa digilaitteet ovat kaikkialla emmekä pääse niitä pakoon?
Juha K. Kosken elämäkerta Elektroninen Odysseia on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Elektroninen Odysseia on yhden silminnäkijän kuvaus siitä, miten tähän tultiin. Elämän mittainen matka vie itse rakennetusta kidekoneesta Teknilliseen korkeakouluun ja ympäri maailmaa työtehtävien perässä. Omaelämäkerrallisessa teoksessaan Juha Koski kertoo omaan tarinaansa kietoutuvana elektroniikan hämmästyttävän kehityksen alkeellisista radioputkista mikroprosessoreihin.
Juha Koski (s. 1941) on maailmaa nähnyt ja muutoksien läpi elänyt diplomi-insinööri ja esikoiskirjailija. Juha on tehnyt pitkän uran teknisillä aloilla ympäri maailmaa. Eläköidyttyään Juha on teoksensa kirjoittamisen lisäksi toiminut aktiivisena yhteiskunnallisen keskustelun jäsenenä.
KOSKI, JUHA K. : Elektroninen Odysseia
218 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789524171960
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025
