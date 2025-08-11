Nomadin päiväkirja – työmatkaajan muistiinpanoja maailmalta
Ari Huhtalan muistelmateos Nomadin päiväkirja on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Nomadin päiväkirja on tarina lähtemisen halusta ja sukelluksesta kansainvälisten järjestöjen
teknisen kehitysyhteistyön maailmaan. Kirja kattaa nelisenkymmentä vuotta kiertolaiselämää
Hanoissa, Dhakassa, Wienissä, Bangkokissa, Pariisissa, Jakartassa, Washingtonissa ja Lontoossa, ja työmatkoja lukemattomissa muissa kaupungeissa ympäri maailmaa. Teos tuo esiin eri maiden mieleenpainuvimpia ja koskettavimpia piirteitä, ja palasia siitä hiljaisestä työstä, josta ei juuri missään puhuta. Vaiherikkaan elämän punaisena lankana kulkee tie kohti kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen haasteiden mukaansatempaavaa monimuotoisuutta.
Ari Huhtala on syntynyt Helsingissä, valmistunut Helsingin Kauppakorkeakoulusta ja lyhyen diplomaattiuran jälkeen työskennellyt lähes 40 vuotta kansainvälisissä kehitysyhteistyötehtävissä ympäri maailmaa erikoistuen kestävän kehityksen edistämiseen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
HUHTALA, ARI : Nomadin päiväkirja
160 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789524171625
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2025
