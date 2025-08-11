Nomadin päiväkirja – työmatkaajan muistiinpanoja maailmalta

Mikkeliläinen Marja-Liisa Kakkonen herättää kotikaupunkinsa menneisyyden henkiin historiallisessa romaanissa 11.8.2025 07:45:00 EEST | Tiedote

Fiona-romaani kertoo nuoresta naisesta, joka saapuu opettajaksi Antellin neitien kouluun vuonna 1864. Hän on vielä 23-vuotiaana isänsä holhouksen alainen, mutta uhmaa tämän suunnitelmaa, jonka mukaan hänen pitäisi naida isän valitsema varakas kauppias. Hän on päättänyt aiemmin, ettei mene naimisiin eikä tee itse lapsia, vaan haluaa opettaa heitä. Fiona saa suostuteltua isänsä lykkäämään häitä vuodella sekä päästämään hänet opettajaksi Mikkeliin. Hän haaveilee pääsystä pienen kaupungin seurapiireihin, mutta tapahtumat eivät etene hänen toiveidensa mukaisesti. Hän joutuu muuttamaan suunnitelmiaan useiden yllätysten ja vastoinkäymisten jälkeen niin opettajana toimimisessa kuin henkilökohtaisessa elämässään. Lopulta hän tekee ratkaisun, jolla pyrkii itse muuttamaan elämänsä kulkua. Teos ei ainoastaan kerro opettajan tarinaa, vaan kutsuu lukijan mukaan tutustumaan kaupungin kiehtoviin paikkoihin ja merkittäviin tapahtumiin: Pirttiniemen kylpylään, Billingin ravintolaan, Saksalan kartanoon,