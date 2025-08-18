Joki vie lopulta kaiken – Turkuun sijoittuva tositapahtumiin perustuva esikoisromaani
Sanna Virtasen historiallinen romaani Joki vie lopulta kaiken on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Keväällä 1945 ruumis löytyy vedestä. Kauan jatkuneet etsinnät päättyvät, mutta mysteeri ei ratkea – mikä tapahtumien ketju johtaa Aurajokeen? Keväällä 2010 Teemu etsii omia juuriaan DNA-testin avulla. Pian kauan kadoksissa olleita sukulaisia alkaa löytyä, eikä isoisän kohtalo jätä häntä rauhaan.
Joki vie lopulta kaiken on tositapahtumiin perustuva historiallinen romaani, joka tutkii kadonneen sukulaisen kohtaloa kahdessa aikatasossa. Kerronta sijoittuu vahvasti Turkuun ja arvoituksellisen Aurajoen rannalle. Mukana romaanissa on myös otteita aidosta tapahtumiin liittyvästä ruumiinavauspöytäkirjasta.
Sanna Virtanen (s. 1982) on keskisuomalaistunut turkulainen, kahden lapsen äiti ja yläkoulun maantiedon ja biologian opettaja. Häntä kiinnostavat sekä perinteinen että geneettinen sukututkimus. Virtanen kirjoittaa kolumneja paikallislehteen ja hänen novellejaan on julkaistu antologioissa. Usein teksteissä mennyt ja nykyinen kohtaavat. Joki vie lopulta kaiken on Virtasen esikoisromaani.
VIRTANEN, SANNA : Joki vie lopulta kaiken
174 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789524171731
Ilmestymisaika: Kesäkuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
