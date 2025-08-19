Kouvolalaisen esikoiskirjailijan väkevä fantasiaromaani metsästäjän ja metsänneidon romanssista

Joki vie lopulta kaiken – Turkuun sijoittuva tositapahtumiin perustuva esikoisromaani 18.8.2025 09:15:00 EEST | Tiedote

Sanna Virtasen historiallinen romaani Joki vie lopulta kaiken on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Keväällä 1945 ruumis löytyy vedestä. Kauan jatkuneet etsinnät päättyvät, mutta mysteeri ei ratkea – mikä tapahtumien ketju johtaa Aurajokeen? Keväällä 2010 Teemu etsii omia juuriaan DNA-testin avulla. Pian kauan kadoksissa olleita sukulaisia alkaa löytyä, eikä isoisän kohtalo jätä häntä rauhaan. Joki vie lopulta kaiken on tositapahtumiin perustuva historiallinen romaani, joka tutkii kadonneen sukulaisen kohtaloa kahdessa aikatasossa. Kerronta sijoittuu vahvasti Turkuun ja arvoituksellisen Aurajoen rannalle. Mukana romaanissa on myös otteita aidosta tapahtumiin liittyvästä ruumiinavauspöytäkirjasta. Sanna Virtanen (s. 1982) on keskisuomalaistunut turkulainen, kahden lapsen äiti ja yläkoulun maantiedon ja biologian opettaja. Häntä kiinnostavat sekä perinteinen että geneettinen sukututkimus. Virtanen kirjoittaa kolumneja paikallislehteen ja hänen novellejaan on julkaistu antologioiss