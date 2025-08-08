Loton potti nousee jo 14,5 miljoonaan

Loton oikea rivi kierroksella 32/2025 on 12, 18, 26, 27, 29, 34, 39 sekä lisänumero 11. Plusnumeroksi arvottiin 26.

Kierroksen suurimmat voitot menivät kahdelle 6+1-tulokselle. 85 961,28 euron suuruiset voitot lähtivät matkaan K-Supermarket Lapuassa ja Kannonkosken K-Market Kannontorissa rivinsä pelanneille asiakkaille. Voittajat saavat voittonsa suoraan pankkitileilleen todennettuaan henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa.

Millin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 1, 4, 6, 11, 35, 40 ja lisänumero 19. Tämän illan arvonnassa ei löytynyt yhtään päävoittoa.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 0 9 0 7 1 7 8. Arvonnassa löytyi kaksi kuusi oikein -tulosta, joista toinen oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. Voitto-osuudet ovat 20 000 ja 40 000 euroa.

Lauantain Lomatonnin voittorivi on Varsova 77. Tuhannen euron voittoja lähti jakoon kuusi kappaletta.

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.

