Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 10.8.2025

Vesiliikenneonnettomuustehtävä, Jyväsjärvi, Jyväskylä

Pelastuslaitos sai hälytyksen vesiliikenneonnettomuudesta Jyväsjärvelle. Järveltä oli ilmoituksen mukaan nähty hätäraketti. Pelastuslaitos tiedusteli järveä ja ranta-alueita veneellä ja dronella yhteistyössä poliisin ja järvipelastajien kanssa. Ketään hädässä olevaa ei tavattu.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112