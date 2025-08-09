Flow’n loppuunmyyty lauantai oli rytmimusiikin napakymppi
Flow Festivalin loppuunmyyty toinen päivä oli täynnä rytmimusiikin vastustamatonta iloa ja tanssillista energiaa, kun 32 000 festivaalikävijää juhli Suvilahdessa kauniin aurinkoisessa säässä.
Flow’n lauantain päälavalla nykyräpin lahjakkaimpiin tekijöihin kuuluva Little Simz hurmasi Suvilahden suvereenisti svenganneen bändinsä säestämänä. Yleisö söi virtuoottisen ja esiintymisestä silminnähden nauttineen brittiräppärin kädestä, joka palkitsi kuulijansa hienolla ja vuorovaikutteisella keikalla.. Afrikkalaisen rytmimusiikin ytimeen houkutteli nigerialainen supertähti Burna Boy, joka teki odotetun paluun Helsinkiin. Globaaliksi ilmiöksi noussut muusikko-tuottaja innosti tanssijoiden ja suuren orkesterin avulla yleisön juhlimaan niin riehakkaasti, että loppupuolella keikkaa paidat lähtivät kirjaimellisesti päältä.
Tummia folk-sävelmiä esittänyt Beth Gibbons piti Silver Arenan hyppysissään, kun puolestaan Yung Lean & Bladeenin Gen Z -rap täytti lavan urbaanilla, skandinaavisella melankolialla. Lopulta Underworld kohotti tilasta puhtaan tanssin areenan, joka räjäytti pankin totaalisella tanssihurmoksella ja henkeäsalpaavilla visuaaleilla. Black Tentissä Oranssin Pazuzun särökitaravallit vyöryivät yleisön yli valtavina massoina, kun toisenlaista energiaa tarjonneen The Other Soundin ohjelmassa Andrea Belfin hypnoottinen perkussiotaide herkisti yleisön Merle Karpin visuaalien tukemana. Balloon 360° -lavalla Annie & The Caldwells pisti yleisön täyteen disco soulin pyhää hurmosta, ja X Gardenin What’s On Joseysradios sytytti kyteviä, afrikkalaisesta musiikkikulttuureista ammentavia settejä, jotka pitivät yleisön hikisen onnellisena.
Loppuunmyydyssä Flow-sunnuntaissa esiintymässä ovat muun muassa Khruangbin, Lola Young, Fontaines D.C., Hermeto Pascoal & Grupo, Amaarae sekä päälavan illan kruunaava nykypopin kuningatar Charli XCX. Ohjelmassa on lisäksi perheen pienimmille suunnattu Perhesunnuntai sekä festivaalin puheohjelman päättävä Flow Talks Musta Laatikko.
Vuoden 2025 Flow Festivalin pääyhteistyökumppani on Heineken. Muita kumppaneita ovat Cult, Google, Helsingin kaupunki, Lanson, Lyko, Nordea, Scandic, Tietoevry ja Vaasan, mediakumppaneita Bauer Media Outdoor, Finnkino, Helsingin Sanomat ja Radio Helsinki, ja tuotantokumppaneita Creative Technology, Stopteltat ja Sun Effects.
www.instagram.com/flowfestivalhelsinki
Lehdistökuvat: https://www.flowfestival.com/flow-festival/media/
Lisätiedot:
Flow Festival, viestintäpäällikö Paavo Kässi / paavo@flowfestival.com
+358 40 613 9933
