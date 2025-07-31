Maailman Voittaja 2025 -näyttely toi Suomeen koiria 73 maasta ympäri maailman
Tänään päättynyt, Helsingin Messukeskuksessa 7.–10.8. järjestetty Maailman Voittaja 2025 -näyttely ja sitä edeltävä Circuit Shows -erikoisnäyttelypäivä olivat yhdessä suurin kansanvälinen koiratapahtuma Suomessa yli kymmeneen vuoteen.
Näyttelyihin oli ilmoitettu yhteensä 24 000 koiraa. Mukana oli 397 eri koirarodun edustajaa 73 maasta ympäri maailman. Messukeskuksessa vieraili yhteensä yli 48 000 kävijää neljän tapahtumapäivän aikana. Tämän kansainvälisen kennelunioni FCI:n vuosittaisen näyttelytapahtuman järjestelyistä vastasi Suomen Kennelliitto.
Koirien hyvinvointi pidettiin vahvasti esillä
Suuressa kansainvälisessä tapahtumassa eri toimintakulttuurit kohtasivat. Kennelliitolle oli tärkeää, että koirien hyvinvointiin liittyvät teemat pidettiin hyvin esillä ja hyvinvointiin liittyvät ohjeet ja säännöt tuotiin kaikille osallistujille ilmoittautumisesta saakka selväksi. Vaikka lähtökohdat eri maissa ovat hyvin erilaiset, saatiin tapahtuma luotsattua kunnialla läpi.
- Kaikkialla maailmassa koirien hyvinvoinnin painottaminen ei valitettavasti ole vielä niin tuttua, toteaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja ja näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Mustonen.
- On tärkeää, että koirien hyvinvointi pidettiin esillä ja sen eteen nähtiin vaivaa, sillä vain siten voidaan saada muutosta aikaan, vaikka vähitellen. Suomi toimii tässäkin asiassa tärkeänä esimerkkinä muulle maailmalle, Mustonen painottaa.
Suomessa koira on perheenjäsen ja harrastuskaveri, eikä esimerkiksi koiran korvien tai hännän typistäminen tai turkin värjääminen ole sallittua. Koiraa on kohdeltava kaikissa koiraharrastustapahtumissa hyvin ja kunnioittavasti.
Messukeskuksessa oli paikalla Kennelliiton hyvinvointineuvojia, jotka kiersivät neuvomassa ja ohjeistamassa kilpailijoita siitä, miten suomalaisessa lainsäädännössä, näyttelysäännöissä ja kulttuurissa koirien hyvinvoinnista huolehtiminen on huomioitu.
Kennelliitto jatkaa työtä koirien hyvinvoinnin edistämiseksi sekä kotimaassa että kansainvälisten yhteyksiensä kautta muuallakin maailmassa.
Näyttelyn paras koira oli kroatialainen petit basset griffon vendéen
Varsinaiseen Maailman Voittaja -näyttelyyn perjantaista sunnuntaihin osallistui yli 15 700 koiraa. Eniten osanottajia oli Suomen (9 093) jälkeen Ruotsista (1 121) ja Puolasta (720). Koiria tuli Helsinkiin ympäri maailman, esimerkiksi Perusta, Singaporesta, Bahrainista ja Etelä-Koreasta. Kaukaisimmat osanottajat matkasivat näyttelyyn Australiasta.
Petit basset griffon vendéen Black Majesty Some Say, jonka omistaa Iva Raic Kroatiasta, valittiin Maailman Voittaja 2025 -näyttelyn parhaaksi koiraksi kymmenen eri roturyhmää edustavan loppukilpailijan joukosta. Voittajan valitsi ulkomuototuomari Harri Lehkonen.
Tapahtuman mahdollistivat näyttelyn rakentamiseen ja järjestelyihin osallistuneet useat sadat koiraharrastusyhdistysten vapaaehtoiset. Kennelliitto kiittää lämpimästi kaikkia järjestelyihin osallistuneita!
Suomen Kennelliito - Hyvää elämää koiran kanssa
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on vuonna 1889 perustettu koira-alan asiantuntijajärjestö sekä koirien kasvattajien, omistajien ja harrastajien edunvalvoja. Meillä on noin 130 000 jäsentä. Edistämme rekisteröityjen rotukoirien kasvattamista ja käyttöä sekä koirien hyvinvointia ja koiranpidon edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa.
