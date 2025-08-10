Charli XCX:n pop-spektaakkeli kruunasi loppuunmyydyn Flow-sunnuntain

Stratosfääriseen suosioon nousseen Charli XCX:n keikka Flow’n sunnuntaissa täytti korkeimmatkin odotukset. Kaikkien rakastama, nykypoppia innovatiivisesti uudistanut kauhukakara ja elektronisen popin innovaattori keräsi Suvilahdessa yhteen ennätyssuuren väkijoukon. Valtava yleisö tamppasi mukana koko esityksen ja äityi mylvimään, kun paljastui, että poptähti Alma oli valikoitunut artistin keikoilta tutuksi tulleeksi ”omenatytöksi”. Fontaines D.C. puolestaan toimitti melankolista voimarokkiaan vastustamattomalla energialla, joka sähköisti Silver Arenan äärimmilleen. Toisenlaista tunnelmaa samalla lavalla tarjosi Khruangbinin pehmeä rautalankakitarointi, jonka utuinen sointi helli kuulijoita auringon laskiessa Suvilahden taakse.

Balloon 360° -lavan päivä oli klassisemman rytmimusiikin juhlaa. Arp Frique & The Perpetual Singersin suvereeni rytmikollektiivi svengasi vastustamattomalla riemulla, mutta todelliseksi kruununjalokiveksi kohosi illan päättänyt LA LOM. Losangelelilaistrion tyylikäs musiikkikulttuurien sulatusuuni sai esitykselleen ylimaallisen kauniin asun, kun Sun Effectsin valot Helenin voimalaitoksen ikkunoissa sekoittuivat Balloonin hämärässä hehkuviin sävyihin. Toisenlaista jytää koettiin Flow’n sunnuntain elektronisen musiikin venueilla. Klubiyleisön omakseen ottamalla uudistetulla Front Yardilla berliiniläinen teknoikoni Ellen Allien tykitti kentän täyteen väkivahvaa biittiä, ja X Gardenin BAMBII kiihdytti väen hillittömiin reiveihin viikonlopun päätteeksi.

Festivaalipäivän alkupuoliskolla perheen pienimpiä ihastutti Perhesunnuntai. Lapsiperheille tarkoitetun ohjelman hitti oli Tiivistämön täyteen kerännyt Skidit-kollektiivin Hattivattidisko, jossa perheen pienimmät pääsivät jännittävälle tanssiseikkailulle Timo Kaukolammen musiikin tahdissa. Aikuisille festivaalikävijöille Flow Talks -puheohjelmassa Helsingin Sanomien Musta Laatikko tarjosi jälleen kiinnostavia ja yllättäviäkin aiheita taloushistoriasta, tuntemattomiin tutustumisesta – ja pingviineistä.

Flow Festival 2026 järjestetään Helsingin Suvilahdessa 14.–16.8.2026. 3 päivän Super Early Bird -liput tulevat myyntiin maanantaina 11.8.2025 klo 9.00 hintaan 219 € ja 3 päivän Super Early Bird Platinum hintaan 339€.

