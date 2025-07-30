Espan kesäillat ovat makujen ja musiikin juhlaa – Eteläesplanadi suljetaan liikenteeltä 14. ja 30.8.

Espan kesäillat muuttavat Eteläesplanadin eläväksi ravintola- ja kulttuurikeitaaksi 14. ja 30.8.2025. Espan varrella toimivat ravintolat Café Savoy, Minne ja Bronda tuovat myyntipisteensä kadulle ja tarjoilevat tapahtumaa varten suunniteltuja maisteluannoksia klo 17–22. Alueella pääsee herkuttelemaan muun muassa Savoyn Vorschmack-lihapiirakalla, Brondan ”Lobster Rollilla” ja Minnen kanttarellirisotolla. Annosten hintahaarukka on 7,5 ja 22 euron välillä.

Kadun varrelle rakennetulla lavalla kuullaan illan mittaan myös upeita livekeikkoja. Tapahtumassa esiintyvät Taiteiden yönä 14.8. Rebekka Holi, Folk Saimaa sekä marionettitaiteilija Aapo Repo, venetsialaisten aikaan 30.8. puolestaan Bobby Oroza, Topi Saha & Ylva Haru sekä Aura of Puppets. Keikoille on vapaa pääsy.

Espan kesäillat vaikuttavat myös alueen liikennejärjestelyihin. Tapahtumapäivinä Eteläesplanadi suljetaan autoliikenteeltä Erottajan ja Kasarmikadun väliseltä osuudelta klo 9.00–03.00. Järjestelyt koskevat myös Korkeavuorenkadun läpiajoliikennettä Eteläesplanadin kohdalla. Liikennejärjestelyt opastetaan asiaankuuluvin liikennemerkein.

– Luvassa on elämyksellinen yhdistelmä makuja, musiikkia ja taidetta aivan Helsingin sydämessä. Haluamme kutsua kaupunkilaiset ja matkailijat nauttimaan kaupunkitilasta ja ravintolakulttuurista uudella tavalla, sanoo Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.

Torstai 14.8. – Taiteiden yö

Ravintoloiden myyntipisteet avoinna klo 17–22

18.00 Rebekka Holi

20.00 Folk Saimaa

Aapo Repo & jättimarionetit

Lauantai 30.8. – Venetsialaiset

Ravintoloiden myyntipisteet avoinna klo 17–22

18.00 Topi Saha & Ylva Haru

19.00 Bobby Oroza

Aura of Puppets

Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin.