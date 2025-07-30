Espan kesäillat ovat makujen ja musiikin juhlaa – Eteläesplanadi suljetaan liikenteeltä 14. ja 30.8.
Espan kesäillat valtaavat Eteläesplanadin elokuussa kahdesti – Taiteiden yönä torstaina 14.8. ja Venetsialaisten aikaan lauantaina 30.8.2025. Tapahtumapäivinä katu suljetaan autoliikenteeltä, ja tilalle rakentuu ainutlaatuinen ulkoilmaravintola ja esitystila.
Espan kesäillat muuttavat Eteläesplanadin eläväksi ravintola- ja kulttuurikeitaaksi 14. ja 30.8.2025. Espan varrella toimivat ravintolat Café Savoy, Minne ja Bronda tuovat myyntipisteensä kadulle ja tarjoilevat tapahtumaa varten suunniteltuja maisteluannoksia klo 17–22. Alueella pääsee herkuttelemaan muun muassa Savoyn Vorschmack-lihapiirakalla, Brondan ”Lobster Rollilla” ja Minnen kanttarellirisotolla. Annosten hintahaarukka on 7,5 ja 22 euron välillä.
Kadun varrelle rakennetulla lavalla kuullaan illan mittaan myös upeita livekeikkoja. Tapahtumassa esiintyvät Taiteiden yönä 14.8. Rebekka Holi, Folk Saimaa sekä marionettitaiteilija Aapo Repo, venetsialaisten aikaan 30.8. puolestaan Bobby Oroza, Topi Saha & Ylva Haru sekä Aura of Puppets. Keikoille on vapaa pääsy.
Espan kesäillat vaikuttavat myös alueen liikennejärjestelyihin. Tapahtumapäivinä Eteläesplanadi suljetaan autoliikenteeltä Erottajan ja Kasarmikadun väliseltä osuudelta klo 9.00–03.00. Järjestelyt koskevat myös Korkeavuorenkadun läpiajoliikennettä Eteläesplanadin kohdalla. Liikennejärjestelyt opastetaan asiaankuuluvin liikennemerkein.
– Luvassa on elämyksellinen yhdistelmä makuja, musiikkia ja taidetta aivan Helsingin sydämessä. Haluamme kutsua kaupunkilaiset ja matkailijat nauttimaan kaupunkitilasta ja ravintolakulttuurista uudella tavalla, sanoo Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.
Torstai 14.8. – Taiteiden yö
Ravintoloiden myyntipisteet avoinna klo 17–22
18.00 Rebekka Holi
20.00 Folk Saimaa
Aapo Repo & jättimarionetit
Lauantai 30.8. – Venetsialaiset
Ravintoloiden myyntipisteet avoinna klo 17–22
18.00 Topi Saha & Ylva Haru
19.00 Bobby Oroza
Aura of Puppets
Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Peggy BauerHelsingin Kaupunkitilat Oy / toimitusjohtajaPuh:0408283140peggy.bauer@kaupunkitilat.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, jonka toimialana on vuokraamiensa tilojen ja alueiden kehittäminen. Yhtiön tehtävänä on kasvattaa Helsingin profiilia vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä mm. Helsingin kaupunki- ja ruokakulttuuria ja tori- ja kauppahallitoimintaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Kaupunkitilat Oy
Harju elää! Vanha ruumishuone täyttyy kaupunkikulttuurista elokuussa30.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Harjun ruumishuone, joka toimi pitkään myös nuorisotalona, herää henkiin vuosien tyhjillään olon jälkeen. Rakennuksen valtaa elokuun ajaksi kolmen yhdistyksen yhteinen Harju elää -projekti, joka avaa tilaan pop up -kahvilan ja kaupunkilaisten yhteisen kulttuuritilan. Toiminta käynnistää kokeilujen sarjan, jolla etsitään kulttuurihistoriallisesti merkittävälle rakennukselle uutta, elinvoimaista käyttötarkoitusta.
Teurastamon kulttuurikesä: ääntä, taidetta ja lyhäreitä22.7.2025 08:24:05 EEST | Tiedote
Teurastamo ei ole ainoastaan ruokakulttuurin ja rennon kaupunkielämän keidas – se on myös elävä ja uudistuva näyttämö taiteelle, luoville tekijöille ja uudenlaisille kokeiluille. Vanhassa teollisuusmiljöössä koetaan tänä kesänä niin musiikkia, äänitaidetta, lyhäreitä kuin lavarunouttakin. Uutena tapahtumana heinäkuussa järjestetään Art, Craft Fair -taidemarkkinat, ja elokuun hämärässä nautitaan jälleen suositusta Lyhärien yöstä. Teurastamolla voi kokea taidetta myös piha-alueella, gallerioissa ja kulttuuritiloissa.
Teurastamo Jazz: musiikin juhlaa kaupunkikeitaalla30.6.2025 07:59:10 EEST | Tiedote
Jazzin huippunimet täyttävät Teurastamon pihan lauantaina 5.7., kun Teurastamo Jazz tarjoaa monipuolisen kattauksen kotimaan parasta jazzia halki sukupolvien kerrosten. Monipuolisen ohjelman on kuratoinut Suomen johtava jazzbrändi We Jazz, ja tapahtuma on kaikille avoin ja ikärajaton.
Bassline Festival valtaa Torikorttelit 27.-28.6.2025 – Katariinankatu suljetaan liikenteeltä23.6.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Bassline Festival täyttää Torikorttelit elämällä jälleen 27.–28.6.2025. Pääsymaksuton DJ-vetoinen kaupunkifestivaali kokoaa yli 40 esiintyjää viidelle lavalle ja esittelee Helsingin kiinnostavimpia klubikonsepteja kahden kesäillan ajan Senaatintorin laidalla. Tapahtumalla on vaikutuksia myös alueen liikennejärjestelyihin.
Helsingin syntymäpäivää juhlistetaan uusilla terassiavauksilla – katso vinkit kuplivalle terassikierrokselle9.6.2025 08:39:23 EEST | Tiedote
Helsinki-päivää vietetään torstaina 12.6. Mikä olisikaan ihanampi tapa juhlistaa rakkaan pääkaupunkimme syntymäpäivää kuin lähteä kuplivalle terassikierrokselle. Juhlan kunniaksi ydinkeskustaan avautuu 2 kokonaan uutta terassikonseptia, joissa laadukkaan ruoan ja juoman lisäksi on tarjolla myös tunnelmaa nostattavaa kulttuuriohjelmaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme