Jokainen lapsi tarvitsee luottoaikuisen – Maaret Kallio ja Matti Rönkä Luottoaikuiset-kampanjan suojelijoina
A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta lanseeraa Luottoaikuiset-kampanjan, joka korostaa turvallisten aikuisten merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Kampanjan suojelijoina toimivat kouluttajapsykoterapeutti, kirjailija Maaret Kallio sekä entinen uutisankkuri, kirjailija Matti Rönkä.
Luottoaikuiset muistuttaa, että kuka tahansa voi olla turvallinen aikuinen lapselle tai nuorelle, tärkeintä on läsnäolo ja välittäminen.
Kampanja kannustaa aikuisia pohtimaan omaa rooliaan ja toimimaan luottoaikuisena: läsnä olevana, turvallisena ja välittävänä ihmisenä lapsen tai nuoren elämässä. Maaret Kallio muistuttaa, että meidän tulisi arvostaa arkea ja yhdessäoloa sen sijaan, että pyrkisimme täydellisyyteen. "Arki ja yhdessä oleminen ovat ihmeitä, joita emme aina tunnista ja osaa arvostaa", hän sanoo.
Matti Rönkä puolestaan painottaa, kuinka pienikin lämmin ele voi olla ratkaiseva lapselle ja nuorelle: "Yksikin turvallinen aikuinen voi luoda toivoa, vaikka lähtökohdat eivät olisi ihanteelliset. Lapselle on tärkeää tulla nähdyksi ja kuulluksi – tätä me kaikki kaipaamme läpi elämän."
Jokainen voi olla luottoaikuinen
Kampanja nostaa esiin tosielämän tarinoita, joissa turvallinen aikuinen on ollut tukena ja vaikuttanut myönteisesti lapsen elämään. Kampanja kutsuu kaikkia jakamaan kokemuksiaan luottoaikuisuudesta osoitteessa lasinenlapsuus.fi/luottoaikuiset
"Moni ei tule ajatelleeksi, kuinka merkityksellisiä heidän tekonsa ja sanansa voi olla lapsen elämässä. Tavoitteemme on vahvistaa aikuisia tässä roolissa", sanoo Lasinen lapsuus -toiminnan tiimipäällikkö Laura Barck.
Alko tukee kampanjaa osana vastuullisuustyötään
Tavallisia ja hyviä kokemuksia tarvitsevat erityisesti lapset, joiden kotona arki voi olla turvatonta. Alko tukee kampanjaa osana pitkäjänteistä vastuullisuustyötään, jonka tavoitteena on vähentää alkoholin haittoja erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta.
”Meillä on vastuu edistää kulttuuria, jossa jokainen aikuinen tunnistaa vaikutuksensa ympärillään oleviin lapsiin ja nuoriin. Luottoaikuiset-kampanja antaa konkreettisia keinoja toimia suunnannäyttäjänä”, sanoo Alkon vastuullisuuspäällikkö Laura Kvissberg.
Alkoholihaitat näkyvät lasten ja nuorten elämässä
A-klinikkasäätiön Addiktiokysely 2025:n mukaan alkoholin myynnin ja anniskelun rajoitusten säilyttämistä kannattaa nyt enemmän vastaajia kuin aiemmin.
Myös THL:n Alkoholipoliittiset mielipiteet -kyselyssä yli puolet (54 %) suomalaisista uskoo, että alkoholin saatavuutta rajoittamalla voidaan vaikuttaa väestön kulutukseen.
Alkoholihaitat näkyvät konkreettisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnissa ja siksi aikuisen esimerkki ja läsnäolo on entistä tärkeämpää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarja VirolainenViestintäjohtajaA-klinikkasäätiöPuh:050 4435 116tarja.virolainen@a-klinikkasaatio.fi
Laura BarckTiimipäällikköA-klinikkasäätiöPuh:050 400 7605laura.barck@a-klinikkasaatio.fi
Alkon mediapuhelinPuh:020 711 5123viestinta@alko.fi
Tietoja julkaisijasta
A-klinikkasäätiö on addiktioiden asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja riippuvuushaittoja. Rakennamme inhimillisempää yhteiskuntaa ja keskitymme toiminnassamme etenkin kohtaavaan työhön, verkkoauttamiseen ja addiktiotutkimukseen. A-klinikkakonserniin kuuluu säätiön omistama A-klinikka Oy, joka tuottaa päihde- ja mielenterveyspalveluja.
