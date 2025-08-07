Radio Suomi uudistuu syyskuusta alkaen

Syyskuusta alkaen Yle Radio Suomi kuulostaa uudenlaiselta! Muun muassa aamuohjelma uudistuu, Ykkösaamu siirtyy Yle Radio 1:n puolelta Radio Suomeen, Radio Suomen alueelliset aamut ja Radio Suomen päivä yhdistyvät uudeksi aamupäivän ajankohtaisohjelmaksi, ja iltapäivään on luvassa uutta vahvaa paikallista läsnäoloa. Lisäksi arkipäivien alkuiltaan sekä viikonloppuun on tarjolla niin ikään uutta ohjelmaa. Radiouutisten sekä urheiluradion kestoja napakoitetaan ja määriä vähennetään. Radiouutisten sisältö ja kestot päivitetään vastaamaan yleisön käyttötarpeita osana Radio Suomen uudistusta.

Uudistusten keskellä myös tutusta pidetään kiinni. Radio Suomen illat, yöt ja varhaisaamun sisällöt säilyvät ohjelmistossa ja kotimaisen musiikin kestosuosikki Paikka auringossa jatkuu – sekin tosin uudella ohjelmapaikalla.





Uusi ohjelmisto pitää ajassa kiinni – Yle Radio Suomi on jatkossakin ajankohtaisin radiokanava



Radio Suomen uudistusten taustalla ovat radion kulutustottumusten muutokset sekä Yleen kohdistuneet rahoituksen leikkaukset.

“Ohjelmistoa uudistamalla haluamme varmistaa, että olemme jatkossakin Suomen ajankohtaisin radiokanava – aina läsnä, kuten slogankin kuuluu. Tarjoamme luotettavaa tietoa, rentoa yhdessäoloa ja musiikkia, joka tuntuu omalta. Elämme suomalaisten arkea ja viikonloppua, välitämme tapahtumat ja tunnelmat omilta kulmilta aina maailman laidoille”, kuvailee uudistusta Yle Radio Suomen toimituspäällikkö Olli Junes.

Kansallisen radiotutkimuksen mukaan Yle Radio Suomi on Suomen kuunnelluin radiokanava. Tämä asettaa kanavalle omat vaatimuksensa.

“Radion kulutustottumukset ovat muuttuneet ja Radio Suomen on pysyttävä tämän muutoksen tahdissa. Uudistuksen taustalla on tämän lisäksi Yleen kohdistuneet rahoituksen leikkaukset. Olemme pyrkineet löytämään keinoja, joilla voimme tarjota suomalaisille ajankohtaista, hyväntuulista ja paikallista radiota”, Junes jatkaa.

Radion paikallinen läsnäolo toteutetaan jatkossa uudella tavalla. Radiotekniikan uudistaminen mahdollistaa tämän muutoksen. Studiojuontaminen tehdään keskitetysti Tampereen Radiopajasta. Läpi Suomen leikkaava alueellinen läsnäolo radioista ei kuitenkaan poistu, mutta niiden tekemisen tapa ja logiikka muuttuvat.

“Yle Radio Suomessa tulee tuttuun tapaan 18 maakunnalliset radiouutiset. Radion paikallinen läsnäolo on jatkossa läsnäoloa kentällä maakunnallisten päivän puheenaiheiden, ihmisten ja uutisten äärellä. Aiemman 10 alueen sijaan lähetystä kuullaan jatkossa iltapäivisin 18 eri maakunnasta. Teemme koko Suomen kuuluvaksi”, kuvaa Ylen paikallisuutisten toimituspäällikkö Aki Karjalainen.

Alueradiotoiminnan ja radiouutisten uudistuksista voit lukea lisää täältä.





Yle Radio Suomen arjessa ja viikonlopussa kuullaan uusia tuulia



Syyskuun ensimmäisestä päivästä alkaen Yle Radio Suomi kuulostaa uudenlaiselta, kun tutut ohjelmat ja uudet tuttavuudet lyövät kättä yhteen. Jatkossakin kanavalla kuullaan uutiset aina tasatunnein, urheiluradion lähetykset sekä muut kanavalle ominaiset tunnuspiirteet kuten maakunnalliset radiouutiset ja merisää. Alla silmäys arkipäivien pääohjelmiin sekä viikonlopun uutuuksiin.

Kuvassa Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Kuva Anne Hämäläinen, grafiikka Tuuli Laukkanen / Yle

Radio Suomen Aamu – Pirkkalainen ja Ylönen

1.9. alkaen arkisin klo 6–8

Parempi aamu alkaa fiksusti, hauskasti ja on ajassa kiinni. Juuri sellaisen herätyksen tarjoavat Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen arkiaamuisin klo 6–8.

Radio Suomen aamussa yhdistyvät terävät oivallukset ja lämmin huumori. Sanna ja Matti tarjoilevat päivän tärkeimmät puheenaiheet ja ilmiöt kiinnostavasti ja viihdyttävästi. Kaksi persoonaa, useampi näkökulma ja takuuvarma herätys.

Matti Ylönen on tehnyt aiemmin suosittuja aamuohjelmia mm. YleX:ssä, Radio Novalla ja Yle Puheessa. Hän palaa aamujuontajaksi liki kymmenen vuoden jälkeen.

“Aamu on radiossa erityistä aikaa. Osa kuuntelijoista on vielä peiton alla, mutta osa on ollut menossa jo monta tuntia. On hienoa päästä kertomaan, minkälaiseen päivään Suomi herää.”

Sanna Pirkkalainen on tehnyt 30-vuotisen uran suomalaisessa radiossa. Hänen ääntään on kuultu niin Ylellä kuin kaupallisessa radiossa. Suosittujen päivittäislähetysten lisäksi hän on ollut vakioäänenä mm. Olympiaradiossa, Euroviisuissa, UMK:ssa ja Ralliradiossa.

“Olemme olleet Matin kanssa radiopari viiden vuoden ajan. Yhteiset aamut laittavat suhteemme koetukselle, koska Matti on aamuvirkku ja minä taas iltaihminen. Vaikka aikaiset herätykset jännittää, en tekisi tätä kenenkään muun kanssa näin mielelläni.”



Ykkösaamu

1.9. alkaen arkisin klo 8–9

Ykkösaamu johdattaa alkavaan uutispäivään eturivin haastateltavien kanssa ja esittää terävimmät kysymykset. Ohjelma siirtyy Yle Radio 1:stä Radio Suomeen ja kuuluu molemmilla kanavilla lokakuun alkuun asti. Toimittajina Linda Vettanen, Markus Liimatainen ja Mika Kriikku.

Kuvassa Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila. Kuva Laura Pohjavirta, grafiikka Tuuli Laukkanen / Yle

Koko Suomen radio

1.9. alkaen arkisin klo 9–12

Koko Suomen radiossa päivän kiinnostavimmat ja tärkeimmät paikalliset uutiset ja puheenaiheet tuovat koko laajan Suomen kuuluviin. Joka arkipäivä kuultava lähetys sisältää paikallisia yhteyksiä ja läsnäoloa eri puolilta Suomea. Ohjelmaa juontavat yhdessä Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.



Paikka auringossa

1.9. alkaen arkisin klo 12–12.45

Kuulijoiden rakastama Paikka auringossa -ohjelma siirtyy uuteen lähetysaikaan. Jatkossa kotimaisesta iskelmällisestä musiikista nautitaan jo tuntia aiemmin, sillä ohjelma kuullaan arkisin klo 12:sta alkaen.

Ohjelmaa juontaa syksystä lähtien joka arkipäivä Paikka auringossa -faneille tuttu Jyrki Hakanen, joka luotsaa myös Radio Suomen Musiikki-iltoja.

Kuvassa Anna Sirén. Kuva Laura Pohjavirta, grafiikka Tuuli Laukkanen / Yle

Radio Suomi lähelläsi

aloittaa myöhemmin syksyllä arkisin klo 13–16

Radio Suomi lähelläsi on jokaiseen maakuntaan omanlaisekseen rakentuva, kuulijoita lähellä oleva lähetys joka arkipäivä. Lähetyksessä on useita maakunnallisesti kuuluvia osuuksia ja se kertoo ajankohtaisista puheenaiheista, tapahtumista ja ihmisistä juuri omalta kotiseudulta. Lähetyksen juontaja on Anna Sirén.

Uuden ohjelman aloitusajankohta tarkentuu myöhemmin. Paikallistoimitusten yhteinen iltapäivälähetys jatkaa ainakin Tokion yleisurheilun MM-kisalähetyksiin asti, jotka kuullaan tällä ohjelmapaikalla 13.–21.9. klo 13–17 arkisin ja viikonloppuisin klo 12–17.



Radio Suomen Alkuilta

1.9. alkaen arkisin klo 16–18

Radio Suomen Alkuilta on kahden tunnin suora lähetys, jossa unohdetaan työpäivän kiireet ja vaihdetaan vapaalle. Radio Suomen tutut juontajat pitävät yllä hyvää fiilistä ja innostavat kuulijat osallistumaan – tämä lähetys tehdään yhdessä. Tarjolla on monipuolista musiikkia, ajankohtaiset liikennetiedot sekä päivän puheenaiheita – pilke silmäkulmassa ja ripaus leikkimieltä matkassa.



Radio Suomen ilta

1.9. alkaen arkisin klo 18–22

Radio Suomen vuorovaikutteiset illat tarjoavat syksylläkin tietoa, tarinoita ja yhdessäoloa jokaiseen arki-iltaan. Maanantain Musiikki-illassa kuullaan kotimaisia uutuuksia, tiistain Ihmisten illassa keskustellaan ihmissuhteista kuulijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Legendaariset Luonto-Suomi ja Luontoilta palaavat alkuperäiselle ohjelmapaikalleen keskiviikkoiltaan, ja torstaina Urheiluilta kokoaa urheilun ystävät radioiden ääreen. Viikon kruunaa koko kansan rakastama perjantai-illan toivekonsertti Puhelinlangat laulaa.



Viikonloppuihin on niin ikään tarjolla tuoreistusta. Osa vanhoista ohjelmista loppuu ja tilalle tulee uutta. Alla vilaus viikonlopun uutuusohjelmiin!



Lauantaina

5.9. alkaen lauantaisin klo 9–12

Radio Suomen uusi ohjelma Lauantaina tuo yhteisöllistä tunnelmaa koteihin, mökeille ja autoihin kylistä kaupunkeihin. Tekstinkäsittelijästä tuttu Olli Haapakangas sekä Jokapaikan Reetta eli Reetta Arvila kutsuvat kaikenikäiset kuulijat viettämään lauantaiaamua mutkattomassa tunnelmassa. Tässä ohjelmassa tavallisuus on vahvuus – studiossa ja reissun päällä kohdataan inspiroivia ihmisiä, kuullaan kiinnostavia tarinoita, oivalletaan uutta ja vaalitaan perinteitä.

Kuvassa JP Sillanpää. Kuva Ilmari Fabritius, grafiikka Tuuli Laukkanen / Yle

Sillanpään sunnuntai

6.9. alkaen sunnuntaisin klo 11–12

JP Sillanpään uusi musiikkiohjelma Sillanpään sunnuntai tarjoaa lämpimän ja letkeän musiikkimatkan viikon rennoimpaan hetkeen, Radio Suomen sunnuntain aamupäivään klo 11. Ohjelmassa nautitaan tutuista klassikoista ja kuullaan lämminhenkisiä tarinoita, jotka tekevät sunnuntaista entistä leppoisamman. Sillanpään sunnuntai on toimitettu ja tunnelmaltaan kodikas musiikkiohjelma, jossa nostalgia kohtaa kepeän nyökkäyksen menneeseen.

Olli Haapakankaan toimittama Tekstinkäsittelijä kuullaan jatkossa sunnuntaisin klo 18–19.

Yle Radio Suomi kuuluu uudistuneena 1.9. alkaen.



Lue tiedote Ylen verkkosivuilla