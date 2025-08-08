Tays Keskussairaalan magneettikuvantamislaite ja tietokonetomografialaite uusitaan
Tays Keskussairaalan K-kuvantamisen magneettikuvantamislaite (MR) on poissa käytöstä 1.9.-3.11.2025 ja tietokonetomografialaite (TT) 29.9.–10.11. 2025 välisen ajan. Laitteet uusitaan ja tiloissa tehdään remonttia.
Korvaavia MRI-tutkimuksia tehdään iltaisin ja viikonloppuisin Tays Keskussairaalan muilla laitteilla sekä soveltuvilta osin Taysin toimipisteissä Valkeakoskella ja Hatanpäällä sekä magneettirekassa. Korvaavia TT-tutkimuksia tehdään muilla keskussairaalan TT-laitteilla iltaisin ja mahdollisesti lauantaisin.
Muutosten vuoksi TT- ja MRI-tutkimukset saattavat ruuhkautua syksyllä. Laitevaihtojen vuoksi menetetyt tutkimusajat saadaan korvattua, mutta äkillisesti ilmaantuvia tutkimusruuhkia ei pystytä nopealla aikataululla purkamaan.
Sisätilojen remontista syntyy melua erityisesti alkuvaiheen purkutöiden vuoksi. MR-huoneen purkutyöt ajoittuvat viikoille 38–39 ja TT-huoneen purkutyöt viikoille 40–41. Meluhaittaa voi tulla erityisesti gynekologian poliklinikalle sekä neurokirurgian ja korva-, nenä- ja kurkkutautien vuodeosastoille, jotka sijaitsevat remontin ala- ja yläpuolella. Tiiviin remonttiaikataulun vuoksi purkutyötä ei ole mahdollista tauottaa virka-aikana. Asiasta on tiedotettu kyseisiä osastoja.
Yhteyshenkilöt
Nina HannukselaylilääkäriPirkanmaan hyvinvointialue
18.8. alkaen
Johanna SaukkonenerikoislääkäriPirkanmaan hyvinvointialue
11.8.-17.8.
