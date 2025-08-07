ENNAKKOTIEDOTE: Palkitun kirjailijan vavahduttava ja ajankohtainen romaani esittää kysymyksiä kuolevaisuudesta

Kun Liisa keski-iässä rakastuu, hän kertoo Henrikille, ettei hänen suvussaan välttämättä eletä vanhaksi. Liisa vierailee sairaalassa Vuokko-tädin luona ja seuraa hänen hiipumistaan. Kuoleman kysymys kiehtoo Liisaa. Hän alkaa rakentaa tarinaa tytöstä, jonka elintoimintoja kone, äiti ja filippiiniläinen hoitaja pitävät yllä.

Hän joka syvyydet näki muodostaa luontevan teosparin Ahavan edelliselle, syntymän ihmettä ja luomista käsittelevälle romaanille Nainen joka rakasti hyönteisiä (Gummerus, 2020). ”Kuolevaisuus on Gilgameshista asti ollut ihmistä myös kirjallisesti kaihertanut ongelma. Halusin käydä läpi niitä monenlaisia tapoja, joilla ihminen on omaa kuolevaisuuttaan käsitellyt – niin myytit kuin tiede tarjoavat siihen omia näkökulmiaan. Oli kiinnostavaa lukea rinnakkain kuolemattomuusmyyttejä ja nykypäivän hyvinvointipuhetta, syväjäädytysfantasioita ja eettistä pohdintaa elinsiirroista tai yhä pitenevästä vanhuudesta”, Selja Ahava kertoo.

Ahava kokee, että yksi taiteen tehtävistä on olla apuna kuolevaisuuden kohtaamisessa. ”Kuolema on mietityttänyt minua lapsesta asti. Minulla on fyysiseltä tuntuva tarve olla aiheen läheisyydessä. Kun olin aivan pieni, perheeni lähellä kuoltiin paljon. Olen syntynyt siihen ilmapiiriin ja kasvanut niitä itkuja tarkkaillen. Minä olin se lapsi, joka jäi eloon”, hän kuvaa.

Selja Ahava (s. 1974) on palkittu kirjailija ja käsikirjoittaja. Ahavan esikoisromaani Eksyneen muistikirja (2010) oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokas, ja hänelle myönnettiin siitä Laila Hirvisaaren rahaston apuraha. Toinen romaani Taivaalta tippuvat asiat (2015) sai EU:n kirjallisuuspalkinnon ja oli Finlandia-palkinnon ja Tulenkantaja-vientikirjapalkinnon ehdokkaana. Kolmas romaani Ennen kuin mieheni katoaa (2017) sai Kaarlen palkinnon. Neljäs romaani Nainen joka rakasti hyönteisiä (2020) sai Kiitos kirjasta -palkinnon ja oli Runeberg-palkinnon ehdokkaana. Ahavan romaanien käännösoikeuksia on myyty 27 kielelle.

Selja Ahava: Hän joka syvyydet näki

351 sivua

ilmestyy ja on arvosteluvapaa 7.9.