1KOMMA5° laajentaa pre-IPO-rahoituskierrostaan

Hampuri, 11.elokuuta 2025 – Saksalainen kodin sähköistämiseen keskittyvä CleanTech-startup ja yksisarvinen 1KOMMA5° on laajentanut joulukuussa 2024 suljettua 150 miljoonan euron pre-IPO-rahoituskierrostaan. Laajennuksen myötä Sabanci Groupin ilmastoteknologiaan sijoittava yksikkö, Sabanci Climate Ventures, liittyy mukaan uutena osakkeenomistajana. Lisärahoitus käytetään orgaanisen kasvun kiihdyttämiseen ja Heartbeat AI:n, yhtiön energianhallintaohjelmiston ja virtuaalivoimalaitoksen (VPP), skaalaamiseen. Tavoitteena on auttaa miljoonia kotitalouksia Euroopassa ja Australiassa siirtymään fossiilisista polttoaineista puhtaimpaan ja edullisimpaan sähköön.

1KOMMA5°:n toimitusjohtaja ja toinen perustaja Philipp Schröder sanoo: ”Olemme innoissamme saadessamme tueksemme jälleen uuden vahvan ja pitkäjänteisen sijoittajan, joka auttaa meitä matkalla kohti markkinajohtajuutta kodin sähköistämisen megamarkkinassa. Kahden taantumavuoden ja sääntelyhaasteiden keskellä Saksassa olemme säilyttäneet kannattavan kasvun. Heartbeat AI:n avulla tähtäämme nyt olemaan viimeinen energiayhtiö, johon kuluttajien tarvitsee koskaan liittyä – korvaamme perinteiset energiayhtiöt tekoälyyn pohjautuvalla, automatisoidulla sähkönhankinnalla, joka takaa puhtaimman ja edullisimman sähkön vuosikymmeniksi eteenpäin!”

1KOMMA5° on jatkanut liikevaihtonsa kasvattamista ja pysynyt kannattavana ydintoiminnassaan, vaikka Euroopan aurinko- ja lämpöpumppumarkkinat ovat taantuneet. Samalla yhtiö on panostanut voimakkaasti Heartbeat AI:hin ja virtuaalivoimalaitokseen kasvattaakseen ohjelmistopohjaisia tuloja.

Vuosina 2025–2027 yhtiö aikoo investoida yli 100 miljoonaa euroa ohjelmistoliiketoimintansa laajentamiseen Heartbeat AI:n ympärille. Energianhallintaohjelmisto hallinnoi tällä hetkellä yli 500 megawatin joustokapasiteettia, mikä tekee siitä Euroopan suurimman kokonaisvaltaisen virtuaalivoimalaitoksen kotitalouksille. Vuonna 2021 perustettu 1KOMMA5° työllistää nykyään lähes 2 500 ihmistä maailmanlaajuisesti ja palvelee yli 120 000 asiakasta.

Tähän mennessä 1KOMMA5° on kerännyt lähes 400 miljoonaa euroa osakepääomaa ja on edelleen velaton. Yhtiön nykyisiin sijoittajiin kuuluvat mm. Hamilton Lane, CalSTRS, G2VP, Porsche Ventures, Eurazeo, b2venture, eCapital, 2150vc, Norrsken, Blue Elephant Ventures, sekä Haniel- ja Schürfeld-sukujen sijoitusyhtiöt ja Jan Klatten.