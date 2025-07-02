1KOMMA5° laajentaa pre-IPO-rahoituskierrostaan
-
1KOMMA5° toivottaa Sabanci Climate Venturesin tervetulleeksi uutena sijoittajana, laajentaen 150 miljoonan euron pre-IPO-kierrostaan.
-
Pääoma nopeuttaa Heartbeat AI:n kasvua korvaamaan perinteiset energiayhtiöt ja tarjoamaan miljoonille kotitalouksille edullisinta sähköä.
-
Konsolidoituvassa markkinassa 1KOMMA5° kasvaa kannattavasti kilpailijoitaan nopeammin, korostaen tavoitettaan olla kodin sähköistämisen markkinajohtaja Euroopassa.
Hampuri, 11.elokuuta 2025 – Saksalainen kodin sähköistämiseen keskittyvä CleanTech-startup ja yksisarvinen 1KOMMA5° on laajentanut joulukuussa 2024 suljettua 150 miljoonan euron pre-IPO-rahoituskierrostaan. Laajennuksen myötä Sabanci Groupin ilmastoteknologiaan sijoittava yksikkö, Sabanci Climate Ventures, liittyy mukaan uutena osakkeenomistajana. Lisärahoitus käytetään orgaanisen kasvun kiihdyttämiseen ja Heartbeat AI:n, yhtiön energianhallintaohjelmiston ja virtuaalivoimalaitoksen (VPP), skaalaamiseen. Tavoitteena on auttaa miljoonia kotitalouksia Euroopassa ja Australiassa siirtymään fossiilisista polttoaineista puhtaimpaan ja edullisimpaan sähköön.
1KOMMA5°:n toimitusjohtaja ja toinen perustaja Philipp Schröder sanoo: ”Olemme innoissamme saadessamme tueksemme jälleen uuden vahvan ja pitkäjänteisen sijoittajan, joka auttaa meitä matkalla kohti markkinajohtajuutta kodin sähköistämisen megamarkkinassa. Kahden taantumavuoden ja sääntelyhaasteiden keskellä Saksassa olemme säilyttäneet kannattavan kasvun. Heartbeat AI:n avulla tähtäämme nyt olemaan viimeinen energiayhtiö, johon kuluttajien tarvitsee koskaan liittyä – korvaamme perinteiset energiayhtiöt tekoälyyn pohjautuvalla, automatisoidulla sähkönhankinnalla, joka takaa puhtaimman ja edullisimman sähkön vuosikymmeniksi eteenpäin!”
1KOMMA5° on jatkanut liikevaihtonsa kasvattamista ja pysynyt kannattavana ydintoiminnassaan, vaikka Euroopan aurinko- ja lämpöpumppumarkkinat ovat taantuneet. Samalla yhtiö on panostanut voimakkaasti Heartbeat AI:hin ja virtuaalivoimalaitokseen kasvattaakseen ohjelmistopohjaisia tuloja.
Vuosina 2025–2027 yhtiö aikoo investoida yli 100 miljoonaa euroa ohjelmistoliiketoimintansa laajentamiseen Heartbeat AI:n ympärille. Energianhallintaohjelmisto hallinnoi tällä hetkellä yli 500 megawatin joustokapasiteettia, mikä tekee siitä Euroopan suurimman kokonaisvaltaisen virtuaalivoimalaitoksen kotitalouksille. Vuonna 2021 perustettu 1KOMMA5° työllistää nykyään lähes 2 500 ihmistä maailmanlaajuisesti ja palvelee yli 120 000 asiakasta.
Tähän mennessä 1KOMMA5° on kerännyt lähes 400 miljoonaa euroa osakepääomaa ja on edelleen velaton. Yhtiön nykyisiin sijoittajiin kuuluvat mm. Hamilton Lane, CalSTRS, G2VP, Porsche Ventures, Eurazeo, b2venture, eCapital, 2150vc, Norrsken, Blue Elephant Ventures, sekä Haniel- ja Schürfeld-sukujen sijoitusyhtiöt ja Jan Klatten.
Yhteyshenkilöt
Maxine von Grumbkow
Yhteystiedot (kansainvälinen media) 1KOMMA5°
Tanise Mondejar
Paikallinen lehdistökontakti 1KOMMA5° Suomi
Tietoa 1KOMMA5° Suomesta
1KOMMA5 Suomi, aiemmin tunnettu nimellä Solar Age Oy, on johtavia aurinkoenergian tarjoajia Suomessa. Yhtiöllä on yli kuuden vuoden kokemus alalta. Yli 5000 aurinkovoimalan ja 60 000 aurinkopaneelin asennuksen kokemuksella Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Pirkanmaan alueilla, 1KOMMA5 Suomi on vakiinnuttanut asemansa luotettavana toimijana Suomen markkinoilla.
1KOMMA5° on vuonna 2021 perustettu cleantech-startup, joka tarjoaa aurinkopaneelien, akkujen, lämpöpumppujen ja latauspalveluiden asennuksen yhden katon alta yksityisille omakotitalojen omistajille ja kaupallisten rakennusten omistajille Saksassa, Skandinaviassa, Espanjassa, Italiassa ja Australiassa. Lisätietoja toiminnastamme Suomessa saat osoitteesta www.1komma5.fi.
Tietoa 1KOMMA5°:sta
1KOMMA5° on CleanTech-startup, joka keskittyy CO₂-neutraaliin energiaan, lämmitykseen ja liikkuvuuteen. Vuonna 2021 Hampurissa, Saksassa, perustettu yritys toimii noin 80 toimipisteessä seitsemässä eri markkinassa maailmanlaajuisesti ja tarjoaa yhden luukun periaatteella älykkäitä, integroituja energiaratkaisuja, kuten aurinkosähköjärjestelmiä, sähkön varastointiratkaisuja, lämpöpumppuja ja sähköautojen latausasemia. Yrityksen ydinosaamista on energianhallintaohjelmisto Heartbeat AI, joka optimoi tällä hetkellä yli 40 000 järjestelmää ja muodostaa Euroopan suurimman virtuaalisen voimalaitoksen. Tämä järjestelmä yhdistää asiakkaat energiamarkkinoihin ja ohjaa sähkön tuotantoa ja myyntiä tuulen ja auringon mukaan. 1KOMMA5° on asentanut jo yli 300 000 hajautettua ja ohjattavaa energiajärjestelmää, mikä on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 14 miljoonalla tonnilla. Tavoitteena on muuntaa yli 1,5 miljoonaa rakennusta ilmastoystävälliseen energiantuotantoon vuoteen 2030 mennessä, mikä tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. 1KOMMA5° on yksi Euroopan nopeimmin ja kannattavimmin kasvavista startupeista.
Huomio medialle
Yrityksen nimi, 1KOMMA5°, tarkoittaa saksaksi 1,5° ja viittaa yrityksen missioon tukea valtioita maailmanlaajuisesti pitämään maapallon lämpötilan nousun enintään 1,5 asteessa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.
