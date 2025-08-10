Ravitsemusvartit keräsivät kiinnostusta ja kiitosta – jatkoa suunnitteilla

Sydänviikolla 19.–23.5. järjestetyn 15 ravitsemusvartin teemoina olivat muun muassa ravitsemussuositukset, ruokasuhde, ravinnon terveellisyys, hyvät arkieväät ja palkokasvien hyödyntäminen. Tietoiskut pidettiin etäyhteydellä aamulla, lounasaikaan ja iltapäivällä ja monelle oli helppoa piipahtaa useammassakin tietoiskussa. Yhteensä tietoiskuihin osallistui 214 kuulijaa, joista valtaosa oli 41–63-vuotiaita. Suosituimmaksi aiheeksi nousi ruokasuhde.

– Ravitsemusvarteista saatiin runsaasti myönteistä palautetta. Lähes kaikki palautekyselyyn vastanneet kokivat saaneensa varttien kautta uutta tietoa, kertoo ravitsemusterapeutti Eeva Nykänen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Erityisesti tietoiskujen tiivis ja napakka muoto sekä käytännönläheiset aiheet saivat kiitosta. Monet kokivat vartit hyvänä muistutuksena tärkeistä ravitsemukseen liittyvistä asioista. Samalla kuulijat esittivät toiveita seuraaviin tietoiskuihin – esimerkiksi palkokasveista ja ruokasuhteesta halutaan kuulla lisää jatkossakin.

Nyt voit vaikuttaa tulevien tietoiskujen sisältöihin

Hyvinvointialueen ravitsemusterapiayksikkö aikoo jatkaa tietoiskusarjaa hyvän vastaanoton rohkaisemana. Seuraavia ravitsemusvartteja suunnitellaan mahdollisesti jo ravitsemusviikolle marraskuussa 2025 ja jälleen sydänviikolle keväällä 2026. Tarkempi aikataulu täsmentyy myöhemmin.

Mitä aiheita sinä haluaisit kuulla seuraavissa tietoiskuissa? Toiveita ja ehdotuksia voi jättää 30.9. saakka tällä lomakkeella: Toiveita tuleville Ravitsemusvarteille.

Tulevien tietoiskujen aiheet kootaan sekä palautteen että uusien toiveiden pohjalta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvinvointialueen keskeisiä tehtäviä

Tutkimusnäyttö ruokavalintojen merkityksestä hyvinvoinnille on vahva. Ruokavalinnoilla voi vähentää myös sairastumisriskiä useimpiin kansansairauksiin. Viimeaikainen tutkimusnäyttö on vahvistunut erityisesti mielenterveyden ja ravitsemuksen yhteyksistä.

Ravitsemusvartit tarjoavat käytännönläheistä, ajankohtaista ja luotettavaa tietoa oman ja perheen ruokailun tueksi helposti saavutettavassa muodossa kaikille keskisuomalaisille. Ravitsemusvartteja koordinoi Keski-Suomen hyvinvointialueen ravitsemusterapiayksikkö yhdessä eri organisaatioiden asiantuntijoiden kanssa.

Lisää vinkkejä hyvinvointiin ja arjen ravitsemukseen löydät ympäri vuoden verkkosivuiltamme: Hyvinvointisi tueksi