Asian ytimessä.doc jatkuu 24.8. – uutuusdokumentissa päästään sisälle uskonyhteisön ristiriitaiseen maailmaan
Suosittu Asian ytimessä.doc -ohjelmasarja tarjoilee puhuttavaa sisältöä minidokumenttien muodossa sunnuntaisin 24.8. lähtien MTV Katsomossa. Syksyn ensimmäisessä dokumentissa toimittaja Iriz Silander vie katsojat mukanaan Suomessa harvinaiseen kristilliseen yhteisöön ja palaa juurilleen.
Asian ytimessä.doc: Paratiisi vai painajainen -dokumentissa Seitsemännen päivän adventistien parissa kasvanut toimittaja Iriz Silander palaa uskonyhteisönsä pariin.
"Olin 16-vuotias, kun minut lähetettiin sisäoppilaitokseen muiden kristittyjen nuorten kanssa. Halusin nyt nähdä, millaista toiminta kirkon sisällä on nykyään ja verrata sitä lapsuuteni kokemuksiin. "
Dokumentissa Silander tutustuu yhteisön aatteisiin ja oppeihin sekä tapaa nykyisiä ja entisiä jäseniä. Seurakunnan terveysjohtajan haastattelussa selviää, miksi adventismia kutsutaan maailman terveellisimmäksi uskonnoksi.
Silanderin matkassa yhteisön ovet avautuvat nyt kirkon ulkopuolisille ensimmäistä kertaa. Dokumentti näyttää seurakuntaelämän vahvuudet sekä sen varjopuolet.
"On hienoa päästä näyttämään, millaista elämä voi olla tällaisen yhteisön sisällä."
Adventtikirkko nousi tänä vuonna otsikoihin, kun kaksi seurakunnan jäsentä tuomittiin pahoinpitelystä. Kyseessä on ensimmäinen eheytyshoitoihin liittyvä tuomio Suomessa. Dokumentissa Silander syventyy myös tähän tapaukseen ja haluaa tietää, mikä on kirkon kanta niin eheytystoimintaan, avoliittoihin tai samaa sukupuolta olevien suhteisiin.
"Tuntuu siltä, että toisille adventismi on avain terveelliseen ja täydelliseen elämään, kun taas joillekin pelkkää painajaista."
Ihmisten tarinat koskettavat – uutuuksia luvassa
Asian ytimessä.doc tuo jälleen kiinnostavat tarinat minidokumenttien muodossa katsojille. Dokumenteissa äänen pääsevät ne henkilöt ja aiheet, joita ei perinteisessä uutisoinnissa olla totuttu näkemään.
"Teimme viime syksyn ja kevään aikana lähes 40 dokumenttia, ja voin ilokseni todeta, että ihmiset löysivät sisältömme todella hyvin. Ne koskettivat ja herättivät keskustelua. Tavallisten suomalaisten tarinat ja kokemukset kiinnostavat", sarjan tuottaja Terhi Romo kertoo.
Dokumenttisarjan tekijöinä ovat MTV Uutisten toimittajat, muun muassa rikostoimittaja ja dekkaristi Rebekka Härkönen, tutkiva rikostoimittaja Ville Eklund, terveystoimittaja Nelli Hyttinen ja Kouralla palkittu Ukraina-dokumentin tekijä Raija Kantomaa.
Syksyn aikana nähtävissä dokumenteissa käsitellään tuttuun tapaan laajasti eri aiheita. Uutuutena dokumenttien kirjoon tulevat nyt myös historialliset dokumentit ja ulkomaiset dokumentit.
"Meillä on tulossa esimerkiksi äärimmäisen mielenkiintoinen Pohjois-Koreaa käsittelevä historiadokumentti tässä syksyllä. Lisäksi tekeillä on dokumentti tuomitusta rikollisesta, jonka yhteiskuntaan sopeutumista olemme seuranneet vankilan jälkeen", Romo paljastaa.
Asian ytimessä.doc: Paratiisi vai painajainen -dokumentti su 24.8. MTV Katsomossa ja ma 25.8. klo 22.35 MTV3-kanavalla. Syyskuun 2. päivästä lähtien dokumentteja nähdään myös tiistaisin MTV3-kanavalla klo 22.35.
