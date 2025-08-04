Jynkän uusi päiväkoti avaa ovensa Kuopiossa

Kuusiryhmäisen päiväkodin sisätilat ovat selkeät ja muuntojoustavat, jotta ne vastaavat päiväkotiarjen erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Tilat palvelevat myös avoimen päiväkodin ryhmätoimintaa.

Päiväkodin leikkipihalla on huomioitu lasten leikkiminen ja liikkuminen eri vuodenaikoina. Leikkipihalla on katoksia sekä istutettu puustoa ja muuta kasvillisuutta, jotka parantavat viihtyisyyttä ja tarjoavat suojaa auringolta ja sateelta. Osa pihasta on jätetty luonnontilaiseksi seikkailumetsäksi.

Rakennuttajapäällikkö Marko Väätäinen Kuopion Tilapalveluista kertoo olevansa erittäin tyytyväinen lopputulokseen ja siihen, miten hyvin suunnittelu ja rakentaminen ovat toteutuneet yhteistyössä eri osapuolten kesken.

– Aittolammen ja Paimenpojan päiväkodista uusiin tiloihin siirtyvät lapset ja henkilökunta pääsevät aloittamaan toimintavuotensa upeassa hirsirakenteisessa päiväkodissa, joka on suunniteltu palvelemaan alueen perheitä pitkälle tulevaisuuteen.

Massiivipuuta ja energiatehokkuutta

Jynkän päiväkoti toteutettiin yhteistoiminnallisena KVR-urakkana. Rakennusliike Lapti vastasi päiväkodin suunnittelusta ja rakentamisesta.

– Onnistunut, tiivis yhteistyö tilaajan, käyttäjien ja rakentajan kanssa on näyttänyt vahvuutensa. Lopputuloksena valmistui yhteisten tavoitteiden mukaisesti niin muuntojoustavat ja laadukkaat kuin myös energiatehokkaat ja ekologiset tilat päiväkotiarkeen. Iso kiitos tilaajalle luottamuksesta sekä projekti- ja työmaahenkilöstöllemme toteutuksesta, jonka myötä kohde valmistui aikataulussa ja laadukkaasti nollavirheluovutuksena, kertoo aluejohtaja Noora Sokero Laptilta.

Päiväkodin johtaja Ritva Vepsäläinen kuvailee uusia tiloja toiminnallisiksi ja lasten näkökulmasta inspiroiviksi.

– On hienoa päästä aloittamaan toimintaa tiloissa, jotka on alusta asti suunniteltu arjen tarpeet ja lasten hyvinvointi edellä. Muuntojoustavat tilat mahdollistavat leikin, monipuolisen pedagogisen toiminnan, ja piha-alue tarjoaa lapsille virikkeitä ympäri vuoden.

A-energiatehokkuusluokan rakennuksessa yhdistyvät ekologiset massiivipuurakenteet ja laajamittainen omavaraisenergian käyttö. Pääosin yksikerroksinen päiväkotirakennus on hirsirakenteinen, ja puupinta näkyy myös sisätiloissa. Päiväkodin lämmitysenergia tuotetaan pääosiin maalämpökaivoista, ja sähkönkulutuksesta merkittävä osa katetaan aurinkopaneelijärjestelmällä. Päiväkoti on laajuudeltaan hieman yli 1 800 brm2.