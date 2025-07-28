KoneAgriassa kohdataan ja saadaan uusia näkökulmia
KoneAgria 2025 on vuoden tärkein maa- ja metsätalousalan ammattitapahtuma. Tapahtuman pääpuhujia ovat Elsi Katainen, Janne Rouhiainen, Petteri Taalas ja Peter Vesterbacka. KoneAgria järjestetään torstaista lauantaihin 9. – 11.10.2025 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.
KONEAGRIASSA KOHDATAAN JA SAADAAN UUSIA NÄKÖKULMIA
KoneAgia 2025 -näyttelyssä esitellään paljon uusia tuotteita ja palveluja, jotka auttavat viljelijöitä ja metsänomistajia kehittämään omaa liiketoimintaansa. Tarjontaa löytyy kaikkiin maa- ja metsätilojen sekä urakoinnin tarpeiseen. Koneliikkeiden ja -valmistajien lisäksi tuotantopanokset, vilja- ja rehukauppa, karjataloustuotteet, palvelut, IT, koulutus, konsultointi, renkaat, tarvikkeet sekä järjestöt ovat laajasti esillä tapahtumassa.
”KoneAgria-näyttely on vuoden tärkein ammattitapahtuma, jossa pääsee kehittämään omaa liiketoimintaansa. Tapahtumassa on mukana 250 yritystä. KoneAgriassa on tarjolla kattava maa- ja metsätalouden tuotteista ja palveluista. Tapahtumasta saa paljon uutta tietoa ja sieltä saa myös potkua ja innostusta omaan työhönsä. Laadukas ohjelma ja osastotarjonta takaavat onnistuneen vierailun tapahtumassa. Erittäin tärkeitä ovat myös kollegojen kohtaamiset ja verkostoituminen. Kyseessä on vuoden tärkeimmät päivät, joina pääsee kehittämään liiketoimintaa ”, toteaa tapahtuman myynnistä vastaava konseptikehittäjä Leo Potkonen Suomen Messuilta.
Innovatiivinen näkökulma osaamisen kehittämiseen
KoneAgrian paneelissa pohditaan, miten saadaan nuoria alalle ja mitä osaamista tarvitaan. Paneeliin osallistuu muun muassa yrittäjä Peter Vesterbacka, joka pitää myös KoneAgriassa pääpuheenvuoron.
Peter Vesterbacka on suomalainen yrittäjä, joka tunnetaan erityisesti Angry Birds -pelin kehittämisestä ja Slush-startup-tapahtuman perustamisesta. Viime vuosina hän on ollut aktiivinen myös maaseudun kehittämisessä ja maatalouden tulevaisuuden pohdinnassa. Muutama vuosi sitten hän lähti edistämään hanketta, jossa Suomen lukioihin tuotiin opiskelijoita ulkomailta. Vesterbacka on tunnettu visionääri ja innovatiivinen asioiden edistäjä.
Vesterbacka pitää pääpuheenvuoron KoneAgria-tapahtumassa ja tuo innovatiivisen näkökulman osaamisen kehittämiseen, innovointiin ja uudella tavalla ajatteluun.
”Nuoria kiinnostaa tekeminen, jolla on merkitystä, olkoon kyseessä mikä tahansa työ. Maataloudessa voi tehdä merkityksellistä työtä, jolla vaikutetaan koko yhteiskuntaan”, toteaa Vesterbacka. ”Huolehditaan siitä, että Suomen maatalous on kaikilla mittareilla maailman kestävintä. On tärkeätä tutustua siihen, mitä maatalous on nykyään – siellä on paljon uutta teknologiaa ja uusia tapoja tehdä. Paras tapa vaikuttaa maatalouden kestävyyteen on olla mukana tekemässä maaseudun tulevaisuutta itse.”
Mistä saadaan sitten voimaa ja rohkeutta luoda uusia innovaatioita? ”Tulevaisuus on siitä hyvä, että voidaan vaikuttaa siihen omalla tekemisellä. Unohdetaan turha synkistely ja lähdetään rohkeasti tekemään uutta, parempaa tulevaisuutta. Maasta se pienikin ponnistaa. Tekemisen kautta tästäkin selvitään”, rohkaisee Vesterbacka.
Nuorella alan vaikuttajalla, Tuottajalle kiitos -stipendin 2025 voittaneella Janne Rouhiaisella on myös pääpuheenvuoro KoneAgriassa.
Uusia ideoita ja virtaa laadukkaasta ohjelmasta
KoneAgriaan toteutetaan jälleen laadukas ohjelmatarjonta, jonka ProAgria Keskusten Liitto kokoaa yhdessä KoneAgrian ohjelmakumppanien kanssa. Ohjelmassa on liiketoimintaa tukevaa sisältöä, mutta myös työssäjaksaminen ja hyvinvointiasiat otetaan huomioon. KoneAgriassa keskustellaan vastuullisesta tuottamisesta, huoltovarmuudesta, suomalaisen maatalouden merkityksestä, innovaatioista ja tulevaisuudesta. Ohjelma julkaistaan elokuussa.
Yksi paneelikeskusteluista keskittyy ilmastonmuutokseen ja tekoihin, joita tehdään muutoksen hillitsemiseksi. Paneelikeskusteluun osallistuvat muun muassa pääjohtaja Petteri Taalas Ilmatieteenlaitokselta ja MEP Elsi Katainen EU-komissiosta. Molemmat pitävät myös oman pääpuheenvuoron KoneAgriassa.
Huippusuosittu ammattitapahtuma
KoneAgria on joka toinen vuosi järjestettävä vuoden tärkein maa- ja metsätalousalan ammattilaisten tapahtuma. Suomen Messut Oyj järjestää KoneAgria 2025 -näyttelyn 9. – 11.10.2025 ProAgria Tapahtumat Oy:n toimeksiannosta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.
www.koneagria.fi
#koneagria
Instagram ja twitter: @koneagria
FB: https://www.facebook.com/KoneAgria
Lisätietoja:
ProAgria Tapahtumat Oy:n hallituksen puheenjohtaja, näyttelyjohtaja Henri Honkala, puh. 040 8277 100, henri.honkala@proagria.fi
Suomen Messut Oyj, konseptikehittäjä Leo Potkonen, puh. 045 665 8577, leo.potkonen@messukeskus.com
ProAgria Keskusten Liitto, yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Anttila, puh. 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi
Suomen Messut Oyj, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija, puh. 040 509 6242, anna.kurkinen@messukeskus.com
Kuvia 2023 tapahtumasta, valokuvaaja Jyri Kivimäki: http://mediabank.messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi.
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
