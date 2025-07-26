Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

GEROROCK - alle 64-vuotiaat vanhempien luvalla

11.8.2025 10:09:21 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Nyt lähtee rokki soimaan, kansa saapuu karkeloimaan, sulaa päivään sointi musiikin. Tänne tultiin halki Oulun, missä lienee koittaa huomen, on sinne matkaa kuitenkin.

Ikäihminen rockjulisteessa.

Rock-musiikki ja kesäfestivaalit kuuluvat ikäihmisten kulttuurihyvinvointiin siinä kuin nuoremmille sukupolville.

Tiistaina 12.8. klo 13 kajahtaakin ilmoille historian ensimmäisen GEROROCK-festareiden alkusävelet Hiirosenkodin sisäpihalla osoitteessa Merikotkantie 5.

Festareiden lavalle kapuavat aitoa kunnon rokkia soittavat Nostalgiareppu, Rock Galaxy ja Soiva fossiili. Juontajana toimii StandUp koomikko Matti Patronen.

Tilaisuus on suunnattu Pohteen ikäihmisten palvelujen asiakkaille ja heidän läheisilleen.

Virvokkeita voi nauttia ilmaiseksi mehudrinkkibaarissa, kahvilassa ja makkaragrillillä.

Valokuvauspisteellä voi ikuistaa oman festarilookin omalla puhelimella/kameralla ja kynsienlakkaus pisteellä saa festarikynnet.

Bussi numero 5 liikennöi Kaukovainiolle. Henkilöautoille pysäköintipaikkoja on rajoitetusti.

Festarille on vapaa pääsy ja se on osa ikäihmisten kulttuurihyvinvointitoimintaa. 

Huomaa, että alle 64-vuotiaat tarvitsevat vanhempiensa luvan.

Toimittajat ovat tervetulleita rokkaamaan.

Yhteyshenkilöt

Kristiina Rajala, ohjaaja puh. 044 703 5806
Minna Alahuhtala, toimintaterapeutti puh. 040 529 0591

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

