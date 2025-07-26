GEROROCK - alle 64-vuotiaat vanhempien luvalla
Nyt lähtee rokki soimaan, kansa saapuu karkeloimaan, sulaa päivään sointi musiikin. Tänne tultiin halki Oulun, missä lienee koittaa huomen, on sinne matkaa kuitenkin.
Rock-musiikki ja kesäfestivaalit kuuluvat ikäihmisten kulttuurihyvinvointiin siinä kuin nuoremmille sukupolville.
Tiistaina 12.8. klo 13 kajahtaakin ilmoille historian ensimmäisen GEROROCK-festareiden alkusävelet Hiirosenkodin sisäpihalla osoitteessa Merikotkantie 5.
Festareiden lavalle kapuavat aitoa kunnon rokkia soittavat Nostalgiareppu, Rock Galaxy ja Soiva fossiili. Juontajana toimii StandUp koomikko Matti Patronen.
Tilaisuus on suunnattu Pohteen ikäihmisten palvelujen asiakkaille ja heidän läheisilleen.
Virvokkeita voi nauttia ilmaiseksi mehudrinkkibaarissa, kahvilassa ja makkaragrillillä.
Valokuvauspisteellä voi ikuistaa oman festarilookin omalla puhelimella/kameralla ja kynsienlakkaus pisteellä saa festarikynnet.
Bussi numero 5 liikennöi Kaukovainiolle. Henkilöautoille pysäköintipaikkoja on rajoitetusti.
Festarille on vapaa pääsy ja se on osa ikäihmisten kulttuurihyvinvointitoimintaa.
Huomaa, että alle 64-vuotiaat tarvitsevat vanhempiensa luvan.
Toimittajat ovat tervetulleita rokkaamaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristiina Rajala, ohjaaja puh. 044 703 5806
Minna Alahuhtala, toimintaterapeutti puh. 040 529 0591
