Tulli tehostaa elintarvikkeiden valvontaa Helsingin satamissa

Afrikkalainen sikarutto on sikoja tappava tauti. Kesän aikana afrikkalaisen sikaruton tautitilanne Baltian maissa on heikentynyt ja Virossa on todettu uusia tautitapauksia. Afrikkalainen sikarutto voi levitä muun muassa matkailijoiden kuljettamien lihatuotteiden mukana.

Tulli tehostaa Virosta Suomeen saapuvan liikenteen valvontaa Helsingin satamissa estääkseen afrikkalaisen sikaruton leviämistä Suomeen. Valvonta kohdistuu lihatuotteisiin. Tehostettuun valvontaan osallistuu tullitarkastajien lisäksi myös Tullin ruokakoira.

Afrikkalaisen sikaruton leviämisen vuoksi useissa EU-maissa on rajoitusalueita, joilta sianlihaa ja villisianlihaa sekä niitä sisältäviä tuotteita saa tuoda Suomeen vain hyvin rajoitetusti. Esimerkiksi Baltian maat ovat kokonaisuudessaan rajoitusaluetta. Tällä hetkellä Ruokavirasto suosittelee, että ulkomailta ei tuotaisi lihaa, makkaroita tai muita eläinperäisiä tuotteita.

Tullin yksi monista tehtävistä on torjua eläintautien leviämistä EU:n sisä- ja ulkorajoilla: maarajoilla, lentokentillä ja satamissa. Valvonta on osa tullitarkastajien päivittäistä työtä ja sitä voidaan tehostaa tarpeen mukaan.

Lisätietoja

Elintarvikkeiden rajoitukset

Tulli torjuu afrikkalaisen sikaruton leviämistä Suomeen – uusi ruokakoira turvaa työn tulevaisuudessakin(mediatiedote 7.8.2025)