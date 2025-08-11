Maxpo-messuilla koneet käyvät ja mestarit kisaavat
Suomen suurimmat maarakennus- ja ympäristönhoitokoneiden Maxpo 2025 -messut tarjoaa nyt entistä monipuolisempaa ja toiminnallisempaa ohjelmaa. Maxpo 2025 -messut järjestetään torstaista lauantaihin 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä.
Maxpo-messut on nyt suurempi kuin edellisen kerran, kaksi vuotta sitten järjestetty tapahtuma. Mukana on lähes 250 (2023: 237) yritystä ja käytössä 46 500 m2 (2023: 43 912 m2). Maxpossa esitellään maarakennus-, ympäristönhoito-, tie- ja talonrakennuskoneita sekä teollisuuden materiaalinkäsittelykoneita kaikissa kokoluokissa.
Maxpoa on uudistettu ja toiminnallisuutta on lisätty paljon. Messuilla näkee nyt entistä enemmän koneita käynnissä ja siellä pääsee myös koeajamaan noin 20 konetta. Jokaisena päivänä nähdään itsenäisen työkoneparven esiintyminen ja demoja. Loppuviikosta järjestetään ensimmäiset ajoneuvonosturikuljettajien EM-kisat.
”Nyt kyllä voi todeta, että tarjonta on kohdillaan ja odotettavissa kaikkien aikojen Maxpo-messut”, kertoo tapahtuman myynnistä vastaava Risto Wuolle Messukeskuksesta. ”Sen lisäksi, että Maxpo on nyt entistä suurempi on tarjolla paljon uutta. Juontajana toimii Helena Riihitupa, joka nostaa erilaisia uutuuksia ja kiinnostavia tuotteita tekemissään haastatteluissa. Uusien koneiden lisäksi messuilla on työkoneparven ensiesiintyminen ja yksittäisiä konedemoja päivittäin. Neljä työkonetta tekevät tienpätkää niin, ettei niissä ole ohjaajaa vaan koneet toimivat autonomisesti. Tällaista ei ole nähty koskaan aikaisemmin Suomessa. Messuilla kisataan ensimmäistä kertaa järjestettävässä Golden Crane Competition 2025 -kisassa ajoneuvonosturikuljettajien Euroopan mestaruudesta. Kisaan osallistuu sekä kansainvälisiä että suomalaisia mestareita. Odotettavissa upeita taidonnäytteitä.”
Työkoneparven ensiesiintyminen Maxpossa
Maxpo-messuilla nähdään, miten autonominen kaivuukone, maansiirtoauto, puskutraktori ja maantiivistäjä toimivat yksittäin ja yhdessä. Messuilla nähdään koneiden koneparviesitys, jossa tehdään tienpätkä parviälyä hyödyntäen. Esitysajat ovat torstaina 28.8. klo 13, perjantaina 29.8. klo 15 ja lauantaina 30.8. klo 14. Joka päivä on lisäksi yksittäisiä konedemoja.
Oulun yliopiston SWARM-hanke on maarakennuskalustojen autonomisen yhteistyön tutkimusprojekti, joka tutkii ja kehittää rakennuskalustoparvea ja sen automaattista ohjausta infrastruktuurin rakennustyömaalla. Maxpo 2025 -messuilla esitellään hankkeen tuloksia ja päästään ensimmäistä kertaa näkemään ja kuulemaan viiden miljoonan euron hankkeen tuloksista. Torstaina 28.8. klo 12.30 on paneelikeskustelu siitä, miten työkoneiden automaattinen ohjaus tulee muuttamaan toimialaa.
Golden Crane Competition - 48 kisaajaa
Nyt ensimmäistä kertaa järjestettävään Golden Crane Competition 2025 Ajoneuvonosturikuljettajien Euroopan mestaruuskisaan osallistuu 16 kuljettajaa ulkomailta ja 32 Suomesta. Kisat järjestetään perjantaina ja lauantaina 29.–30.8. Kisat ajetaan kahdella eri radalla ja ajoneuvonosturilla. Tehtävään kuuluu kappaleiden nostamista, kuljettamista ja sijoittamista tiettyyn paikkaan.
Uuden Golden Crane Competition -kisan järjestää INFRA ry:n Ajoneuvonosturi- ja erikoiskuljetusjaosto yhteistyössä Forssan ammattiopiston kanssa.
Entistä suurempi, monipuolisempi ja toiminnallisempi
Suomen suurimmilla maarakennus- ja ympäristökoneiden Maxpo 2025 -messut järjestetään 28. – 30.8.2025 Hyvinkään lentokentällä. Maxpo-messut on avoinna to-pe 28. – 29.8. klo 9-17 ja la 30.8. klo 9-16. Messukeskus järjestää Maxpo-messut Rakennuskonealan Näyttely-yhdistyksen toimeksiannosta. Tapahtumassa on mukana lähes 250 yritystä ja messuneliöitä on varattuna 46.500 m2.
