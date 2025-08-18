Veikko Erkkilän uusi tietokirja kertoo osasto Savukosken taisteluista Neuvostoliiton tuhoryhmiä vastaan

Kustannusosakeyhtiö Otava

Uusi sotahistoriateos kertoo syksyllä 1942 perustetusta Savukosken osastosta, joka torjui neuvostopartisaanien, desanttien ja vakoilijoiden toimintaa. Kokenut kirjoittaja ja toimittaja kuvaa uutuusteoksessaan osastoa, jonka tehtävänä oli puolustaa Pohjois-Suomen rajaseudun asukkaita. 

Veikko Erkkilä kirjoittaa perusteellisen selvityksen erillisestä Osasto Savukoskesta eli Osasto Sausta. Pienessä pataljoonassa palveli noin 500 miestä, ja jokainen heistä tuli osastoon vapaaehtoisena. Heidän lisäkseen osastossa oli saksalaisia sotilaita, jotka olivat jatkuvasti autonkuljettajina ja muiden huoltotehtävien avustajina. Ja alueelle sijoitetut saksalaisjoukot auttoivat sissiosastoa monin tavoin, esimerkiksi hoitamalla Saun tarvitseman lentotoiminnan.

Erkkilän tekstissä on mukana rajuja taistelukertomuksia jokaiselta vuodenajalta. Taisteluista on tarkat tiedot osaston raporteissa ja sotapäiväkirjoissa. Kirjan tietolähteinä on myös haastatteluja ja jälkipolvien muistelmia. Pohjoisessa itärajan alue oli käytännössä sotatoimialuetta, jossa ihmiset elivät joka hetki varuillaan. Vihollisen tuhovoimat tulivat usein sata kilometriä rajasta maamme sisäpuolelle. Ilman vapaaehtoisista "muukalaislegioonalaisista" koottua Osasto Sauta elämä raja-alueen kylissä olisi ollut mahdotonta.

Pelon luominen oli Neuvostoliiton odottamaton sodankäynnin aselaji Suomessa jatkosodan aikana. Neuvostoliitto lähetti sabotaasijoukkoja itäisen raja-alueemme noin tuhannen kilometrin osuudelle. Eteläisin osa jäi ulkopuolelle. Vihollisen suurin voima kohdistui Oulun ja Lapin läänien itäosiin. Neuvostoliitto uskoi murtavansa Suomen kotirintaman puolustustahtoa ja suomalaisten sotilaiden mielialoja. Puolustustahdon murtamisessa Neuvostoliitto ei onnistunut, mutta se toi päättymätöntä pelkoa ja surua raja-alueiden kyliin.

Koviin yrityksiinsä nähden vihollinen onnistui harvoin tekemään merkittäviä tuhoja Suomen puolella. Mutta kun se onnistui, tekojen jälkiä jäi historiaan julmuuksien vuoksi.

Veikko Erkkilä on toimittaja ja kirjailija, joka on saanut valtion tiedonjulkistamispalkinnon partisaani-iskujen käsittelystä. Hän on kirjoittanut muun muassa Suomen rajakyliin kohdistuneita partisaani-iskuja käsitelleet kirjat Vaiettu sota, Viimeinen aamu ja Kello 04 Moskovan aikaan sekä Lapin sotaa käsittelevän teoksen Jätetyt kodit, tuhotut sillat.

Partisaaneja torjumassa -kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 11.9.

