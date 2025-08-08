Haitallista vieraslajia poistetaan Nuuksion Laihalammella – lammen käyttö kielletty 14.9.2025 asti

Aurinkoahvenet poistetaan rotenonipitoisella biohajoavalla liuoksella. Laihalampi on käsitelty liuoksella 11.8.2025, minkä vuoksi lammen veden käyttö on kielletty 14.9.2025 asti. Lammella ei saa kalastaa tai uida, eikä lemmikkejä saa päästää lampeen uimaan tai juomaan. Myös Sorlammen luontopolun Laihalammen kierroksella kulkemista suositellaan välttämään.

Rotenoni on myrkyllistä kaloille ja vesieläimille, mutta vähemmän myrkyllistä nisäkkäille ja linnuille. Rotenoni hajoaa muutamassa viikossa, eikä siitä ole veteen laimennettuna haittaa ihmisten terveydelle. Mikäli joudut tänä aikana kosketuksiin lammen veden kanssa ja saat oireita, ota välittömästi yhteyttä Myrkytystietokeskukseen (p. 0800 147 111) tai lääkäriin.

Toimenpiteellä pelastetaan laaja ekologinen alue

Aurinkoahven on pohjoisamerikkalainen laji, joka tunnetaan värikkäänä akvaario- ja lammikkokalana. EU:ssa se on haitalliseksi säädetty vieraslaji, jota ei saa tuoda EU:n alueelle tai päästää ympäristöön.

Aurinkoahven heikentää alkuperäisten lajien elinmahdollisuuksia vähentämällä näiden elintilaa ja lisäämällä kilpailua ravinnosta. Se puolustaa reviiriään aggressiivisesti, sekä lisääntyy ja leviää tehokkaasti. Tämä johtaa muiden lajien häviämiseen ja monimuotoisuuden heikkenemiseen.

Aurinkoahvenen torjunta Laihalammesta on erityisen tärkeää, sillä lammesta on vesiyhteys laajempaan vesistöön. Vieraslajin leviäminen Nuuksion Pitkäjärveen ja siitä eteenpäin olisi merkittävä riski alueen vesistön monimuotoisuudelle.

“Aurinkoahvenen torjumiseksi harkittiin useita vaihtoehtoja, jotka lammen sijainnin ja ympäröivien maastonmuotojen vuoksi todettiin erittäin haastaviksi, jos ei mahdottomiksi toteuttaa. Rotenonin käyttö on kustannustehokkain ja vieraslajin leviämisen kannalta riskittömin vaihtoehto”, kertoo vieraslajiasiantuntija Paula Salomäki Uudenmaan ELY-keskukselta.

Älä päästä haitallista vieraslajia luontoon

Koska aurinkoahven on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi, sen maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty. Vieraslajin levittäjä voidaan laissa säädettyjen rangaistusten lisäksi velvoittaa korvaamaan esiintymän poistosta aiheutuneet kulut. Laihalammen kohdalla puhutaan noin kymmenen tuhannen euron kokonaiskustannuksista.

“Vesistössä esiintyvien vieraslajien torjunta on usein haastavaa ja siksi myös kallista”, toteaa Salomäki.

Ilmoita vieraslajihavainnot

Haitallisten vieraslajien torjunnan onnistumisen kannalta on jatkossakin tärkeää, että vieraslajihavainnoista ilmoitetaan vieraslajit.fi-sivustolla. Ilmoituksiin on hyvä liittää mahdollisuuksien mukaan valokuva havaitusta lajista.

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Haitallinen vieraslaji uhkaa luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita.

Lue lisää aurinkoahvenesta vieraslajit.fi-sivustolla. Ilmoita havainto vieraslajit.fi-sivustolla.



