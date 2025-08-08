Haitallista vieraslajia poistetaan Nuuksion Laihalammella – lammen käyttö kielletty 14.9.2025 asti
Espoon kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus poistavat Hakjärven luonnonsuojelualueella sijaitsevalta Laihalammelta haitallista vieraslajia, aurinkoahventa (Lepomis gibbosus). Lampi on käsitelty liuoksella, eikä lampea saa käyttää 11.8.–14.9.2025. Toimenpiteellä pyritään välttämään aurinkoahvenen leviäminen ja vaikutukset muihin lajeihin.
Aurinkoahvenet poistetaan rotenonipitoisella biohajoavalla liuoksella. Laihalampi on käsitelty liuoksella 11.8.2025, minkä vuoksi lammen veden käyttö on kielletty 14.9.2025 asti. Lammella ei saa kalastaa tai uida, eikä lemmikkejä saa päästää lampeen uimaan tai juomaan. Myös Sorlammen luontopolun Laihalammen kierroksella kulkemista suositellaan välttämään.
Rotenoni on myrkyllistä kaloille ja vesieläimille, mutta vähemmän myrkyllistä nisäkkäille ja linnuille. Rotenoni hajoaa muutamassa viikossa, eikä siitä ole veteen laimennettuna haittaa ihmisten terveydelle. Mikäli joudut tänä aikana kosketuksiin lammen veden kanssa ja saat oireita, ota välittömästi yhteyttä Myrkytystietokeskukseen (p. 0800 147 111) tai lääkäriin.
Toimenpiteellä pelastetaan laaja ekologinen alue
Aurinkoahven on pohjoisamerikkalainen laji, joka tunnetaan värikkäänä akvaario- ja lammikkokalana. EU:ssa se on haitalliseksi säädetty vieraslaji, jota ei saa tuoda EU:n alueelle tai päästää ympäristöön.
Aurinkoahven heikentää alkuperäisten lajien elinmahdollisuuksia vähentämällä näiden elintilaa ja lisäämällä kilpailua ravinnosta. Se puolustaa reviiriään aggressiivisesti, sekä lisääntyy ja leviää tehokkaasti. Tämä johtaa muiden lajien häviämiseen ja monimuotoisuuden heikkenemiseen.
Aurinkoahvenen torjunta Laihalammesta on erityisen tärkeää, sillä lammesta on vesiyhteys laajempaan vesistöön. Vieraslajin leviäminen Nuuksion Pitkäjärveen ja siitä eteenpäin olisi merkittävä riski alueen vesistön monimuotoisuudelle.
“Aurinkoahvenen torjumiseksi harkittiin useita vaihtoehtoja, jotka lammen sijainnin ja ympäröivien maastonmuotojen vuoksi todettiin erittäin haastaviksi, jos ei mahdottomiksi toteuttaa. Rotenonin käyttö on kustannustehokkain ja vieraslajin leviämisen kannalta riskittömin vaihtoehto”, kertoo vieraslajiasiantuntija Paula Salomäki Uudenmaan ELY-keskukselta.
Älä päästä haitallista vieraslajia luontoon
Koska aurinkoahven on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi, sen maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty. Vieraslajin levittäjä voidaan laissa säädettyjen rangaistusten lisäksi velvoittaa korvaamaan esiintymän poistosta aiheutuneet kulut. Laihalammen kohdalla puhutaan noin kymmenen tuhannen euron kokonaiskustannuksista.
“Vesistössä esiintyvien vieraslajien torjunta on usein haastavaa ja siksi myös kallista”, toteaa Salomäki.
Ilmoita vieraslajihavainnot
Haitallisten vieraslajien torjunnan onnistumisen kannalta on jatkossakin tärkeää, että vieraslajihavainnoista ilmoitetaan vieraslajit.fi-sivustolla. Ilmoituksiin on hyvä liittää mahdollisuuksien mukaan valokuva havaitusta lajista.
Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Haitallinen vieraslaji uhkaa luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita.
Lue lisää aurinkoahvenesta vieraslajit.fi-sivustolla. Ilmoita havainto vieraslajit.fi-sivustolla.
Lisätietoja:
- Uudenmaan ELY-keskus: ympäristöasioiden asiakaspalvelu: ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
- Espoon kaupunki: kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, puh. +358 9 81625100
Lisätietoja medialle:
Aurinkoahven ja sen levinneisyys, torjunta:
- Paula Salomäki, luonnonsuojeluasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus, paula.salomaki@ely-keskus.fi, +358 29 502 1292 (tavoitettavissa maanantaina 11.8. ja 21.8. alkaen)
- Sanna Kuningas, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus (Luke), sanna.kuningas@luke.fi, +358 29 532 6026
- Teemu Niinimäki, suojeluasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriön vieraslajiasioiden neuvottelukunnan jäsen, WWF Suomi, teemu.niinimaki@wwf.fi, +358 50 524 3206
Luonnonsuojelu:
- Katrin Aia, ympäristösuunnittelija, Espoon kaupunki, katrin.aia@espoo.fi +358 46 877 3806
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Uudenmaan ELY-keskuksen viestintätiedotus.uusimaa@ely-keskus.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus
I Kyrkslätt färdigställdes en ny gång- och cykelväg längs Åbovägen (lv 110) från Veikkola till Kolmiranta8.8.2025 09:06:00 EEST | Pressmeddelande
I Kyrkslätt byggdes en gång- och cykelväg bredvid Åbovägens körbana (Lv 110) från Veikkola till Kolmirantavägen. Leden är sammanlagt 3,2 kilometer och omfattar både ett avsnitt med skiljeremsa som är avskiljd från körbanan och ett avsnitt som byggts fast i körbanan. Samtidigt förnyades också belysningen på hela sträckan.
Kirkkonummelle valmistui uusi jalankulku- ja pyöräilytie Turuntien (Mt 110) varrelle Veikkolasta Kolmirantaan8.8.2025 09:06:00 EEST | Tiedote
Kirkkonummella Turuntielle (Mt 110) rakennettiin ajoradan viereen jalankulku- ja pyöräilytie Veikkolasta Kolmirannantielle. Väylää rakennettiin yhteensä 3,2 kilometriä, ja se sisältää sekä ajoradasta erotetun välikaistallisen osuuden että ajorataan kiinni rakennetun osuuden. Samalla uusittiin myös valaistus koko matkalle.
Små tidtabellsändringar i trafiken mellan Nummela och Helsingfors6.8.2025 08:46:00 EEST | Pressmeddelande
Tidtabellerna för linjerna 280, 280A och 282B har justerats. Kontrollera aktuella uppgifter före resan.
Muutoksia aikatauluissa Nummelan ja Helsingin välisessä liikenteessä6.8.2025 08:46:00 EEST | Tiedote
Linjojen 280, 280A ja 282B aikatauluihin on tehty tarkistuksia. Tarkistathan ajantasaiset tiedot ennen matkaa.
Broreparationer pågår i Borgnäs och Kervo1.8.2025 13:31:00 EEST | Pressmeddelande
Reparationsarbetet på Laukkoski bro inleds i augusti i Borgnäs och iståndsättningen av Saviontaipale överfartsbro fortsätter i Kervo. Arbetena påverkar trafikarrangemangen på båda byggplatserna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme