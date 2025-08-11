Vanhassa Vaasassa tapahtuu elokuussa – menneisyyttä, musiikkia ja maisemanhoitoa
Vanhan Vaasan museossa järjestetään lyhyitä opastettuja kierroksia Vanha Vaasa-päivänä 17.8. Museon pihalla on piknik ja musiikkiesityksiä. Keskiviikkona 27.8. kuullaan Vanhan Vaasan historiallisen ympäristön kehittämisestä ja erityisesti lampaiden roolista maisemanhoidossa.
Vanha Vaasa-päivänä 17.8. järjestetään Vanhan Vaasan museossa lyhyet opastukset klo 11 suomeksi ja klo 15 englanniksi. Perheen pienimpiä ilahduttaa Hilma Hiiren vierailu museossa klo 11–14.
Museon pihapiirissä kuullaan musiikkiesityksiä klo 11.30 ja 12.30 sekä järjestetään piknik klo 11–14. Tule juttelemaan tuttujen ja tuntemattomien kanssa Puhu tuntemattomalle -piknikillä! Keskustelumateriaalit auttavat jutustelun aloittamisessa. Ota mukaan omat eväät ja viltti. Sateen sattuessa jutustelupiste on museon sisätiloissa.
Vanhan Vaasan museo on avoinna klo 10–17 ja museoon on ilmainen sisäänpääsy. Tapahtumassa ovat mukana Vaasan kaupungin lisäksi Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK ja Vanhan Vaasan asukasyhdistys.
Lampaat maisemanhoitajina
Vanhan Vaasan historialliset maisemat ovat saaneet tänä kesänä erityistä hoivaa määkiviltä kesätyöntekijöiltä. Lampaat tekevät tärkeää työtä alueen luonnon ja kulttuurimaiseman hyväksi. Ne pitävät kasvillisuuden kurissa luonnonmukaisesti, edistävät monimuotoisuutta ja tuovat iloa niin paikallisille kuin matkailijoille.
Hankekoordinaattori Simo Marttila viheraluetiimistä kertoo lisää lampaiden roolista maisemanhoidossa ja Vanhan Vaasan ympäristön kehittämisestä keskiviikkona 27.8. klo 15–15.30. Tule kuuntelemaan, miten eläimet voivat olla osa kestävää kaupunkisuunnittelua ja kulttuuriperinnön vaalimista. Tavataan Vanhan Vaasan raunioiden läheisyydessä olevalla parkkipaikalla (Torikatu-Kauppiaankadun risteys, 65380 Vaasa). Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä.
Esityksen jälkeen voi tutustua Vanhan Vaasan museoon, joka sijaitsee historiallisessa Falanderin talossa. Museon yhteydessä palvelee myös kahvila. Vanhan Vaasan museo on avoinna ainoastaan kesäisin ja sulkee ovensa talvikaudeksi. Kesän viimeinen aukiolopäivä on lauantaina 30.8. klo 10–17.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Museopedagogi Liisa Palomäki, Vaasan museot, p. +358403579714, liisa.palomaki@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
