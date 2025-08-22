Naantalin kirjaston syksyn tapahtumissa teemana lähiluonto

Syksyn ensimmäisellä luennolla 2.9. ympäristöekologian dosentti ja kirjailija Mia Rönkä kertoo Naantalin seudun kiinnostavista lähiluontokohteista sekä lähiluonnon merkityksestä niin luonnon monimuotoisuudelle kuin ihmisen hyvinvoinnille. Rönkä lukee tilaisuudessa myös muutamia Turun seudun luontokohteiden innoittamia runojaan.

Naantalin paikallisluontoon pääsee tutustumaan myös kävellen 17.9. järjestettävällä moniaistisella Luontomme lähellä -kävelyllä. Noin kilometrin pituisella kevyellä kävelyllä suunnataan Kuparivuoren maisemiin ja tehdään ohjattuja luovia tehtäviä. Vetäjinä ovat Mia Rönkä ja kirjoittaja, piirtäjä Mirkka Mattheiszen. Ilmoittautumiset toivotaan viimeistään 12.9. Naantalin pääkirjastoon. Osallistujamäärä on rajattu.

Myöhemmin syksyllä Pro Luolalanjärvi yhdistys tulee kertomaan Luolalanjärven tilasta, dosentti Timo Vuorisalo luennoi kaupunkiluonnosta ja marraskuun lopussa järjestetään jo kolmannen kerran lasten luontolauantai.

Lisätietoa syksyn ohjelmasta ja Luonnonvoimaa – ympäristöasiaa ja ekotekoja -hankkeesta löytyy Naantalin kirjaston verkkosivuilla ja somesta.

Tapahtumia pääkirjastossa

FT, tutkija Mia Rönkä: Elintärkeä lähiluontomme

2.9. klo 17.30–19.00

Naantalin pääkirjasto, 1. krs

Luontomme lähellä – moniaistinen luova kävely

17.9. klo 17.30–19.00

Lähtö Naantalin pääkirjaston edustalta

Pro Luolalanjärvi ry: Luolanjärvi - aliarvostettu virkistys- ja lähiliikuntakohde Naantalin sydämessä

23.9. klo 17.45–18.45

Naantalin pääkirjasto, 1. krs

Dosentti, ympäristötieteen lehtori Timo Vuorisalo: Kaupunkiluonto

9.10. klo 17.30–18.30

Naantalin pääkirjasto, 1. krs

Lasten Luontolauantai

15.11. klo 10–13

Naantalin pääkirjasto, 1. krs