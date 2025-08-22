Naantalin kirjaston syksyn tapahtumissa teemana lähiluonto
Naantalin kirjaston Luonnonvoimaa -hanke tarjoaa syksyllä monipuolisesti tietoa paikallisesta lähi- ja kaupunkiluonnosta. Ohjelmassa on maksuttomia tapahtumia kaikenikäisille - muun muassa yleisöluentoja, työpajoja ja taidetta.
Syksyn ensimmäisellä luennolla 2.9. ympäristöekologian dosentti ja kirjailija Mia Rönkä kertoo Naantalin seudun kiinnostavista lähiluontokohteista sekä lähiluonnon merkityksestä niin luonnon monimuotoisuudelle kuin ihmisen hyvinvoinnille. Rönkä lukee tilaisuudessa myös muutamia Turun seudun luontokohteiden innoittamia runojaan.
Naantalin paikallisluontoon pääsee tutustumaan myös kävellen 17.9. järjestettävällä moniaistisella Luontomme lähellä -kävelyllä. Noin kilometrin pituisella kevyellä kävelyllä suunnataan Kuparivuoren maisemiin ja tehdään ohjattuja luovia tehtäviä. Vetäjinä ovat Mia Rönkä ja kirjoittaja, piirtäjä Mirkka Mattheiszen. Ilmoittautumiset toivotaan viimeistään 12.9. Naantalin pääkirjastoon. Osallistujamäärä on rajattu.
Myöhemmin syksyllä Pro Luolalanjärvi yhdistys tulee kertomaan Luolalanjärven tilasta, dosentti Timo Vuorisalo luennoi kaupunkiluonnosta ja marraskuun lopussa järjestetään jo kolmannen kerran lasten luontolauantai.
Lisätietoa syksyn ohjelmasta ja Luonnonvoimaa – ympäristöasiaa ja ekotekoja -hankkeesta löytyy Naantalin kirjaston verkkosivuilla ja somesta.
Tapahtumia pääkirjastossa
FT, tutkija Mia Rönkä: Elintärkeä lähiluontomme
2.9. klo 17.30–19.00
Naantalin pääkirjasto, 1. krs
Luontomme lähellä – moniaistinen luova kävely
17.9. klo 17.30–19.00
Lähtö Naantalin pääkirjaston edustalta
Pro Luolalanjärvi ry: Luolanjärvi - aliarvostettu virkistys- ja lähiliikuntakohde Naantalin sydämessä
23.9. klo 17.45–18.45
Naantalin pääkirjasto, 1. krs
Dosentti, ympäristötieteen lehtori Timo Vuorisalo: Kaupunkiluonto
9.10. klo 17.30–18.30
Naantalin pääkirjasto, 1. krs
Lasten Luontolauantai
15.11. klo 10–13
Naantalin pääkirjasto, 1. krs
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna HilskakirjastonhoitajaNaantalin kaupunkiPuh:044 4171313anna.hilska@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Avoin varhaiskasvatus viettää Naantalissa 30-vuotisjuhlavuotta22.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta alkoi Naantalissa 30 vuotta sitten. Juhlavuotta vietetään ensi viikolla Väentuvalla perheiden pihatapahtumassa sekä lokakuussa suuressa vanhempainillassa.
Syksyn tapahtumatukihaku käynnistyy maanantaina21.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Naantalin kaupungin tapahtumatuen syksyn haku on käynnissä 25.8.-8.9.2025. Tukea voi hakea yhdistys, yritys tai yhteisö kaikille avoimien tapahtumien järjestämiseen Naantalin kaupungin alueella.
Itämeripäivää vietetään Naantalissakin torstaina 28.8.20.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
John Nurmisen Säätiön käynnistämää Itämeripäivää vietetään vuosittain elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa - tänä vuonna 28.8. Naantalissa Itämeripäivää vietetään mielenkiintoisen tapahtuman ympärillä Naantalin lukion auditoriossa klo 17-20.
Kuparivuoren tunneli suljetaan parannustöiden ajaksi 1.-12.9.19.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kuparivuoren tunneli maantiellä 189 suljetaan syyskuussa maanantaina 1.9. iltapäivällä tunnelin sulkupuomien rakentamisen ajaksi. Sulku kestää 12.9. saakka. Aiempikin avaus on mahdollinen.
Vedenjakelussa katkos 18.-19.8. Rymättylän, Röölän, Airismaan ja Aaslan alueilla15.8.2025 14:39:33 EEST | Tiedote
Naantalin vesihuoltolaitos tekee Rymättylän keskustassa vesijohtoverkon kunnossapitotöitä, jonka takia vedenjakelussa on katkos maanantain ja tiistain välisenä yönä. Katkos vedenjakelussa alkaa 18.8. klo 20.00 ja loppuu 19.8. klo 6.00.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme