Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikkö ja jääkiekkoseura KalPa yhteistyöhön

11.8.2025 14:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikkö (JYU-Vuokatti) ja Kuopion KalPa Hockey Oy ovat solmineet jääkiekon tutkimusyhteistyösopimuksen. Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on analysoida isoja jääkiekon data-aineistoja ja tuottaa tietoa valmennuksen tueksi mm. kuormittumisen ja palautumisen osalta. 

KalPan fysiikkavalmentaja Sami Kaartinen (vas.) ja Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön yliopistotutkija Jarmo Piirainen odottavat innolla pian alkavaa tutkimusyhteistyötä.
Tutkimusyhteistyö edistää myös JYU-Vuokatin jääkiekon tutkimustoiminnan eteenpäin viemistä ja lisää lajin asiantuntijuutta Vuokatin liikuntaekosysteemissä. JYU-Vuokatissa on tehty jääkiekon tutkimusta lähes puolentoista vuoden ajan. Huhtikuussa 2024 käynnistyneessä JÄTTI-hankkeessa kehitetään jääkiekon teknologiapohjaista valmennusympäristöä. Nyt solmittu yhteistyö KalPan kanssa mahdollistaa synergian hankkeen työkokonaisuuksien kanssa. 

 "Tämä on merkittävä askel meille jääkiekon tutkimustoiminnan eteenpäin viemisessä, kun pääsemme tekemään yhteistyötä jääkiekon ammattilaisorganisaation kanssa”, iloitsee jääkiekon TKI-hankkeen vastuullinen johtaja, yliopistotutkija Jarmo Piirainen

JYU-Vuokatin osaamista arvostetaan korkealle myös KalPassa. 

”Systemaattinen datan keruu on jo vuosia ollut meillä toiminnassa mukana ja yhteistyö Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön kanssa antaa meille kovan luokan osaamista tukemaan meitä valmentajia valmennuksellisissa valinnoissa datan kautta. On todella hienoa päästä kehittämään ja kehittymään valmentajana tämän yhteistyön kautta”, kuvailee KalPan fysiikkavalmentaja Sami Kaartinen alkavaa yhteistyötä. 

Yhteistyö luo lisämahdollisuuksia myös JYU-Vuokatissa toteuttavaan liikuntatieteiden maistereiden koulutukseen. 

 ”Yhteistyö mahdollistaa myös mm. opinnäytetöiden ja tutkimusharjoittelun kautta maisteriopiskelijoiden verkostoitumista lajin piiriin”, lisää Piirainen. 

Uusi tutkimusyhteistyö korostaa KalPan urheilijalähtöistä toimintaa 

”Ihminen on aina toimintamme keskiössä ja heidän auttaminen on meidän prioriteeteissä korkeimmalla. Yhteistyö JYU-Vuokatin kanssa antaa meille yhä uusia keinoja auttaa pelaajia ymmärtämään omaa harjoitteluaan ja oppia itsestään urheilijana lisää. Olemme kokeneet datan antavan meille syvyyttä valmennusprosesseihin jo entuudestaan, mutta tämän yhteistyön kautta kykenemme kehittämään tätäkin aluetta vastaamaan yhä paremmin tarpeitamme niin arjessa kuin pidemmälläkin aikajänteellä”, toteaa KalPan urheilujohtaja Anssi Laine

Kalpa voitti jääkiekon Suomen-mestaruuden kaudella 2024–2025. Lisäksi seura on saavuttanut Liigassa kaksi kertaa hopeaa (1990–1991 ja 2016–2017) ja yhden pronssimitalin (2008–2009). 

Vuokatin Liikuntateknologian yksikkö on osa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellistä tiedekuntaa. JYU-Vuokatti on erikoistunut monitieteelliseen ja soveltavaan liikuntabiologian tutkimukseen sekä liikuntatieteiden maisteri- ja tohtorikoulutukseen. Liikuntateknologian yksikön erityisosaamista on teknologiaa hyödyntävä tutkimus. 

Lisätiedot: 

Jarmo Piirainen, jääkiekon TKI-hankkeen vastuullinen johtaja, JYU-Vuokatti jarmo.m.piirainen@jyu.fi, +358 407776571 

Sami Kaartinen, fysiikkavalmentaja, KalPa
sami.kaartinen@kalpa.fi, +358 456935233 

jääkiekkodata-analyysivalmennustutkimusyhteistyöurheilu

