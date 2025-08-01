Jaana Blomin asiantunteva uutuuskirja Vaativa mieli tarkastelee vaativuutta monesta eri näkökulmasta ja tarjoaa tasapainoa vaativan mielen kanssa kamppaileville. Kirja auttaa tunnistamaan, milloin vaativuus vie eteenpäin – ja milloin on aika hellittää.

Vaativuudella on aina kääntöpuolensa. Korkealle asetettujen tavoitteiden rinnalle hiipii usein riittämättömyyden tunne. Milloin innostus muuttuu ahdistukseksi, ja miten haitallista vaativuutta torjutaan?

“Vaativuuteen kytkeytyvät pulmat toistuivat vastaanottohuoneessani, kun työskentelin urheilijoiden ja taiteilijoiden parissa”, Jaana Blom toteaa.

Kirja ei ohjaa vaativuudesta luopumiseen, vaan opastaa nauttimaan viisaasti vaativuudesta.

Kirjaa varten on haastateltu vaativissa ympäristöissä toimivia ihmisiä, kuten vapaaottelija Janne Elonen-Kulmalaa, balettitanssija Atte Kilpistä, näyttelijä Krista Kososta, olympiapikaluistelija Mika Poutalaa, kapellimestari Kristian Sallista, crossfit-urheilija Sanna Venäläistä ja artisti ja näyttelijä Yasmine Yamajakoa.

Jaana Blom on psykologi, psykoterapeutti ja psyykkinen valmentaja. Hän on haastanut myös itseään niin esiintyvänä pianistina kuin kilpailevana urheilijanakin.

Vaativa mieli - Kuinka olla viisaasti vaativa on arvostelu- ja käsittelyvapaa 27.8. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Krista Kososen lukemana äänikirjana.

